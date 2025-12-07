ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી એશિઝ ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડને 8 વિકેટે હરાવ્યું, સ્ટાર્ક બન્યો પ્લેયર ઓફ ધ મેચ

ડે-નાઈટ ટેસ્ટ જીતીને ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાંચ મેચની એશિઝ શ્રેણીમાં 2-0થી લીડ મેળવી લીધી છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી એશિઝ ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડને 8 વિકેટે હરાવ્યું
ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી એશિઝ ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડને 8 વિકેટે હરાવ્યું (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AUS vs ENG: ગાબા ખાતે રમાયેલી બીજી એશિઝ ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડને ફરી એકવાર 8 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પ્રથમ ઇનિંગમાં 177 રનથી પાછળ રહ્યા બાદ, મુલાકાતીઓ બીજી ઇનિંગમાં 241 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યા, ઇનિંગ હાર ટાળી પરંતુ મેચ હારવાનું ટાળવામાં નિષ્ફળ રહ્યા.

પિંક બોલ ટેસ્ટના ચોથા દિવસે 241 રનથી યજમાન ટીમને 65 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો, જે તેમણે ફક્ત બે વિકેટ ગુમાવીને પ્રાપ્ત કર્યો. સ્મિથ 9 બોલમાં 23 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જ્યારે વેધરલ્ડ 17 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ ઇનિંગમાં 334 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 511 રન બનાવ્યા હતા. મુલાકાતીઓએ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ પણ 8 વિકેટથી ગુમાવી હતી.

આ હાર સાથે, ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ ઇનિંગમાં 300 થી વધુ રન બનાવ્યા પછી ડે-નાઇટ ટેસ્ટ મેચ હારનારી પ્રથમ ટીમ બની. આ પહેલા, ડે-નાઈટ ટેસ્ટમાં પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં સૌથી વધુ સ્કોર 259/9 હતો જે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2016 માં એડિલેડમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બનાવ્યો હતો.

રુટ મેચનો એકમાત્ર સદી કરનાર ખેલાડી

જો રૂટ મેચનો એકમાત્ર સદી કરનાર હતો. તેણે પ્રથમ ઇનિંગમાં શાનદાર 138 રન બનાવ્યા, જ્યારે બે ઇંગ્લેન્ડ અને પાંચ ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન સહિત સાત ખેલાડીઓએ અડધી સદી ફટકારી. ઇંગ્લેન્ડ માટે, ઝેક ક્રોલીએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 77 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સે બીજી ઇનિંગમાં 50 રન બનાવ્યા, પરંતુ તે પોતાની ટીમને મેચ હારથી બચાવી શક્યો નહીં.

ઓસ્ટ્રેલિયા માટે, જેક વેધરલ્ડ (72), માર્નસ લાબુશેન (65), સ્ટીવ સ્મિથ (61), એલેક્સ કેરી (63) અને મિશેલ સ્ટાર્ક (77) એ અડધી સદી ફટકારી, જેનાથી યજમાન ટીમે 511 રન બનાવ્યા અને ઇંગ્લેન્ડ પર 177 રનની નોંધપાત્ર લીડ મેળવી. આ લીડથી યજમાન ટીમની જીતનો પાયો નાખ્યો.

સ્ટાર્કને ફરીથી પ્લેયર ઓફ ધ મેચ

પર્થમાં રમાયેલી પહેલી મેચના હીરો મિશેલ સ્ટાર્ક બીજી મેચના પણ હીરો રહ્યા. તેમણે બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પોતાની ટીમને આરામદાયક લીડ અપાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. સ્ટાર્કે પહેલી ઇનિંગમાં છ વિકેટ લીધી અને પછી બેટથી 77 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. ત્યારબાદ સ્ટાર્કે બીજી ઇનિંગમાં બે વિકેટ લીધી. તેમણે પહેલી મેચમાં કુલ 10 વિકેટ લીધી હતી. આ સાથે બે ટેસ્ટમાં તેમની કુલ વિકેટનો આંકડો અત્યાર સુધી 18 થયો છે.

શ્રેણીની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ 17 ડિસેમ્બરે એડિલેડ ઓવલ ખાતે રમાશે. શ્રેણીમાં અજેય લીડ મેળવવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે આ મેચ મહત્વપૂર્ણ રહેશે, જ્યારે શ્રેણીમાં ટકી રહેવા માટે ઇંગ્લેન્ડને કોઈપણ કિંમતે મેચ જીતવી પડશે અથવા ડ્રો કરવી પડશે.

બંને ટીમો માટે પ્લેઇંગ-11

ઓસ્ટ્રેલિયા: જેક વેધરલ્ડ, ટ્રેવિસ હેડ, માર્નસ લાબુશેન, સ્ટીવ સ્મિથ (કેપ્ટન), કેમેરોન ગ્રીન, જોશ ઇંગ્લિસ, એલેક્સ કેરી (વિકેટકીપર), માઈકલ નેસર, મિશેલ સ્ટાર્ક, સ્કોટ બોલેન્ડ, બ્રેન્ડન ડોગેટ

ઇંગ્લેન્ડ: ઝેક ક્રોલી, બેન ડકેટ, ઓલી પોપ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક, બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), વિલ જેક્સ, ગુસ એટકિન્સન, બ્રાયડન કાર્સે, જોફ્રા આર્ચર

આ પણ વાંચો:

  1. IND vs SA: ભારતે દ. આફ્રિકાને 9 વિકેટે હરાવીને સીરિઝ 2-1થી જીતી, જયસ્વાલની સદી, કોહલી મેન ઓફ ધ સીરિઝ
  2. વિરાટ કોહલી ભગવાનના શરણે, ભગવાન વિષ્ણુના દર્શન કરવા માટે વિશાખાપટ્ટનમના મંદિર પહોંચ્યો

TAGGED:

AUS VS ENG 2ND ASHES TEST 2025
AUS VS ENG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.