ETV Bharat / sports

ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા જસપાલ રાણાનું અવસાન, લાંબા સમયથી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતા

પ્રખ્યાત ભારતીય શૂટિંગ કોચ અને એશિયન ગેમ્સના ભૂતપૂર્વ ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા જસપાલ રાણાનું 49 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે.

JASPAL RANA PASSES AWAY
JASPAL RANA PASSES AWAY (ANI And PTI))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

JASPAL RANA PASSES AWAY: ભારતના મહાન શૂટર અને પ્રખ્યાત કોચ જસપાલ રાણાનું શુક્રવારે 49 વર્ષની વયે અવસાન થયું. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં તેમની તબિયત અચાનક બગડતા તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ભારતના પિસ્તોલ શૂટર્સ માટે હાઇ-પર્ફોર્મન્સ કોચ તરીકે સેવા આપી રહેલા રાણા, જર્મનીના મ્યુનિકમાં ISSF વર્લ્ડ કપમાંથી ભારત પરત ફરતી વખતે અસ્વસ્થતા અનુભવી રહ્યા હતા. દિલ્હી પહોંચ્યા પછી, તેમને સાકેતની મેક્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી. નેશનલ રાઇફલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (NRAI) એ 12 જૂને તેમના નિધનની પુષ્ટિ કરી હતી. તેમના મૃત્યુના સમાચારથી રમતગમત જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.

એશિયન ગેમ્સ અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ જીતી ચૂક્યા છે

ભારતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પિસ્તોલ શૂટરોમાંના એક, જસપાલ રાણાએ 1990 ના દાયકા દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું હતું. તેમણે એશિયન ગેમ્સ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં અસંખ્ય મેડલ જીતીને દેશનું નામ રોશન કર્યું. જ્યારે ભારતમાં શૂટિંગ વ્યાપક લોકપ્રિયતાનો આનંદ માણતું ન હતું, ત્યારે રાણાએ તેમના શાનદાર પ્રદર્શન દ્વારા રમતમાં એક અનોખી ઓળખ સ્થાપિત કરી. તેમની યાત્રા અને નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓએ દેશની યુવા પેઢીને આ રમતમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રેરણા આપી.

મનુ ભાકરના કોચ રહી ચૂક્યા છે

રમતમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, રાણાએ કોચિંગની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો અને ટૂંક સમયમાં ભારતીય શૂટિંગમાં સૌથી પ્રભાવશાળી કોચ તરીકે ઉભરી આવ્યા. 2012 માં, તેઓ રાષ્ટ્રીય કોચિંગ સિસ્ટમમાં જોડાયા અને જુનિયર પિસ્તોલ પ્રોગ્રામનો હવાલો સંભાળ્યો. આગામી દાયકા સુધી, તેમણે ગ્રાસરુટ લેવલ પર યુવા પ્રતિભાઓને ઉછેરવા માટે પોતાને સમર્પિત કર્યા.

જસપાલ રાણાના માર્ગદર્શન હેઠળ, સૌરભ ચૌધરી, અનીશ ભાનવાલા અને ચિંકી યાદવ જેવા અસાધારણ શૂટર્સનો વિકાસ થયો, જે વૈશ્વિક મંચ પર ભારતને ગૌરવ અપાવતા ગયા. તેમની કોચિંગ કારકિર્દીનો સૌથી ઐતિહાસિક પ્રકરણ સ્ટાર શૂટર મનુ ભાકરનો હતો; રાણાએ પોતાની કારકિર્દીના એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કે પોતાની કુશળતાને નિખારતા, પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024 માં મહિલાઓની 10 મીટર એર પિસ્તોલ અને મિશ્ર ટીમ ઇવેન્ટ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો.

આ પણ વાંચોઃ

  1. એક જ મેચમાં 3 રેડ કાર્ડ બતાવાયા, મેક્સિકોની દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શાનદાર જીત સાથે શરૂઆત
  2. 10 વર્ષ પછી, અમદાવાદમાં ફરી એકવાર સ્ટેટ રેન્કિંગ ટેબલ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન

TAGGED:

JASPAL RANA
JASPAL RANA PASSES AWAY
JASPAL RANA NEWS
JASPAL RANA COACHING
JASPAL RANA PASSES AWAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.