AUS VS BAN DAY 2: બાંગ્લાદેશ મજબૂત સ્થિતીમાં, તનઝીદ હસન તમીમની શાનદાર સદી
ઓસ્ટ્રેલિયા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ડાર્વિન ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસની રમત પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.
Published : August 14, 2026 at 2:40 PM IST
AUS vs BAN: ઓસ્ટ્રેલિયા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ હાલમાં ચાલી રહી છે. બે દિવસની રમત અત્યાર સુધીમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. બાંગ્લાદેશે 6 વિકેટ ગુમાવીને 351 રન બનાવી લીધા છે. રમતના અંતે, મેહદી હસન મિરાઝ અને હસન મહમૂદ ક્રીઝ પર હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે આ મેચ જીતવી હવે ખૂબ મુશ્કેલ લાગે છે, જોકે હજુ ત્રણ દિવસની રમત બાકી છે.
બાંગ્લાદેશે 6 વિકેટ ગુમાવીને 351 રન બનાવ્યા
ડાર્વિનમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં બાંગ્લાદેશની ટીમે પ્રભાવશાળી બેટિંગનું પ્રદર્શન કર્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટોચની બોલિંગ લાઇનઅપ સામે બાંગ્લાદેશી બેટ્સમેનોએ જે જુસ્સો બતાવ્યો તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે. બાંગ્લાદેશ તરફથી ઓપનર તનઝીદ હસન તમીમે સદી ફટકારી હતી, જ્યારે નજમુલ હુસૈન શાંતોએ 84 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ ઉપરાંત, શાદમાન ઇસ્લામે 20, મોમિનુલ હકે 49 અને મુશફિકુર રહીમે 36 રન બનાવ્યા હતા. બીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, બાંગ્લાદેશે 6 વિકેટ ગુમાવીને 351 રન બનાવ્યા હતા.
Day 2 Stumps | Bangladesh lead by 153 runs, finishing the day on 351/6 🇧🇩🔥— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 14, 2026
Bangladesh tour of Australia | 1st Test#Bangladesh #Tigers #BANvAUS #Cricket pic.twitter.com/pre3dUqwk1
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ પહેલા દાવમાં 198 રનમાં ઓલઆઉટ
બાંગ્લાદેશ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં, ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે પોતાનો પહેલો દાવ ફક્ત 198 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગયો. એવું લાગતું હતું કે ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન પાસે બાંગ્લાદેશી બોલિંગ આક્રમણનો કોઈ જવાબ નહોતો. સ્ટીવ સ્મિથ એકમાત્ર ખેલાડી હતો જેણે નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું, તેણે 71 રન બનાવ્યા હતા; તેના સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન લાંબા સમય સુધી ક્રીઝ પર ટકી શક્યો ન હતો.
બાંગ્લાદેશે 153 રનની લીડ મેળવી
ડાર્વિનના મરારા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહેલી શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ મેચમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઓસ્ટ્રેલિયાનો પહેલો દાવ ફક્ત 198 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગયો. આ દરમિયાન, બાંગ્લાદેશે પોતાની પહેલી દાવમાં 351/6નો સ્કોર કર્યો છે. પરિણામે, બાંગ્લાદેશે 153 રનની લીડ મેળવી લીધી છે અને ચાર વિકેટ હજુ હાથમાં છે. એમ કહેવું વાજબી રહેશે કે, બે દિવસની રમતના અંતે, બાંગ્લાદેશ મેચમાં ટોચનો હાથ ધરાવે છે.
બાંગ્લાદેશનું શાનદાર બોલીંગ પ્રદર્શન
બાંગ્લાદેશની બોલિંગ સામે ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન સંપૂર્ણપણે બિનઅસરકારક દેખાયા. બાંગ્લાદેશના ઝડપી બોલર હસન મહમૂદે ભારે તબાહી મચાવી; તેણે 17 ઓવર ફેંકી, 55 રન આપ્યા અને 6 વિકેટ ઝડપી. તસ્કિન અહેમદે 2 વિકેટ લીધી, અને એબાદોત હુસૈને પણ 2 વિકેટ લીધી. પરિણામે, બાંગ્લાદેશના જ્વલંત પેસ આક્રમણનો સામનો કરીને, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ ઘરઆંગણે ફક્ત 198 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
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