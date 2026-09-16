એશિયન ગેમ્સ પહેલા ભારતીય ટીમમાં અચાનક ફેરફાર, સ્ટાર ખેલાડી થયો બહાર
એશિયન ગેમ્સ માટેની ભારતીય ટીમમાં ફેરફાર થયો છે. વરુણ ચક્રવર્તીને ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે અને તેના સ્થાને યુવા ચહેરાને તક આપવામાં આવી છે.
Published : September 16, 2026 at 4:23 PM IST
ASIAN GAMES TEAM INDIA SQUAD: એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત અગાઉ જ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ હવે તેમાં અચાનક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી બાદ ટીમ ઈન્ડિયા જાપાન જવા રવાના થશે, જ્યાં ટીમ સીધી ક્વાર્ટર-ફાઈનલમાં ભાગ લેશે. દરમિયાન, વરુણ ચક્રવર્તી ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે અને તેના સ્થાને વિપ્રજ નિગમને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ પૂરતું બાકીની ટીમમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
વરુણ ચક્રવર્તી ઈજાગ્રસ્ત
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે હાલમાં ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમાઈ રહી છે. શ્રેયસ અય્યરના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમે પ્રથમ બે મેચ જીતીને શ્રેણી પોતાના નામે કરી લીધી છે. દરમિયાન, સ્ટાર સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીને પ્રથમ મેચ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે ચાલુ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તે માત્ર આ શ્રેણીમાંથી જ બહાર નથી થયો, પરંતુ એ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે તે એશિયન ગેમ્સની ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે; વાસ્તવમાં, આનો અર્થ એ છે કે તે લાંબા સમય સુધી ક્રિકેટ રમી શકશે નહીં. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, વરુણને લગભગ બે મહિના પહેલા ઈજા થઈ હતી અને તે સાજો થઈને પરત ફર્યો હતો, પરંતુ એક મેચમાં માત્ર ચાર ઓવર નાખ્યા બાદ તે ફરીથી ટીમની બહાર થઈ ગયો છે.
News Alert ! Indian spinner Varun Chakravarthy ruled out of Asian Games due to injury, Vipraj Nigam to replace him: BCCI source.— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
વિપ્રજ નિગમ IPLમાં રમે છે
દરમિયાન, વરુણ ચક્રવર્તીના સ્થાને વિપ્રજ નિગમને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. પહેલીવાર ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જોકે તેને ખરેખર રમવાની તક મળશે કે કેમ તે જોવાનું બાકી છે. વિપ્રજ નિગમ IPLમાં રમે છે અને ત્યાં તેણે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. દિલ્હી કેપિટલ્સે 2025માં તેને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યા હતો; તે સિઝનમાં તેમણે 14 મેચમાં 11 વિકેટ ઝડપી હતી. ત્યારબાદ, 2026માં તેમણે માત્ર પાંચ મેચ રમી હતી અને બે વિકેટ લીધી હતી. વિપ્રજ માટે એક પડકાર એ છે કે દિલ્હીની ટીમમાં પહેલેથી જ કુલદીપ યાદવ અને અક્ષર પટેલ જેવા સ્પિનરો છે, જેના કારણે 'પ્લેઈંગ ઈલેવન'માં સ્થાન મેળવવાની તેની તકો મર્યાદિત બની જાય છે. અત્યાર સુધીમાં તેમણે 19 IPL મેચોમાં કુલ 157 રન બનાવ્યા છે.
એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતની ટીમઃ શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઈશાન કિશન, શિવમ દુબે, તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વૈભવ સૂર્યવંશી, યશ ઠાકુર, વિપ્રજ નિગમ.
આ પણ વાંચો: