એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓનો દબદબો, મેડલનું લગાવ્યું શતક
નાગોયામાં 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ પોતાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતે સ્પર્ધાના પાંચમા દિવસે અનેક વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યા અને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા.
Published : October 23, 2026 at 3:58 PM IST
જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં યોજાઈ રહેલી 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. ચાલુ સ્પર્ધાના પાંચમા દિવસે, ભારતીય ખેલાડીઓએ મેદાન પર પોતાની અદ્ભુત પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કર્યું, પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ્સની શ્રેણી બનાવી. રમતગમતના આ રોમાંચક દિવસે, ભારતીય ખેલાડીઓએ માત્ર પ્રભાવશાળી સુવર્ણ ચંદ્રકો જ નહીં પરંતુ વિશ્વ રેકોર્ડ પણ તોડ્યા. આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓને કારણે, ભારતીય ટુકડીએ એશિયન પેરા ગેમ્સમાં 100 મેડલના ઐતિહાસિક અને જાદુઈ સિમાચિહ્નને વટાવી દીધો.
સંદીપ કુમારે 400 મીટર દોડમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો
ભારત માટે દિવસની શરૂઆત ધમાકેદાર રીતે થઈ. પુરુષોની 400 મીટર (T44) ફાઇનલમાં, ભારતના સંદીપ કુમારે મેદાન પર પોતાની ગતિ બતાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. સંદીપે માત્ર 52.28 સેકન્ડના અદભુત સમયમાં દોડ પૂર્ણ કરી. આ અસાધારણ પ્રદર્શન સાથે, તેણે માત્ર પોતાની શ્રેણીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો જ નહીં પરંતુ એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. તેના ઐતિહાસિક પ્રદર્શનથી સમગ્ર દેશને ગર્વ થયો છે. આ જ ઇવેન્ટમાં, અન્ય એક ભારતીય ખેલાડી, અજય કુમારે પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 53.61 સેકન્ડનો સમય કાઢીને દેશ માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
🚨 JUST IN: INDIA RECORDS ITS HIGHEST-EVER GOLD TALLY AT THE ASIAN PARA GAMES! 🇮🇳 28 GOLD MEDALS!!!!! 🥇 India surpasses its previous best of 27 Gold medals at the 2022 edition! 🔥🔥🔥 https://t.co/WkzAwnctsP— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
ભાલા ફેંકમાં હેનીના કરિશ્માઈ પ્રદર્શને એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો
ટ્રેક અને ફિલ્ડ ફિલ્ડ પર રેકોર્ડ તોડનાર દોડ ચાલુ રહી. ભાલા ફેંકની F37 શ્રેણીમાં, ભારતીય ખેલાડી હેનીએ તેના શાનદાર અને જાદુઈ ફેંકથી બધાને દંગ કરી દીધા. સ્પર્ધા દરમિયાન, હેનીએ તેના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનને છેલ્લા માટે બચાવ્યું, તેના અંતિમ પ્રયાસમાં 60.49 મીટર ભાલા ફેંક્યા. આ પ્રભાવશાળી અને ઐતિહાસિક થ્રો સાથે, તેણે એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો અને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. હેનીએ અગાઉ ડિસ્કસ થ્રોમાં દેશ માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો, અને આ ગોલ્ડ મેડલ સાથે, તેણે આ ગેમ્સમાં પોતાનો બીજો મેડલ સુરક્ષિત કર્યો.
A century of medals at the Asian Para Games 2026! A historic and proud moment for every Indian. Heartiest congratulations to debutant Sandeep on winning Gold with a new World Record to secure India’s 100th medal, and to Ajay Kumar on his brilliant Bronze in the Men’s 400m T64. Our Para athletes have shown that determination knows no limits. Under Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s leadership, India’s sporting ecosystem is scaling new heights and inspiring crores of youth across the nation. #AsianParaGames2026 #Cheer4Bharat— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 23, 2026
ટીમ ઈન્ડિયા મેડલ ટેલીમાં ચોથા ક્રમે છે
આ રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન ઉપરાંત, ભારતે તેની ટેલીમાં અન્ય ઘણા મેડલ પણ ઉમેર્યા છે. ભારતીય ખેલાડીઓએ બેડમિન્ટન અને પેરા-તીરંદાજીમાં પોતાનું ઉત્તમ પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું, દેશ માટે મેડલ જીત્યા. સંદીપ કુમારના ગોલ્ડ અને અજય કુમારના બ્રોન્ઝ મેડલ સાથે, ભારતે સત્તાવાર રીતે 100 મેડલનો આંકડો વટાવી દીધો છે. ભારતે આ પેરા એશિયન ગેમ્સમાં 102 મેડલ જીત્યા છે, જેમાં 26 ગોલ્ડ, 33 સિલ્વર અને 43 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. ભારત હાલમાં મેડલ ટેલીમાં ચોથા ક્રમે છે.
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