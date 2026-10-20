ટેબલ ટેનિસમાં ભારતે એક કે બે નહીં પણ 5 મેડલ જીત્યા, મહેસાણાની ભાવિના પટેલે રચ્યો ઇતિહાસ
ભારતીય પેરા ટેબલ ટેનિસ ખેલાડીઓએ એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 માં પાંચ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : October 20, 2026 at 6:02 PM IST
ASIAN PARA GAMES: જાપાનના નાગોયામાં 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતીય પેરા ટેબલ ટેનિસ ખેલાડીઓએ ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન સાથે ટેબલ ટેનિસ ઇવેન્ટમાં પાંચ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા. આ એશિયન પેરા ગેમ્સના ઇતિહાસમાં ટેબલ ટેનિસમાં તેના અગાઉના મેડલ ટેલીને વટાવી ગયું. રવિ બેબી સહાના અને પ્રાચી પાંડે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિની ચાવી હતા, સ્ટેન્ડિંગ કેટેગરીમાં ભારતનો પ્રથમ મેડલ જીત્યો.
સહાના અને પ્રાચીએ સ્ટેન્ડિંગ કેટેગરીમાં ઇતિહાસ રચ્યો
તામિલનાડુના રવિ બેબી સહાના અને પ્રાચી પાંડે એશિયન પેરા ગેમ્સમાં પેરા ટેબલ ટેનિસની સ્ટેન્ડિંગ કેટેગરીમાં મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યા. સહાના ક્લાસ 9 સેમિફાઇનલમાં ચીનના પાંચ વખતના પેરાલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા માઓ જિંગડિયન સામે 8-11, 2-11, 4-11થી હારી ગઈ. દરમિયાન, ક્લાસ 6 સેમિફાઇનલમાં, પ્રાચી પાંડે ઇરાકની વર્તમાન પેરાલિમ્પિક ચેમ્પિયન નજલા અલ-દાયયેની સામે 9-11, 2-11, 8-11થી હારી ગઈ અને બંને ખેલાડીઓએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા.
Heartiest congratulations to TOPS athlete Bhavina Patel on winning the Bronze Medal in the Women’s Singles Class 4-5 Table Tennis at the Asian Para Games 2026. #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 https://t.co/AALi8Fphk2— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 20, 2026
ભાવીના પટેલ અને સોનલ પટેલે પણ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા
મહેસાણાની પેરાલિમ્પિક મેડલ વિજેતા ભાવીના પટેલ મહિલા સિંગલ્સ ક્લાસ 4-5 સેમિફાઇનલમાં પહોંચી, જ્યાં તેણીને આઠ વખતની પેરાલિમ્પિક ચેમ્પિયન ચીનની ઝાંગ બિયાન સામે 7-11, 5-11, 7-11થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભાવીનાનો આ સતત બીજો બ્રોન્ઝ મેડલ છે. દરમિયાન, ક્લાસ 3 સેમિફાઇનલમાં, સોનલ પટેલનો દક્ષિણ કોરિયાની ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન જિયુ યુન સામે 7-11, 5-11, 6-11થી પરાજય થયો અને સોનલબેનને પણ બ્રોન્ઝ મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો.
Congratulations to Sonalben Patel on winning the Bronze Medal in Women’s Singles Class 3 Para Table Tennis at the Asian Para Games 2026. Best wishes for the future. Jai Hind 🇮🇳 #Cheer4Bharat https://t.co/LAh8CAMhtN— Anurag Thakur (@ianuragthakur) October 20, 2026
જહાન મદનએ ક્લાસ 1 માં ભારતનો પાંચમો મેડલ જીત્યો
પુરુષોની સિંગલ્સ ક્લાસ 1 ઇવેન્ટ (વ્હીલચેર કેટેગરી) માં, જહાન મદનએ પાંચ ખેલાડીઓના રાઉન્ડ-રોબિન તબક્કામાં ચોથું સ્થાન મેળવીને ભારતનો પાંચમો બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો. પાંચ ભારતીય ખેલાડીઓએ પેરાલિમ્પિકના અનુભવી ખેલાડીઓ સામે જોરદાર લડાઈ લડી, જેના કારણે એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતનું આ સૌથી સફળ ટેબલ ટેનિસ અભિયાન બન્યું.
એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય ટુકડી
ભારતે આ ખંડીય રમતોમાં 281 સભ્યોની ટુકડી મોકલી છે, જેમાં 168 રમતવીરો અને 113 અધિકારીઓ અને સહાયક સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે. આ 168 રમતવીરોમાંથી, 112 પુરુષો અને 56 મહિલાઓ છે, અને તેઓ 11 રમતોમાં ભાગ લેશે.
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