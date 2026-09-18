એશિયન ગેમ્સની ક્રિકેટ સેમીફાઇનલમાં ચાર ટીમો પહોંચી, ભારત અને પાકિસ્તાન ક્યારે અને કોની સામે રમશે?
એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા ક્રિકેટની સેમીફાઇનલમાં પહોંચનારી ચાર ટીમો નક્કી થઈ ગઈ છે. ભારતે જાપાનને 8 વિકેટથી હરાવીને પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું.
Published : September 18, 2026 at 4:20 PM IST
ASIAN GAMES CRICKET: એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા ક્રિકેટ સ્પર્ધા હવે નિર્ણાયક તબક્કે પહોંચી છે. ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મુકાબલા પૂર્ણ થઈ ગયા છે અને હવે સેમી-ફાઇનલનો સમય છે. ચાર ટીમોએ પોતપોતાની મેચ જીતીને સેમી-ફાઇનલમાં સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું છે. ભારત ક્યારે અને કોની સામે રમશે તે પણ નક્કી થઈ ગયું છે. ભારતીય ટીમનો સામનો પાકિસ્તાન સામે થશે નહીં, જોકે ફાઇનલમાં બંને વચ્ચે ટક્કર થવાની શક્યતા હજુ પણ યથાવત છે. ચાલો, તમને સેમી-ફાઇનલમાં પહોંચેલી ચાર ટીમો અને આગામી મેચોના કાર્યક્રમ વિશે માહિતી આપીએ.
સેમીફાઇનલમાં પહોંચનારી 4 ટીમ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ઉપરાંત, એશિયન ગેમ્સની સેમીફાઇનલમાં પહોંચનારી અન્ય ટીમોમાં શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે. પાકિસ્તાનની ટીમે થાઈલેન્ડને ત્રણ વિકેટથી હરાવ્યું હતું. વરસાદને કારણે બાંગ્લાદેશ અને ચીન વચ્ચેની મેચ રમાઈ શકી ન હતી, પરંતુ શ્રેષ્ઠ રેન્કિંગના આધારે બાંગ્લાદેશની ટીમ સેમીફાઇનલમાં પહોંચી હતી. આજે (શુક્રવાર) શ્રીલંકાએ મલેશિયાને 86 રનથી હરાવ્યું. ત્યારબાદની મેચમાં ભારતે જાપાનને આઠ વિકેટથી હરાવવામાં સફળતા મેળવી.
Women's Asia Cup 2026 Semi Final Teams: 1) 🇵🇰 Pakistan vs Sri Lanka 🇱🇰 2) 🇮🇳 India vs Bangladesh 🇧🇩 Women's Asian Games 2026 Semi Final Teams: 1) 🇵🇰 Pakistan vs Sri Lanka 🇱🇰 2) 🇮🇳 India vs Bangladesh 🇧🇩 It's time to re-witness Women's Asia Cup 2.0 in Asian Games 2026 👏🏻 https://t.co/QoOLoxwigI— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) September 18, 2026
સેમીફાઇનલ મેચોનો કાર્યક્રમ
સેમીફાઇનલની વાત કરીએ તો, બંને મેચો એક જ દિવસે એટલે કે 20 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ મેચ રવિવાર, 20 સપ્ટેમ્બરે સવારે 5:30 વાગ્યે (IST) શરૂ થશે. બીજી મેચ ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સવારે 10:30 વાગ્યે (IST) શરૂ થશે. આ મેચોમાં વિજેતા બનનારી ટીમો સીધી ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે.
ફાઇનલમાં ભારત-પાકિસ્તાન ટક્કર થવાની શક્યતા
જોકે સેમીફાઇનલમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો થશે નહીં, પરંતુ ફાઇનલમાં તેમની વચ્ચે ટક્કર થવાની ચોક્કસ શક્યતા છે. જો ભારત બાંગ્લાદેશને અને પાકિસ્તાન શ્રીલંકાને હરાવે, તો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલ મેચ રમાઈ શકે છે. એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા ક્રિકેટની ફાઇનલ મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાનાર છે, જેમાં વિજેતા ટીમ ગોલ્ડ મેડલ જીતશે. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ટીમને આ ખિતાબ જીતવા માટે પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવે છે.
🚨 INDIA MOVES INTO SEMIS FINALS OF WOMEN’S CRICKET AT ASIAN GAMES 2026! - Defeated Japan 🇯🇵 by 8 wickets in QF 🔥 📸 - @BCCIWomen https://t.co/r6YmqM4Khu— The Khel India (@TheKhelIndia) September 18, 2026
જાપાન સામે શાનદાર જીત
એશિયન ગેમ્સ 2026 ની ચોથી અને અંતિમ ક્વાર્ટર ફાઇનલ ભારત અને જાપાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. હરમનપ્રીત કૌરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા જાપાને 19.5 ઓવરમાં 57 રનમાં બધી વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જવાબમાં, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ફક્ત 5 ઓવરમાં 8 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. આ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે, જ્યાં તેનો સામનો બાંગ્લાદેશ મહિલા ક્રિકેટ ટીમ સામે થશે.
આ પણ વાંચો: