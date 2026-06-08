બાંગ્લાદેશ સામેની ODI શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની જાહેરાત, બે સ્ટાર ખેલાડીઓ બહાર
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ માટે પોતાની ODI ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Published : June 8, 2026 at 5:20 PM IST
AUS VS BAN: બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના બે સૌથી વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડ અને કેપ્ટન મિશેલ માર્શ ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. પરિણામે, પસંદગીકારોએ ઘણા નવા ચહેરાઓ પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, જ્યારે જોશ ઇંગ્લિસને ફરી એકવાર કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે.
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રેવિસ હેડને IPL પછી અંગત કારણોસર રજા આપવામાં આવી છે; તે ODI કે T20I શ્રેણીમાં ભાગ લેશે નહીં. દરમિયાન, મિશેલ માર્શ હજુ સુધી પગની ઘૂંટીની ઇજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયા નથી, જેના કારણે તે ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે; જોકે, તે T20I શ્રેણીની તૈયારીઓ શરૂ કરવા માટે ઢાકા જશે. માર્શ અને હેડની ગેરહાજરીમાં, જોશ ઇંગ્લિસ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે - આ ભૂમિકા તેમણે અગાઉ પાકિસ્તાન પ્રવાસ દરમિયાન નિભાવી હતી. નિયમિત ODI કેપ્ટન પેટ કમિન્સને પણ આ પ્રવાસ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે.
JUST IN: A trio of Vics has been added to the Aussie ODI squad for Bangladesh, with a couple of World Cup winners still missing #BANvAUS Full story: https://t.co/3ZDOWao0d6 pic.twitter.com/lfuDGL6PgC— cricket.com.au (@cricketcomau) June 8, 2026
ટોડ મર્ફીને મળ્યો મોકો
ઓફ-સ્પિનર ટોડ મર્ફીને પહેલી વાર ઓસ્ટ્રેલિયન વ્હાઇટ-બોલ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે; અગાઉ, તે ફક્ત ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમ્યો હતો. તે ઇજાગ્રસ્ત લેગ-સ્પિનર તનવીર સંઘાનું સ્થાન લે છે, જેમને પાકિસ્તાન પ્રવાસ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગની ઇજા થઈ હતી. વધુમાં, યુવા બેટ્સમેન ઓલી પીક અને ઓલરાઉન્ડર મેટ શોર્ટને ટીમમાં જાળવી રાખવામાં આવ્યા છે.
રાષ્ટ્રીય પસંદગીકાર ટોની ડોડેમાઇડે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તેમને આશા હતી કે મિશેલ માર્શ બાંગ્લાદેશ ODI શ્રેણી સુધીમાં ફિટ થઈ જશે, તે હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે તૈયાર નથી. દરમિયાન, ટ્રેવિસ હેડને વ્યક્તિગત રજા આપવામાં આવી છે. અમને ખુશી છે કે ટોડ મર્ફીને ODI ટીમમાં પહેલી તક મળી છે.
બોલિંગ આક્રમણમાં બે મોટા ફેરફારો
ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેની પેસ બોલિંગ લાઇનઅપમાં પણ ફેરફાર કર્યા છે. ઝેવિયર બાર્ટલેટ અને બેન દ્વારશુઇસ ટીમમાં પાછા ફર્યા છે, બિલી સ્ટેનલેક અને રિલે મેરેડિથની જગ્યાએ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. જોકે, મેરેડિથ T20 શ્રેણી માટે ટીમ સાથે રહેશે. બાંગ્લાદેશ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી ODI 9 જૂને ઢાકામાં રમાશે. બીજી અને ત્રીજી મેચ 11 અને 14 જૂને તે જ સ્થળે રમાશે. ત્યારબાદ, T20I શ્રેણી 17 જૂને શરૂ થશે.
ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ: જોશ ઇંગ્લિસ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, એલેક્સ કેરી, કૂપર કોનોલી, બેન ડ્વારશુઇસ, નાથન એલિસ, કેમેરોન ગ્રીન, મેથ્યુ કુહનેમેન, માર્નસ લાબુશેન, ટોડ મર્ફી, ઓલિવર પીક, મેથ્યુ રેનશો, લિયામ સ્કોટ, મેટ શોર્ટ, એડમ ઝામ્પા.
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