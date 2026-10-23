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એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓનો દબદબો, મેડલનું લગાવ્યું શતક

નાગોયામાં 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ પોતાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતે સ્પર્ધાના પાંચમા દિવસે અનેક વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યા અને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા.

એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓનો દબદબો
એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓનો દબદબો (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2026 at 3:58 PM IST

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જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં યોજાઈ રહેલી 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. ચાલુ સ્પર્ધાના પાંચમા દિવસે, ભારતીય ખેલાડીઓએ મેદાન પર પોતાની અદ્ભુત પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કર્યું, પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ્સની શ્રેણી બનાવી. રમતગમતના આ રોમાંચક દિવસે, ભારતીય ખેલાડીઓએ માત્ર પ્રભાવશાળી સુવર્ણ ચંદ્રકો જ નહીં પરંતુ વિશ્વ રેકોર્ડ પણ તોડ્યા. આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓને કારણે, ભારતીય ટુકડીએ એશિયન પેરા ગેમ્સમાં 100 મેડલના ઐતિહાસિક અને જાદુઈ સિમાચિહ્નને વટાવી દીધો.

સંદીપ કુમારે 400 મીટર દોડમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો

ભારત માટે દિવસની શરૂઆત ધમાકેદાર રીતે થઈ. પુરુષોની 400 મીટર (T44) ફાઇનલમાં, ભારતના સંદીપ કુમારે મેદાન પર પોતાની ગતિ બતાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. સંદીપે માત્ર 52.28 સેકન્ડના અદભુત સમયમાં દોડ પૂર્ણ કરી. આ અસાધારણ પ્રદર્શન સાથે, તેણે માત્ર પોતાની શ્રેણીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો જ નહીં પરંતુ એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. તેના ઐતિહાસિક પ્રદર્શનથી સમગ્ર દેશને ગર્વ થયો છે. આ જ ઇવેન્ટમાં, અન્ય એક ભારતીય ખેલાડી, અજય કુમારે પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 53.61 સેકન્ડનો સમય કાઢીને દેશ માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.

ભાલા ફેંકમાં હેનીના કરિશ્માઈ પ્રદર્શને એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો

ટ્રેક અને ફિલ્ડ ફિલ્ડ પર રેકોર્ડ તોડનાર દોડ ચાલુ રહી. ભાલા ફેંકની F37 શ્રેણીમાં, ભારતીય ખેલાડી હેનીએ તેના શાનદાર અને જાદુઈ ફેંકથી બધાને દંગ કરી દીધા. સ્પર્ધા દરમિયાન, હેનીએ તેના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનને છેલ્લા માટે બચાવ્યું, તેના અંતિમ પ્રયાસમાં 60.49 મીટર ભાલા ફેંક્યા. આ પ્રભાવશાળી અને ઐતિહાસિક થ્રો સાથે, તેણે એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો અને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. હેનીએ અગાઉ ડિસ્કસ થ્રોમાં દેશ માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો, અને આ ગોલ્ડ મેડલ સાથે, તેણે આ ગેમ્સમાં પોતાનો બીજો મેડલ સુરક્ષિત કર્યો.

ટીમ ઈન્ડિયા મેડલ ટેલીમાં ચોથા ક્રમે છે

આ રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન ઉપરાંત, ભારતે તેની ટેલીમાં અન્ય ઘણા મેડલ પણ ઉમેર્યા છે. ભારતીય ખેલાડીઓએ બેડમિન્ટન અને પેરા-તીરંદાજીમાં પોતાનું ઉત્તમ પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું, દેશ માટે મેડલ જીત્યા. સંદીપ કુમારના ગોલ્ડ અને અજય કુમારના બ્રોન્ઝ મેડલ સાથે, ભારતે સત્તાવાર રીતે 100 મેડલનો આંકડો વટાવી દીધો છે. ભારતે આ પેરા એશિયન ગેમ્સમાં 102 મેડલ જીત્યા છે, જેમાં 26 ગોલ્ડ, 33 સિલ્વર અને 43 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. ભારત હાલમાં મેડલ ટેલીમાં ચોથા ક્રમે છે.

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એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતના મેડલ

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