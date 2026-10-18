આજથી એશિયન પેરા ગેમ્સની શરૂઆત, જાણો ઓપનિંગ સેરેમની ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકાશે
એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 18 થી 24 ઓક્ટોબર દરમિયાન જાપાનના નાગોયામાં યોજાશે.
Published : October 18, 2026 at 1:48 PM IST
ASIAN PARA GAMES 2026: એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 18 ઓક્ટોબરે જાપાનના નાગોયામાં એક ઓપનિંગ સેરેમની સાથે સત્તાવાર રીતે શરૂ થશે. બેડમિન્ટન સ્ટાર પ્રમોદ ભગત અને દોડવીર સિમરન શર્મા ભારતીય ટુકડીના ધ્વજવંદન કરશે. આ એશિયન પેરા ગેમ્સની પાંચમી આવૃત્તિ છે, જેમાં 45 દેશોના આશરે 3,000 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે, જે 18 રમતોમાં ભાગ લેશે. પેરા ગેમ્સ 24 ઓક્ટોબર સુધી યોજાશે.
એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતીય ટુકડી
ભારતે આ ખંડીય ઇવેન્ટમાં 281 સભ્યોની ટુકડી મોકલી છે, જેમાં 168 રમતવીરો અને 113 અધિકારીઓ અને સહાયક સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે. આ 168 રમતવીરોમાંથી, 112 પુરુષો અને 56 મહિલાઓ છે, જે 11 રમતોમાં ભાગ લેશે.
આ 11 રમતો છે: એથ્લેટિક્સ, બેડમિન્ટન, સ્વિમિંગ, શૂટિંગ, તીરંદાજી, બ્લાઇન્ડ ફૂટબોલ, ટેબલ ટેનિસ, પાવરલિફ્ટિંગ, જુડો, બોસિયા અને સાયકલિંગ.
Get ready for the thrill at #APG2026! Watch the Opening Ceremony LIVE on DD Sports, live stream on Prasar Bharati Sports YouTube & Waves OTT from 2:30 PM IST onwards. Let's #Cheer4Bharat! Link👇🏻 https://t.co/C5YJvIIqo8 @Media_SAI @PCI_IN_Official @IndiaSports— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 18, 2026
પેરા એથ્લેટિક્સમાં સૌથી વધુ 62 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે બેડમિન્ટનમાં 28 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ટુકડીમાં પેરાલિમ્પિક ચેમ્પિયન સુમિત એન્ટિલ, પ્રમોદ ભગત અને અવની લેખારા જેવા અગ્રણી નામોનો સમાવેશ થાય છે. આ ખંડીય ઇવેન્ટમાં આ ખેલાડીઓ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવી છે.
Official representatives from the Indian Embassy in Japan, the Deputy Chief Of Mission (DCM) met and interacted with the Indian para-athletes in Nagoya ahead of the Asian Para Games 2026, extending best wishes to the entire contingent. Here are some highlights of the Indian team proudly holding the Tricolor alongside our embassy diplomats as they prepare to make the nation proud on the grand stage! #AichiNagoya2026 #AsianParaGames #TeamIndia #Cheer4Bharat— SAI Media (@Media_SAI) October 18, 2026
એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026ની ઓપનિંગ સેરેમની
આ ખંડીય કાર્યક્રમ જાપાનના નાગોયામાં નાગોયા સિટી મિઝુહો પાર્ક એથ્લેટિક સ્ટેડિયમ (જેને પાલોમા મિઝુહો સ્ટેડિયમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) ખાતે શરૂ થશે. ઓપનિંગ સેરેમની 18 ઓક્ટોબર, રવિવારના રોજ બપોરે 2:30 વાગ્યે ભારતીય સમય મુજબ શરૂ થશે. લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ફેનકોડ એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે. ભારતીય ચાહકો ડીડી સ્પોર્ટ્સ દ્વારા ટીવી પર પણ આ કાર્યક્રમ જોઈ શકે છે.
એશિયન પેરા ગેમ્સ 2022 માં ભારતનું પ્રદર્શન
ચીનના હાંગઝોઉમાં યોજાયેલી છેલ્લી એશિયન પેરા ગેમ્સમાં, ભારતે કુલ 111 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં 29 ગોલ્ડ, 31 સિલ્વર અને 51 બ્રોન્ઝનો સમાવેશ થાય છે. આ ઇવેન્ટમાં ભારતીય ટુકડીનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું, જેણે ભારતને ચીન, ઈરાન, જાપાન અને કોરિયા પછી મેડલ ટેલીમાં પાંચમું સ્થાન આપ્યું હતું.
એ નોંધવું જોઈએ કે તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી એશિયન ગેમ્સ 2026 માં, ભારતે કુલ 85 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં 21 ગોલ્ડ, 27 સિલ્વર અને 37 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. તે ચીન, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા પછી મેડલ ટેલીમાં ચોથા સ્થાને રહ્યું હતું.
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