શાળા કક્ષાએથી ખેલાડીઓની પસંદગી થાય તે માટે, ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત જુનાગઢમાં એથ્લેટિક્સ રમતનું આયોજન

એક અઠવાડિયા સુધી ચાલનારી આ રમતગમતની વિવિધ સ્પર્ધામાં 18 વર્ષ કે તેથી નાના બાળકો જિલ્લા સ્તરે પસંદગી પામવા માટેના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ: ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત શાળા કક્ષાએથી જ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ તૈયાર થાય તે માટે જૂનાગઢમાં વિશેષ આયોજન શરૂ થયું છે. શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોની રમત ગમત ક્ષેત્રે પડેલી સુસુપ્ત શક્તિઓને ઉજાગર કરીને આવા બાળકો આગામી વર્ષોમાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે રમતગમતના સારા ખેલાડી મળે તે માટે જુનાગઢ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે ચેસ, ગોળાફેક, દૌડ, ખો-ખો, વોલીબોલ અને કબ્બડી જેવી સાત એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે, જેમાં સમગ્ર જુનાગઢ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાંથી 2000 જેટલા બાળ ખેલાડીઓ સામેલ થયા છે.

શાળા કક્ષાએથી બાળ ખેલાડીની પસંદગી કરવાનું શરૂ

આગામી દિવસોમાં વૈશ્વિક રમતોત્સવ ઓલમ્પિકના યજમાન પદને લઈને ભારતમાં વિશેષ શક્યતાઓ મજબૂત બનતી જાય છે આવી સ્થિતિમાં ઓલમ્પિક જેવો વૈશ્વિક રમતગમત સ્પર્ધા ભારતમાં આયોજન થાય અને તેમાં આપણા સ્થાનિક ખેલાડીઓ ખૂબ સારું દેખાવ કરે તે માટે અત્યારથી જ ખેલાડીઓની પસંદગી અને તેને તાલીમ આપવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત ખેલો ઇન્ડિયા 2025 માટે જુનાગઢ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ચેસ, ગોળા ફેંક, દોડ, ખો-ખો, વોલીબોલ, અને કબડ્ડી જેવી સાત એથ્લેટિક્સ ઈવેન્ટનું આયોજન થયું છે.

એક અઠવાડિયા સુધી ચાલનારા આ રમતોત્સવમાં જુનાગઢ શહેરના આસપાસના વિસ્તારમાંથી 2000થી વધુ બાળકો વિવિધ સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા જોવા મળશે. અહીંથી પસંદ થયેલો બાળ ખેલાડી જિલ્લા કક્ષાએ ત્યાંથી રાજ્ય અને અંતિમ તબક્કામાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે રમત-ગમતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે તે માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ છે.

ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત જુનાગઢમાં એથ્લેટિક્સ રમતનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢમાં એથ્લેટિક્સ રમતનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢમાં એથ્લેટિક્સ રમતનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

રમતગમતને લઈને બાળ ખેલાડીઓમાં પણ ઉત્સાહ

એક અઠવાડિયા સુધી ચાલનારી આ રમતગમતની વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં 18 વર્ષ કે તેથી નાના બાળકો વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈને જિલ્લા સ્તરે પસંદગી પામવા માટેના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. બાળકો પોતાની મનગમતી રમતગમત માં ભાગ લઈને જિલ્લા કક્ષાએ પસંદ થનારા ખેલાડીઓમાં પણ તેમની પસંદગી થાય તે માટે પણ ખૂબ જ ગંભીરતાથી આયોજિત રમતગમતની સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા જોવા મળી રહ્યા છે.

જૂનાગઢમાં એથ્લેટિક્સ રમતનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢમાં એથ્લેટિક્સ રમતનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢમાં એથ્લેટિક્સ રમતનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

હાલ આ તમામ ખેલાડીઓ શાળા કક્ષાએ અભ્યાસ કરવાની સાથે રમતગમતની તાલીમ પણ મેળવી રહ્યા છે, જેઓ આગામી દિવસોમાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતી રમતગમતની વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં પણ જુનાગઢનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત બનીને સ્થાનિક સ્તરે આયોજિત થતી સ્પર્ધામાં ઉજવળ દેખાવ કરવા માટે ખૂબ મહેનત પણ કરી રહ્યા છે.

જૂનાગઢમાં એથ્લેટિક્સ રમતનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢમાં એથ્લેટિક્સ રમતનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

