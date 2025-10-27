ગૌતમ ગંભીરે રોહિત શર્મા અને હર્ષિત રાણાની કરી પ્રશંસા, જાણો શુંં કહ્યું...
શ્રેણી હાર્યા બાદ, ભારતીય ટીમ ત્રીજી વનડે 9 વિકેટથી જીતવામાં સફળ રહી હતી.
હૈદરાબાદ: ભારતના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે રોહિત શર્મા અને હર્ષિત રાણાના મેચવિનિંગ પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી, જેના કારણે 25 ઓક્ટોબરના રોજ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ત્રીજી ODIમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે નવ વિકેટથી શાનદાર વિજય થયો. રાણાએ મેચમાં ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે રોહિત 121 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.
રોહિતે વિરાટ કોહલી સાથે બીજી વિકેટ માટે 168 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી પણ કરી. કોહલીએ અણનમ 74 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયામાં મુલાકાતી બેટ્સમેન તરીકે સૌથી વધુ ODI સદીનો રેકોર્ડ ધરાવતા રોહિતને ડ્રેસિંગ રૂમમાં 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' મેડલ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો.
ગંભીરે રાણા અને રોહિતની પ્રશંસા કરી
મેચ પછી ડ્રેસિંગ રૂમમાં, મુખ્ય કોચ ગંભીરે કહ્યું, "અમે સારું રમવા, કંઈક ખાસ કરવા અને ODI શ્રેણીને ઉચ્ચ સ્તરે સમાપ્ત કરવા વિશે વાત કરી હતી, અને મને લાગે છે કે અમે તે પ્રાપ્ત કરવા માટે અમારાથી બનતું બધું કર્યું, બધી બાબતોનો સામનો કર્યો. ખાસ કરીને શરૂઆતમાં, મને લાગ્યું કે બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ જે રીતે શરૂઆત કરી, 10 ઓવર પછી કોઈ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 63 રન બનાવ્યા, અને પછી તેમને 237 રન સુધી મર્યાદિત કર્યા તે એક શાનદાર પ્રયાસ હતો."
ગંભીરે આગળ કહ્યું, "હર્ષિતને ખાસ અભિનંદન; તે એક શાનદાર સ્પેલ હતો. હું ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે નમ્ર રહો, સ્થિર રહો અને સખત મહેનત કરતા રહો. આ ફક્ત શરૂઆત છે, અંત નથી. પછી, બેટિંગ સાથે, મને લાગ્યું કે શુભમન અને રોહિત વચ્ચેની ભાગીદારી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતી, અને રોહિત અને વિરાટ વચ્ચેની ભાગીદારી પણ ઉત્તમ હતી. રોહિતને બીજી સદી માટે ખાસ અભિનંદન. શાનદાર, અને સૌથી અગત્યનું, તમે મેચ સમાપ્ત કરી." ટીમના દૃષ્ટિકોણથી બીજી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે આપણે પીછો કરવામાં કેટલા ક્લિનિકલ હોઈ શકીએ છીએ, અને અમે ખૂબ સારા હતા.
ભારતીય ટીમ હવે T20I પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે
ઓસ્ટ્રેલિયામાં ODI શ્રેણી પછી રોહિત અને વિરાટ સ્વદેશ પરત ફર્યા બાદ, ગંભીરનું ધ્યાન હવે 29 ઓક્ટોબરથી કેનબેરાના મનુકા ઓવલ ખાતે શરૂ થનારી આગામી T20I શ્રેણીમાં ભારતને કોચિંગ આપવા પર રહેશે.
