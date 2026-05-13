ગાંધીનગરમાં એશિયન વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ-2026નો ભવ્ય પ્રારંભ, 29 દેશોના ખેલાડી ભાગ લેશે
ભારત સહિત એશિયાના 29 દેશોના 400 થી વધુ ખેલાડી, ટેકનિશીયન અને કોચ ભાગ લઇ રહ્યા છે.
Published : May 13, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 4:10 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે રમતગમત રાજ્ય મંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીતના અધ્યક્ષસ્થાને એશિયન વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2026નો ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો હતો. જેમાં ભારત સહિત એશિયાના 29 દેશોના અંદાજે 400થી વધુ ખેલાડી, ટેકનિશીયન અને કોચ ભાગ લઇ રહ્યા છે. આ પ્રસંગે ગુજરાતના રમતગમત રાજ્ય મંત્રી જયરામ ગામીતે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હવે માત્ર વિકાસમાં જ નહીં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત ક્ષેત્રે પણ વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં યોજાતી આવી ઉચ્ચ સ્તરીય આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓ આપણા સ્થાનિક અને ભારતના ખેલાડીઓ માટે ખૂબ જ મહત્વની સાબિત થશે. આ પ્રકારની ઇવેન્ટ્સ ખેલાડીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો મુજબ તૈયાર કરવામાં અને તેમનામાં આત્મવિશ્વાસ વધારવામાં મદદરૂપ બનશે.
રાજ્ય મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 'ખેલો ઇન્ડિયા' અને 'ખેલો ભારત'ના વિઝનને આગળ ધપાવતા, ગુજરાત સરકારે રમતગમત માટે વૈશ્વિક કક્ષાનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર કર્યું છે. રાજ્યમાં જિલ્લા સ્તરે 39 સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલ અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ દ્વારા પાયાના સ્તરેથી પ્રતિભાઓને શોધીને તેમને આધુનિક તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. ઉપરાંત, ગાંધીનગર ખાતે વર્ષ 2027 સુધીમાં એથ્લેટ્સ માટે હાઈ પર્ફોર્મન્સ સેન્ટર પણ કાર્યરત થઈ જશે.
મંત્રીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદ ખાતે વર્ષ 2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. ભારત વર્ષ 2036માં ઓલિમ્પિક ગેમ્સની યજમાની કરવા માટે મક્કમ નિર્ધાર સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. વર્ષ 2029માં આયોજિત થનારી 'વર્લ્ડ પોલીસ એન્ડ ફાયર ગેમ્સ' પણ ગુજરાતની યજમાન તરીકેની ક્ષમતામાં વધારો કરશે. આ તમામ પ્રયાસો ગુજરાતને દેશનું જ નહીં પણ વિશ્વનું એક આદર્શ સ્પોર્ટ્સ સ્ટેટ બનાવવા તરફ લઈ જશે.
મહાત્મા મંદિર, ગાંધીનગર ખાતે રમતગમત રાજ્ય મંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીતના અધ્યક્ષસ્થાને એશિયન વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2026નો ભવ્ય પ્રારંભ; આ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત સહિત એશિયાના 29 દેશના અંદાજે 400થી વધુ ખેલાડી, ટેકનિશીયન અને કોચ ભાગ લઇ રહ્યા છે...— Gujarat Information (@InfoGujarat) May 12, 2026
ઇન્ટરનેશનલ વેઇટલિફ્ટિંગ ફેડરેશનના પ્રમુખ મોહમદ હસન જલુદે જણાવ્યું હતું કે, ભારતને આ પ્રકારની વૈશ્વિક કક્ષાની સફળ સ્પર્ધાઓ માટે તમામ સહયોગ આપવા અમે તૈયાર છીએ. પ્રવર્તમાન યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં પણ ભારતે 29 દેશોના ખેલાડીઓ માટે આ સફળ આયોજન કર્યુ તે પ્રસંશનીય છે. આ સફળ આયોજન બદલ તેમને કેન્દ્ર, રાજ્ય સરકાર, એશિયન વેઇટલિફ્ટિંગ ફેડરેશન અને ઇન્ડીયન વેઇટલિફ્ટિંગ ફેડરેશનનો આભાર માનીને ખેલાડીઓને મેડલ માટે શુભેચ્છાઓ આપી હતી.
એશિયન વેઇટલિફ્ટિંગ ફેડરેશનના પ્રમુખ શ્રી મોહમદ બિન યુસેફ અલમનાએ ચેમ્પિયનશીપના સુંદર આયોજન બદલ આયોજકોનો આભાર માનતા કહ્યું હતું કે આપણે સૌ એશિયનો એક પરિવાર છીએ તેનું આપણને ગૌરવ હોવું જોઇએ. તેમણે એશિયન દેશોમાંથી આવેલા ખેલાડીઓને રમતમાં સફળતા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં ઇન્ડીયન વેઇટલિફ્ટિંગ ફેડરેશનના પ્રમુખ સહદેવ યાદવ અને સબિના યાદવે સ્વાગત ઉદ્દબોધન કરીને સમગ્ર સ્પર્ધાની વિગતવાર માહિતી આપી હતી.
આ પ્રસંગે ગાંધીનગરના મેયર મીરાબેન પટેલ, સાંસદ હરિભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય રીટાબેન પટેલ, એશિયન વેઇટલિફ્ટિંગ ફેડરેશનના જનરલ સેક્રેટરી મોહમદ અહમદ અલ હરબી, સ્પોર્ટસ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના ડાયરેક્ટર જનરલ આઇ.આર.વાળા, વેઇટ લીફ્ટીંગ ફેડરેશનના હોદેદારો અને ખેલાડીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
