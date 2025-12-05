AUS vs ENG: બીજી એશિઝ ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનું પલડું ભારે, બીજા દિવસના અંતે ઇંગ્લેન્ડ પર 44 રનની લીડ મેળવી
ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી એશિઝ ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડ પર 44 રનની લીડ મેળવી લીધી છે.
Published : December 5, 2025 at 6:25 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની એશિઝ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ બ્રિસ્બેનના ગાબા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહી છે. બીજા દિવસની રમતના અંતે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 73 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 378 રન બનાવ્યા છે. અગાઉ, ઇંગ્લેન્ડ બીજા દિવસની શરૂઆતમાં 76.2 ઓવરમાં 334 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. હવે, બીજા દિવસની રમતના અંત પછી, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઇંગ્લેન્ડ પર 44 રનની લીડ મેળવી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રથમ દાવ - 365/6
ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી ટ્રેવિસ હેડ અને જેક વેધરલ્ડે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. હેડે 33 અને વેધરલ્ડે 72 રન બનાવ્યા. માર્નસ લાબુશેને 65 અને સ્ટીવ સ્મિથે 61 રનનું યોગદાન આપ્યું. કેમેરોન ગ્રીન 45 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા, જ્યારે જોશ ઇંગ્લિસે 23 રન બનાવ્યા.
Australia's top order delivered the goods as they head into Day 3 with a handy lead in Brisbane 👊#WTC27 #AUSvENG 📝: https://t.co/BNKjBSJuJb pic.twitter.com/QY8wMfFdIG— ICC (@ICC) December 5, 2025
બીજા દિવસની રમતના અંતે, ઓસ્ટ્રેલિયા 46 અણનમ અને માઈકલ નેસર 15 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા હવે મેચના ત્રીજા દિવસે 44 રનની લીડ વધારવાનો પ્રયાસ કરશે. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી બ્રાઇડન કાર્સે ત્રણ, બેન સ્ટોક્સે બે અને જોફ્રા આર્ચરે એક વિકેટ લીધી.
ઇંગ્લેન્ડનો પ્રથમ દાવ - 334/10
ઇંગ્લેન્ડે તેની પ્રથમ દાવમાં 334 રન બનાવ્યા. જો રૂટે 206 બોલમાં 15 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા સાથે અણનમ 138 રન બનાવી ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું. ઝેક ક્રોલીએ 93 બોલમાં 11 ચોગ્ગા સાથે 76 અને જોફ્રા આર્ચરે 36 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સાથે 38 રન બનાવ્યા. હેરી બ્રુકે 31 રન બનાવ્યા, જ્યારે બેન સ્ટોક્સ અને વિલ જેક્સે 19-19 રનનું યોગદાન આપ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી મિશેલ સ્ટાર્કે 6 વિકેટ લીધી, જ્યારે બ્રેન્ડન ડોગેટ, માઈકલ નેસર અને સ્કોટ બોલેન્ડે 1-1 વિકેટ લીધી.
AUS vs ENG બંને ટીમો માટે બીજી ટેસ્ટ પ્લેઇંગ-11
ઇંગ્લેન્ડ: ઝેક ક્રોલી, બેન ડકેટ, ઓલી પોપ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક, બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), વિલ જેક્સ, ગુસ એટકિન્સન, બ્રાયડન કાર્સે, જોફ્રા આર્ચર
ઓસ્ટ્રેલિયા: જેક વેધરલ્ડ, ટ્રેવિસ હેડ, માર્નસ લાબુશેન, સ્ટીવ સ્મિથ (કેપ્ટન), કેમેરોન ગ્રીન, જોશ ઇંગ્લિસ, એલેક્સ કેરી (વિકેટકીપર), માઇકલ નેસર, મિશેલ સ્ટાર્ક, સ્કોટ બોલેન્ડ, બ્રેન્ડન ડોગેટ
