ઓસ્ટ્રેલિયાના ધુરંધર બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડે રચ્યો ઈતિહાસ, એશિઝમાં ઓપનર તરીકે ત્રીજી સદી ફટકારી

આ શાનદાર ઇનિંગ દરમિયાન, ટ્રેવિસ હેડે આ એશિઝ શ્રેણીમાં 600 રન પણ પૂરા કર્યા.

TRAVIS HEAD
ટ્રેવિસ હેડ (IANS)
Published : January 6, 2026 at 1:31 PM IST

હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે 2025-26 એશિઝ શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ મેચ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહી છે. મેચના ત્રીજા દિવસે, ટ્રેવિસ હેડે શ્રેણીની ત્રીજી સદી ફટકારીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. તેણે 166 બોલમાં 24 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સાથે 163 રન બનાવ્યા. સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર આ હેડની પહેલી સદી હતી.

એશિઝ શ્રેણીમાં ઓપનર તરીકે ત્રણ સદી

આ સાથે, તેણે એક જ એશિઝ શ્રેણીમાં ઓપનર તરીકે સૌથી વધુ સદી ફટકારવાના રેકોર્ડની બરાબરી પણ કરી. હેડની શ્રેણીની આ ત્રીજી સદી હતી; તેણે અગાઉ પર્થ અને એડિલેડમાં સદી ફટકારી હતી. આ સિદ્ધિ અગાઉ 11 અન્ય ખેલાડીઓ દ્વારા હાંસલ કરવામાં આવી છે, જેમાં મેથ્યુ હેડન, એલિસ્ટર કૂક, માઈકલ સ્લેટર અને જેક હોબ્સ જેવા દિગ્ગજોનો સમાવેશ થાય છે.

એશિઝ શ્રેણીમાં 600 રન બનાવવાનો રેકોર્ડ

આ શાનદાર ઇનિંગ દરમિયાન, ટ્રેવિસ હેડે આ એશિઝ શ્રેણીમાં 600 રન પણ પૂરા કર્યા, જે એશિઝ ઇતિહાસમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર ફક્ત 9મો ઓપનર બન્યો. 2010-11 પછી આવું કરનાર તે પ્રથમ ખેલાડી છે. 2010-11 એશિઝમાં ઓપનર તરીકે એલિસ્ટર કૂકે 766 રન બનાવ્યા હતા.

AUS vs ENG, પાંચમી ટેસ્ટનો 3જો દિવસ

ત્રીજા દિવસે ચાના વિરામ સમયે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેમના પ્રથમ ઇનિંગમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 377 રન બનાવ્યા હતા. તેઓ હજુ પણ ઇંગ્લેન્ડના પ્રથમ ઇનિંગના કુલ 384 રનથી 7 રન પાછળ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે, હેડે 163, લાબુશેન 48 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેપ્ટન સ્મિથ 65 અને કેમેરોન ગ્રીન 8 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડ માટે, કર્સ અને સ્ટોક્સે 2-2 વિકેટ લીધી, જ્યારે ટંગ અને બેથેલે એક-એક વિકેટ લીધી. તમને જણાવી દઈએ કે ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલાથી જ શ્રેણી જીતી ચૂક્યું છે.

આ મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા પ્રથમ ઇનિંગમાં 384 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રીજા દિવસની રમતના અંતે 7 વિકેટ ગુમાવીને 518 રન બનાવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા હાલમાં 134 રનથી આગળ છે. દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડ બેકફૂટ પર હોય તેવું લાગે છે.

સંપાદકની પસંદ

