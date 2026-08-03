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શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમમાં મોટો ફેરફાર, જસપ્રીત બુમરાહના સ્થાને સ્ટાર ખેલાડીની એન્ટ્રી

શ્રીલંકા પ્રવાસ અંગે BCCI એ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમમાં મોટો ફેરફાર
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમમાં મોટો ફેરફાર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 2:02 PM IST

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IND VS SL: ભારતનો શ્રીલંકા પ્રવાસ 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાનો છે. આ પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ હવે એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. BCCI એ ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં આકિબ નબીનો સમાવેશ કર્યો છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે તેને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં તક આપવામાં આવી છે. આકિબ નબી સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહનું સ્થાન લેશે. બુમરાહને શરૂઆતમાં શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ હવે ઈજાને કારણે તે ટેસ્ટ શ્રેણી ગુમાવશે. પરિણામે, ટીમે આકિબ નબીને તક આપવાનું મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. BCCI એ આ વાતની જાણકારી આપી.

બીસીસીઆઈએ એક નિવેદન બહાર પાડીને જાહેરાત કરી છે કે જસપ્રીત બુમરાહ શ્રીલંકા સામેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે, કારણ કે તે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન ડાબા ઘૂંટણની ઈજામાંથી હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. પસંદગી સમિતિએ તેના સ્થાને આકિબ નબીનું નામ આપ્યું છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના આ ઝડપી બોલરને સિનિયર રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પ્રથમ વખત બોલાવવામાં આવ્યો છે. નબીએ છેલ્લા બે રણજી ટ્રોફી સીઝનમાં કુલ 104 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 2025-26 સીઝનમાં 60 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. તેણે જમ્મુ અને કાશ્મીરની પ્રથમ રણજી ટ્રોફી જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે તાજેતરમાં શ્રીલંકાના પ્રવાસે ગયેલી ઈન્ડિયા એ ટીમનો પણ ભાગ હતો, જ્યાં તેણે બે ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચમાં છ વિકેટ લીધી હતી.

આકિબ નબી ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં એક જાણીતું નામ છે. 29 વર્ષીય ખેલાડીએ 43 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે, જેમાં 71 ઇનિંગ્સમાં 18.63 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 162 વિકેટ લીધી છે. એક ઇનિંગ્સમાં તેનો શ્રેષ્ઠ આંકડો 24 રનમાં 7 વિકેટ છે. આકિબ પાસે બેટથી યોગદાન આપવાની ક્ષમતા પણ છે; તેણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 999 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

ભારત vs શ્રીલંકા: બે ટેસ્ટ મેચનું શેડ્યૂલ

ભારતીય ટીમ શ્રેણી પહેલા 7 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં ચાર દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. પહેલી મેચ ગાલેમાં રમાશે, ત્યારબાદ બીજી ટેસ્ટ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોના SSC ખાતે શરૂ થશે.

શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયા

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, આકિબ નબી, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બરાડ, દેવદત પડિક્કલ, સારાંશ જૈન.

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TAGGED:

AUQIB NABI
JASPRIT BUMRAH REPLACESMENT
IND VS SL
INDIA TEST SQUAD AGAINST SRI LANKA
AUQIB NABI

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