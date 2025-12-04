AUS vs ENG: જો રૂટે સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો, ઓસ્ટ્રેલિયામાં અદ્ભુત પરાક્રમ કર્યું

ETV Bharat / sports

જો રૂટે ગાબા ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સદી ફટકારીને એક અદ્ભુત સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

જો રૂટ
જો રૂટ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે બ્રિસ્બેનના ગાબા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે એશિઝ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. આ પિંક બોલ ટેસ્ટમાં, ઇંગ્લેન્ડના અનુભવી બેટ્સમેન જો રૂટે અસાધારણ રીતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે 13 વર્ષના ટેસ્ટ કારકિર્દીમાં પહેલી વાર ઓસ્ટ્રેલિયામાં સદી ફટકારી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર આ તેની પહેલી ટેસ્ટ સદી છે.

જો રૂટે શાનદાર સદી ફટકારી

ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. જ્યારે અન્ય બેટ્સમેનો એક પછી એક આઉટ થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે જો રૂટે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું. રૂટે પહેલા 83 બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા સાથે 50 રન બનાવ્યા અને પછી 181 બોલમાં 11 ચોગ્ગા સાથે 100 રન બનાવ્યા, અને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી.

જો રૂટે ઇતિહાસ રચ્યો

આ તેની 40મી ટેસ્ટ સદી અને 59મી આંતરરાષ્ટ્રીય સદી છે. આ સદી સાથે, રૂટ લેલેન્ડ પછી ગાબા ટેસ્ટના પહેલા દિવસે સદી ફટકારનાર બીજો અંગ્રેજી ખેલાડી બન્યો. તે ગાબા ખાતે સદી ફટકારનાર નવમો અંગ્રેજી ખેલાડી પણ બન્યો.

ગાબા ખાતે ઇંગ્લેન્ડ માટે સદી

  • 126 મૌરિસ લેલેન્ડ 1936/37
  • 110 ટોની ગ્રેગ 1974/75
  • 138 ઇયાન બોથમ 1986/87
  • 116 માર્ક બુચર 1998/99
  • 110 એન્ડ્રુ સ્ટ્રોસ 2010/11
  • 235* એલિસ્ટર કૂક 2010/11
  • 135* જોનાથન ટ્રોટ 2010/11
  • 100* જો રૂટ 2025/26

જો રૂટે હેડનની બચાવી લાજ

આ સદી સાથે, તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ મેથ્યુ હેડનનું સન્માન પણ બચાવ્યું. હેડને શ્રેણી પહેલા કહ્યું હતું કે જો રૂટ આ શ્રેણીમાં સદી ફટકારશે અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર તેની પહેલી ટેસ્ટ સદી ફટકારશે. જો તે તેમ ન કરી શકે, તો તે નગ્ન થઈને ફરશે. હવે, રૂટે સદી ફટકારીને હેડનનું વચન પૂરું કર્યું છે.

પ્રથમ દિવસની રમત કેવી રહી?

આ મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા, પ્રથમ દિવસના અંતે તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 74 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 325 રન બનાવ્યા. જો રૂટ ક્રીઝ પર રહ્યા, તેમણે અણનમ 135 રન બનાવ્યા. તેમને જોફ્રા આર્ચર (32*) નો સાથ મળ્યો. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી જેક ક્રોલીએ પણ 76 રન બનાવ્યા. હેરી બ્રુકે 31 રન બનાવ્યા, જ્યારે બેન સ્ટોક્સ અને વિલ જેક્સે 19-19 રનનું યોગદાન આપ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી મિશેલ સ્ટાર્કે 6 વિકેટ લીધી, જ્યારે માઈકલ નેસર અને સ્કોટ બોલેન્ડે 1-1 વિકેટ લીધી.

