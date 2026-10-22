ભારતે આજે બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા, જાણો અત્યાર સુધી કુલ કેટલા મેડલ જીત્યા
એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 માં ભારતનો મેડલ ટેલી કેટલો છે? અત્યાર સુધીમાં કેટલા ખેલાડીઓએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે? ચાલો જાણીએ.
Published : October 22, 2026 at 1:29 PM IST
ASIAN PARA GAMES 2026: આજે (22 ઓક્ટોબર) જાપાનના નાગોયામાં યોજાઈ રહેલી પાંચમી એશિયન પેરા ગેમ્સનો ચોથો દિવસ છે. ભારતીય ખેલાડીઓએ તેમનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું છે. ભારતે દિવસની શરૂઆત સુવર્ણા રાજે મહિલા ડિસ્કસ થ્રો F54 ઇવેન્ટ જીતીને ગોલ્ડ મેડલથી કરી હતી. ત્યારબાદ શીતલ દેવીએ તીરંદાજીમાં બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા, જેનાથી ભારતનો કુલ મેડલ 17 થયો હતો.
આ ઉપરાંત, ભારતે આજે વિવિધ રમતોમાં 11 મેડલ જીત્યા છે. આનાથી ભારતનો કુલ મેડલ 73 થયો છે, જેમાં 17 ગોલ્ડ, 22 સિલ્વર અને 34 બ્રોન્ઝનો સમાવેશ થાય છે. આજના મેડલ જીતનારા ખેલાડીઓ વિશે નીચે માહિતી છે.
શીતલ દેવીએ બીજો ગોલ્ડ જીત્યો
શીતલ દેવીએ મહિલા વ્યક્તિગત કમ્પાઉન્ડ તીરંદાજી ઇવેન્ટમાં 142 પોઈન્ટ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેણીએ ફાઇનલમાં સિંગાપોરની આલીમ નૂર શાહિદાને હરાવી. આ 19 વર્ષીય શીતલનો દિવસનો બીજો અને એકંદરે તેનો ત્રીજો ગોલ્ડ મેડલ હતો. અગાઉ, તેણીએ ટોમન કુમાર સાથે મહિલા કમ્પાઉન્ડ મિશ્ર ટીમ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. શીતલ આ ગેમ્સમાં ત્રણ મેડલ જીતી ચૂકી છે. તેણીએ ઓડિશાની પાયલ નાગ સાથે મહિલા ડબલ્સ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ પણ જીત્યો હતો. આમ, શીતલ દેવીનું તાજેતરનું પ્રદર્શન આ ગેમ્સમાં તેણીના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનમાં વધારો કરે છે.
16TH GOLD MEDAL AGAYA HAI PRABHU! 🥇 - Sheetal Devi & Toman Kumar wins it 🥹 https://t.co/XFeCQrRn60— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
શીતલ દેવી અને ટોમન કુમારે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
શીતલ દેવી અને ટોમન કુમારની કમ્પાઉન્ડ મિક્સ્ડ તીરંદાજી ટીમે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેમણે ફાઇનલમાં ઇન્ડોનેશિયાને 151-148થી હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો પહેલો તીરંદાજી ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
સુવર્ણા રાજે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
સુવર્ણા રાજે મહિલા ડિસ્કસ થ્રો F54 કેટેગરીમાં 15.66 મીટરના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. સુવર્ણાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, તેના છ પ્રયાસોમાંથી ચારમાં 15 મીટરથી વધુ ફેંક્યો. તેણીએ તેના પાંચમા પ્રયાસમાં તેના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે પોડિયમમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. ઈરાનની શાહલા હદીદી 15.45 મીટર સાથે બીજા સ્થાને રહી, જ્યારે વિયેતનામના થી ન્ગોક થુય ન્ગુયેને 14.65 મીટર સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. F54 કેટેગરી ધડ અને નીચલા અંગોની વિકલાંગતા ધરાવતા ખેલાડીઓ માટે છે જેઓ વ્હીલચેર પરથી ફેંકે છે.
India climbs to 4th Place in Medal Tally at Asian Para Games 2026! 🔥🔥🔥 16 GOLD 🏅 22 SILVER 🥈 33 BRONZE 🥉 Total Medals - 71 https://t.co/U94XxhBlF4— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
ભાવીના પટેલ અને શુભમ વાધવાએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો
ભાવીના પટેલ અને શુભમ વાધવાએ મિક્સ્ડ પેરા ટેબલ ટેનિસ ડબલ્સ ક્લાસ XD7 માં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. તેઓ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ કોરિયાના યેઓંગજિન જંગ અને મિગ્યુ લી સામે 1-3 (6-11, 11-8, 5-11, 9-11) થી હારી ગયા.
