ASHES SERIES 2025: એડિલેડમાં ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઈંગ્લેન્ડને 82 રનથી હરાવ્યું, સિરીઝમાં 3-0 થી આગળ
પેટ કમિન્સની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ એશિઝ શ્રેણીમાં 3-0થી અજેય લીડ મેળવી લીધી.
Published : December 21, 2025 at 3:46 PM IST
Australia win Ashes Series 2025: ઓસ્ટ્રેલિયાએ એડિલેડ ટેસ્ટ 82 રનથી જીતીને પાંચ મેચની એશિઝ શ્રેણી જીતી લીધી. આ ઓસ્ટ્રેલિયાનો ક્રિકેટના માત્ર 11 દિવસમાં ત્રીજો ટેસ્ટ વિજય હતો, જે એક સદીથી વધુ સમયમાં એશિઝનો સૌથી ઝડપી વિજય હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પર્થમાં બે દિવસમાં પહેલી ટેસ્ટ, બ્રિસ્બેનમાં બીજી ચાર દિવસમાં અને એડિલેડમાં ત્રીજી ટેસ્ટ પાંચ દિવસમાં જીતી હતી. અગાઉ, 1921માં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ આઠ દિવસમાં એશિઝ શ્રેણી જીતી હતી.
ત્રીજી ટેસ્ટમાં, મિશેલ સ્ટાર્ક, કેપ્ટન પેટ કમિન્સ અને નાથન લિયોને 3-3 વિકેટ લીધી હતી. જોકે, ઇંગ્લેન્ડના નીચલા ક્રમના બેટ્સમેન, ખાસ કરીને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જેમી સ્મિથ અને ઓલરાઉન્ડર બ્રાયડન કાર્સે, જોરદાર લડાઈ આપી. તેમના પ્રયાસોએ ચમત્કારની આશા જગાવી, પરંતુ શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ આક્રમણે યજમાન ટીમને કાબુમાં રાખી, અને તેઓએ એશિઝ ટ્રોફી જાળવી રાખી.
રવિવારે ઈંગ્લેન્ડે 207-6 રન બનાવ્યા બાદ, સ્મિથ (60), વિલ જેક્સ (47) અને બ્રાયડન કાર્સે (અણનમ 38) બેન સ્ટોક્સની ટીમને આશા આપી હતી. જોકે, મિશેલ સ્ટાર્ક (62-3) એ ઓસ્ટ્રેલિયાને વિજયની નજીક પહોંચાડ્યું, અને મુલાકાતીઓનો દાવ 435 રનના રેકોર્ડ લક્ષ્યનો પીછો કરતા 352 રન પર સમાપ્ત થયો. ત્રીજી ટેસ્ટના ચોથા દિવસે ત્રણ વિકેટ લેનાર ઓફ-સ્પિનર નાથન લિયોન હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો છે અને શ્રેણીના બાકીના ભાગમાં રમવાની શક્યતા ઓછી છે.
એલેક્સ કેરીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
એડિલેડમાં રમાયેલી ત્રીજી ટેસ્ટમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન એલેક્સ કેરીએ પ્રથમ અને બીજી ઇનિંગમાં શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. તેણે 106 અને 72 રન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કે અગાઉની બે ટેસ્ટમાં આ એવોર્ડ જીત્યો હતો.
ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 371 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે 286 રન બનાવ્યા હતા. બીજા ઇનિંગમાં, યજમાન ટીમે 349 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે મુલાકાતી ટીમે 352 રન બનાવ્યા હતા, જેના પરિણામે ઇંગ્લેન્ડનો 82 રનથી પરાજય થયો હતો.
ઓસ્ટ્રેલિયા હવે 26 ડિસેમ્બરથી મેલબોર્નમાં ચોથી અને બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટમાં મુલાકાતીઓ સામે ઇંગ્લેન્ડનો ક્લીન સ્વીપ પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે, જે પછી 4 જાન્યુઆરીએ સિડનીમાં પાંચમી અને અંતિમ ટેસ્ટ શરૂ થશે.
