ગાંધીનગરમાં એશિયન પેરા ગેમ્સના મેડલ વિજેતા ખેલાડીઓનું સન્માન, સાબરકાંઠાની તેજલ ડામોરે બે મેડલ જીત્યા
પેરા રમતગમત ક્ષેત્રે ખેલાડીઓએ પોતાની પ્રતિભા, સખત મહેનત અને દૃઢ મનોબળના આધારે નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે.
Published : October 28, 2026 at 6:42 PM IST
ગાંધીનગર: ભારતીય રમતગમત પ્રાધિકરણ (SAI)ના પ્રાદેશિક કેન્દ્ર દ્વારા એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026માં મેડલ જીતનાર ખેલાડીઓના સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 28 ઑક્ટોબર, બુધવારના રોજ બપોરે 12:30 વાગ્યે SAIના પ્રાદેશિક કેન્દ્રના વહીવટી બ્લોક ખાતે યોજાયેલા આ સમારોહમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરીને દેશનું ગૌરવ વધારનાર પેરા ખેલાડીઓની સિદ્ધિઓને બિરદાવવામાં આવી હતી.
પેરા રમતગમત ક્ષેત્રે ખેલાડીઓએ પોતાની પ્રતિભા, સખત મહેનત અને દૃઢ મનોબળના આધારે નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે. એશિયન પેરા ગેમ્સ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં મેડલ જીતવો એ ખેલાડીઓની વર્ષોની મહેનત, સતત અભ્યાસ અને રમત પ્રત્યેના સમર્પણનું પરિણામ છે. આ સિદ્ધિઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને અન્ય ખેલાડીઓને પ્રેરણા મળે તે હેતુથી મેડલ વિજેતાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.
તેવી જ રીતે, પેરા ટેબલ ટેનિસમાં પ્રાચી પાંડેએ મહિલા સિંગલ્સની ક્લાસ-6 સ્પર્ધામાં કાંસ્ય પદક મેળવીને સફળતા હાંસલ કરી હતી. જ્યારે પેરા ટેબલ ટેનિસના ખેલાડી શુભમ વાધવાએ બે કાંસ્ય પદક જીત્યા હતા. તેમણે પુરુષ ડબલ્સ (MD4) અને મિક્સ્ડ ડબલ્સ (XD7) સ્પર્ધામાં કાંસ્ય પદક મેળવીને પોતાની રમતનું કૌશલ્ય સાબિત કર્યું હતું. આમ, તેજલબેન ડામોરે બે, પ્રાચી પાંડેએ એક અને શુભમ વાધવાએ બે મળીને કુલ પાંચ મેડલ જીતીને દેશનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. આ ખેલાડીઓની સિદ્ધિઓ પેરા રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ વધવા ઇચ્છતા યુવા ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની રહી છે.
સન્માન સમારોહ બાદ મેડલ વિજેતા ખેલાડીઓ સાથે વિશેષ મીડિયા સંવાદ અને ઇન્ટરવ્યૂની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન પત્રકારોને ખેલાડીઓની રમતગમતની સફર, તાલીમ, સંઘર્ષ, સ્પર્ધા દરમિયાનના અનુભવો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મેળવેલી સફળતા અંગે જાણકારી મેળવવાની તક મળી હતી.
ભારતીય રમતગમત પ્રાધિકરણના પ્રાદેશિક કેન્દ્ર, ગાંધીનગર દ્વારા યોજાયેલા આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ખેલાડીઓની સિદ્ધિઓને બિરદાવવા ઉપરાંત પેરા રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને તેમની પ્રેરણાદાયી સફરને લોકો સુધી પહોંચાડવાનો રહ્યો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પોતાની ક્ષમતાનું પ્રદર્શન કરી મેડલ જીતનાર આ ખેલાડીઓની સફળતા રમતગમત ક્ષેત્રે દેશ માટે ગૌરવની બાબત બની છે.
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