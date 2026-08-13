બાંગ્લાદેશ સામે ઓસ્ટ્રેલિયા શર્મશાર! હસન મહમૂદનો તરખાટ, ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પહેલીવાર સસ્તામાં ઓલઆઉટ
બાંગ્લાદેશે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચની પહેલી ઇનિંગમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 198 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું છે. આ મેચમાં હસન મહમૂદે ટીમ માટે છ વિકેટ લીધી હતી.
Published : August 13, 2026 at 3:01 PM IST
AUS vs BAN: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમને બાંગ્લાદેશ સામે ઘરઆંગણે શરમજનક પતનનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બે ટેસ્ટ શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, તેઓ ફક્ત 198 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા, જેના કારણે તેમના પર એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ બન્યો છે. બાંગ્લાદેશના ફાસ્ટ બોલર હસન મહમૂદે છ વિકેટ લઈને ઓસ્ટ્રેલિયન ઇનિંગ્સને ખોરવી નાખી. ઓસ્ટ્રેલિયાને 53 ઓવરમાં 198 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.
ઓસ્ટ્રેલિયાના નામે શર્મનાક રેકોર્ડ નોધાયો
હકીકતમાં, આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ બાંગ્લાદેશ સામે 198 રનમાં ઓલઆઉટ થતાં જ તેમના નામે એક શરમજનક રેકોર્ડ સ્થાપિત થઈ ગયો. નોંધનીય છે કે 198 રન ઓસ્ટ્રેલિયાનો બાંગ્લાદેશ સામે ટેસ્ટ મેચોમાં સૌથી ઓછો સ્કોર છે; તેમનો અગાઉનો સૌથી ઓછો સ્કોર 217 હતો, જે 2017માં મીરપુરમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે, ઓસ્ટ્રેલિયા બાંગ્લાદેશ સામે 198 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું છે.
Australia 198 All Out | 1st Innings 🏏— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 13, 2026
Bangladesh tour of Australia 2026 | 1st Test#Bangladesh #Tigers #BANvAUS #Cricket pic.twitter.com/oW54tXe1i7
હસન મહમૂદે ઓસ્ટ્રેલિયાની કમર તોડી નાખી
હસન મહમૂદે આ મેચમાં છ વિકેટ લઈને ઓસ્ટ્રેલિયન ઇનિંગ્સની કમર તોડી નાખી. તેણે પહેલી ઇનિંગ્સમાં કુલ 17 ઓવર ફેંકી, જેમાં ત્રણ મેઇડનનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સ્પેલ દરમિયાન, મહમૂદે 55 રન આપ્યા અને છ મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી. તેણે જેક વેધરલ્ડને 23 રન પર આઉટ કરીને ટીમને પ્રથમ સફળતા અપાવી, જેમાં લિટન દાસે કેચ પકડ્યો.
ત્યારબાદ, હસને ટ્રેવિસ હેડ (22) ને બોલ્ડ કરીને તેની ટીમ માટે બીજી સફળતા મેળવી. તેણે કેમેરોન ગ્રીન (13) ને આઉટ કરીને તેની ત્રીજી વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ તેણે કેપ્ટન પેટ કમિન્સને 9 ના વ્યક્તિગત સ્કોર પર આઉટ કરીને તેની ચોથી વિકેટ લીધી. હસને મિશેલ સ્ટાર્કને તેનો પાંચમો શિકાર બનાવ્યો. અંતે, તેણે સ્ટીવ સ્મિથની વિકેટ લઈને છ વિકેટ ઝડપી.
Hasan Mahmud's standout performance ran through Australia's batting line-up on the opening day of the Darwin Test 🔥#WTC27 📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/K0h5eqB2Go— ICC (@ICC) August 13, 2026
સ્ટીવ સ્મિથ સૌથી વધુ રન બનાવ્યા
આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ માટે સ્ટીવ સ્મિથ સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરતા, સ્મિથે 109 બોલનો સામનો કર્યો અને 71 રન બનાવ્યા, જેમાં સાત ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. તેના સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન 23 રનથી વધુ આગળ વધી શક્યો નહીં, અને ટીમ કુલ 200 થી ઓછા રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
ટેસ્ટમાં બાંગ્લાદેશના ઝડપી બોલરો દ્વારા શ્રેષ્ઠ બોલિંગ આંકડા
- 6/27 - શહાદત હુસૈન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, મીરપુર, 2008
- 6/46 - ઇબાદોત હુસૈન વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, માઉન્ટ મૌંગાનુઇ, 2022
- 6/55 - હસન મહમૂદ વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, ડાર્વિન, 2026*
- 6/64 - તસ્કિન અહેમદ વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, નોર્થ સાઉન્ડ, 2024
- 6/71 - રોબીઉલ ઇસ્લામ વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, હરારે, 2013
- 6/81 - મંજુરલ ઇસ્લામ વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, બુલાવાયો, 2001
ઓસ્ટ્રેલિયાનો ઘરઆંગણે પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સૌથી ઓછો સ્કોર
- 85- વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, હોબાર્ટ, 2016
- 98- વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, મેલબોર્ન, 2010
- 127- વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, સિડની, 2010
- 152- વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, મેલબોર્ન, 2025
- 195- વિરુદ્ધ ભારત, મેલબોર્ન, 2020
- 198- વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, ડાર્વિન, 2026*
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