સ્વાતિ ચૌધરીએ તીરંદાજીમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો
સ્વાતિ ચૌધરીએ તીરંદાજીની મહિલા W1 શ્રેણીમાં ભારત માટે પહેલો મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. મહિલા વ્યક્તિગત ફાઇનલમાં ચીનની સેન મેંગકેન સામે હારીને તેણીને સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો. જ્યારે મેરઠની 37 વર્ષીય સ્વાતિ સુવર્ણ ચંદ્રક ચૂકી ગઈ, તે આ શ્રેણીમાં મેડલ જીતનારી પ્રથમ ભારતીય તીરંદાજ બની. સ્વાતિએ ગયા મહિને અમદાવાદમાં વર્લ્ડ તીરંદાજી પેરા સિરીઝમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. W1 શ્રેણી ગંભીર શારીરિક વિકલાંગતા ધરાવતા ખેલાડીઓ માટે છે. આ શ્રેણીમાં ટેટ્રાપ્લેજિયા જેવી સ્થિતિ ધરાવતા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સ્નાયુઓની શક્તિ અને અંગોના કાર્યમાં ઘટાડો થાય છે.
સંજના કુમારીએ બ્રોન્ઝ જીત્યો
સંજના કુમારીએ મહિલા સિંગલ્સ SL3 બેડમિન્ટન ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. તેણી સેમિફાઇનલમાં જાપાનની શિનો કવાઈ સામે 7-21, 9-21 થી હારી ગઈ. આજે બેડમિન્ટનમાં આ ભારતનો પાંચમો બ્રોન્ઝ મેડલ છે.
કૃષ્ણા નાગર અને નિત્ય શ્રીએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો
બેડમિન્ટન મિક્સ્ડ ડબલ્સ SH6 ઇવેન્ટમાં, કૃષ્ણા નાગર અને નિત્ય શ્રીએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. તેઓ સેમિફાઇનલમાં ઇન્ડોનેશિયાની રીના માર્લિના અને સુભાન સામે હારી ગયા. ભારતીય જોડી તેમના ઇન્ડોનેશિયન પ્રતિસ્પર્ધીઓનો સામનો કરી શકી નહીં અને આમ સેમિફાઇનલ તબક્કામાં તેમની યાત્રાનો અંત આવ્યો.
મનીષા રામદાસ અને પ્રમોદ ભગતે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો
ભારતીય બેડમિન્ટન જોડી મનીષા રામદાસ અને પ્રમોદ ભગતે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. સેમિફાઇનલમાં, તેઓ ઇન્ડોનેશિયાની ઓક્ટીલા લેની રાત્રી અને હિકમત રમઝાની સામે ત્રણ રમતોમાં (21-16, 13-21, 17-21) હારી ગયા.
એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય ટુકડી
ભારતે ખંડીય રમતોમાં 281 સભ્યોની ટુકડી મોકલી છે, જેમાં 168 એથ્લેટ્સ અને 113 અધિકારીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ 168 ભારતીય ખેલાડીઓ, જેમાં 112 પુરુષો અને 56 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે, 11 રમતોમાં ભાગ લેશે.
એશિયન પેરા ગેમ્સ 2022 માં ભારતનું પ્રદર્શન
ચીનના હાંગઝોઉમાં યોજાયેલી છેલ્લી એશિયન પેરા ગેમ્સમાં, ભારતે કુલ 111 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં 29 ગોલ્ડ, 31 સિલ્વર અને 51 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. આ ઇવેન્ટમાં ભારતીય ટુકડીનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું, અને ભારત મેડલ ટેલીમાં ચીન, ઈરાન, જાપાન અને કોરિયા પછી પાંચમા સ્થાને રહ્યું હતું.
ભારતનો અત્યાર સુધીનો મેડલ નંબર
ભારતનો મેડલ નંબર 71 પર પહોંચી ગયો છે. ભારત 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં 17 ગોલ્ડ મેડલ જીતી ચૂક્યું છે. આ ઉપરાંત, દેશે કુલ 22 સિલ્વર મેડલ જીત્યા છે. કુલ બ્રોન્ઝ મેડલની સંખ્યા 33 પર પહોંચી ગઈ છે. ભારત મેડલ ટેલીમાં પાંચમા સ્થાને છે.
એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 મેડલ ટેલી
|નં
|દેશ
|ગોલ્ડ
|સિલ્વર
|બ્રોન્ઝ
|કુલ મેડલ
|1
|ચીન
|119
|64
|71
|254
|2
|ઉઝબેકિસ્તાન
|32
|34
|33
|99
|3
|જાપાન
|30
|38
|38
|108
|4
|દક્ષિણ કોરિયા
|17
|15
|21
|54
|5
|ભારત
|17
|22
|34
|73
|6
|થાઇલેન્ડ
|15
|23
|34
|72