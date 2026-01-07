ETV Bharat / sports

એશિયન ગેમ્સના સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા જિન્સન જોહ્ન્સને નિવૃત્તીની જાહેરાત કરી

એશિયન ગેમ્સના સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા જિન્સન જોહ્ન્સને બુધવારે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી.

જિન્સન જોહ્ન્સન
જિન્સન જોહ્ન્સન (ANI)
ETV Bharat Sports Team

January 7, 2026

હૈદરાબાદ: એશિયન ગેમ્સના સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા દોડવીર જિન્સન જોહ્ન્સને 15 વર્ષના કારકિર્દી પછી રમતમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. ત્રણ એશિયન ગેમ્સ મેડલ જીતનાર અને રિયો 2016 ઓલિમ્પિકમાં પણ ભાગ લેનાર જોહ્ન્સને પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એક પોસ્ટમાં નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં તેમણે પોતાની સફરની વિગતો આપી હતી.

"મેં કોલકાતામાં એક સ્વપ્ન સાથે છોકરા તરીકે મારી સફર શરૂ કરી હતી અને 2023 માં હાંગઝોઉમાં એશિયન ગેમ્સ પોડિયમ સુધી પહોંચ્યો હતો. આભાર, એથ્લેટિક્સ," જોહ્ન્સને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું.

"કેટલીક યાત્રાઓ મીટર અને સેકન્ડમાં માપવામાં આવે છે. કેટલીક યાત્રાઓ આંસુ, બલિદાન, વિશ્વાસ અને એવા લોકોમાં માપવામાં આવે છે જે તમને ક્યારેય નિરાશ નથી કરતા."

એશિયન ગેમ્સમાં મેડલ

મોટા થતાં, 200 મીટર જિનસનની પ્રિય સ્પર્ધા હતી, પરંતુ તે આખરે લાંબા અંતરની દોડમાં સંક્રમિત થયો અને ખંડીય સ્તરે તેના શિસ્તમાં શ્રેષ્ઠ દેખાવ કર્યો. તેણે 2018 જકાર્તા એશિયન ગેમ્સમાં 1500 મીટરમાં 3 મિનિટ અને 44.72 સેકન્ડના સમય સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેણે આ જ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ પણ જીત્યો હતો.

કેરળના 34 વર્ષીય ખેલાડીએ ઓક્ટોબર 2023માં હાંગઝોઉ એશિયન ગેમ્સમાં 1500 મીટર દોડમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. તેણે 2015 અને 2017 એશિયન એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં અનુક્રમે સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ પણ જીત્યા હતા.

800 મીટર અને 1500 મીટરમાં રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ

કેરળના આ ખેલાડીએ તેની શાનદાર કારકિર્દીમાં બે રેકોર્ડ બનાવ્યા છે - 800 મીટર અને 1500 મીટર. 2018માં, તેણે ગુવાહાટીમાં રાષ્ટ્રીય આંતર-રાજ્ય ચેમ્પિયનશિપ દરમિયાન 1 મિનિટ અને 45.65 સેકન્ડના સમય સાથે શ્રીરામ સિંહ દ્વારા બનાવેલા 800 મીટરના રેકોર્ડને તોડ્યો. તેણે 2018 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બહાદુર પ્રસાદનો 23 વર્ષ જૂનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ 3 મિનિટ અને 37.86 સેકન્ડ સાથે તોડીને 1500 મીટર દોડમાં પણ રેકોર્ડ બુકમાં પ્રવેશ કર્યો.

ઓલિમ્પિક માટે ક્વોલિફાય કરીને ઇતિહાસ રચ્યો

જોહ્ન્સન રિયો 2016 ઓલિમ્પિકમાં પોડિયમ સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયો, પરંતુ તેણે ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાય કરીને ઇતિહાસ રચ્યો. તે 1980 પછી 800 મીટર માટે ક્વોલિફાય થનાર શ્રીરામ સિંહ પછીનો પ્રથમ દોડવીર બન્યો.

કોચ અને એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાનો તેમના માર્ગદર્શન માટે આભાર મન્યો તેમજ જોહ્ન્સનને તેમના કોચ, સાથી ખેલાડીઓ, સરકાર અને એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (AFI)નો તેમના માર્ગદર્શન અને સમર્થન બદલ આભાર માન્યો.

"આ સફર ક્યારેય મારી એકલી નહોતી. પડદા પાછળ અથાક મહેનત કરનારા બધાનો હૃદયપૂર્વક આભાર - ઘણીવાર અદ્રશ્ય, પરંતુ હંમેશા અનુભવાય છે... મને દરરોજ આગળ ધપાવવા બદલ આભાર. તમે પીડાને પ્રગતિમાં અને સંઘર્ષને શક્તિમાં ફેરવ્યો. તમારા વિના, હું આજે જે ખેલાડી છું તે ન હોત,"

સંપાદકની પસંદ

