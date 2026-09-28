નીરજ ચોપરા વિના પણ ભારત જેવલિન થ્રોમાં ચમક્યું, એકસાથે બે મેડલ જીત્યા
એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભાલા ફેંકમાં ભારત પાસે હવે બે મેડલ છે, જેમાં યશવીર સિંહે સિલ્વર અને રોહિત યાદવે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે.
Published : September 28, 2026 at 8:43 PM IST
ASIAN GAMES 2026: જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં રમાઈ રહેલી એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતીય ખેલાડીઓએ ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચ્યો છે. પુરુષોની ભાલા ફેંકની ફાઇનલમાં, ભારતના બે યુવા સ્ટાર રમતવીરો, યશવીર સિંહ અને રોહિત યાદવે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ડબલ પોડિયમ ફિનિશ હાંસલ કરી અને દેશ માટે બે મેડલ જીત્યા. ઈજાને કારણે સ્ટાર ખેલાડી નીરજ ચોપરાની ગેરહાજરી છતાં, ભારતીય યુવા ખેલાડીએ પોડિયમ પર ત્રિરંગો લહેરાવ્યો અને સાબિત કર્યું કે દેશમાં ભાલા ફેંકનું ભવિષ્ય ખૂબ જ સુરક્ષિત હાથમાં છે. આ કઠિન સ્પર્ધામાં, યશવીર સિંહે સિલ્વર મેડલ અને રોહિત યાદવે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો, જ્યારે શ્રીલંકાના મજબૂત ખેલાડી રુમેશ પથિરરાજે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
યશવીર સિંહે અંતિમ પ્રયાસમાં 'વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ' પ્રદર્શન કર્યું
ઘાયલ નીરજ ચોપરાના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરાયેલા 24 વર્ષીય યશવીર સિંહે આ મોટા સ્ટેજ પર પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરવામાં કોઈ કસર છોડી નહીં. શરૂઆતમાં શાંત પ્રદર્શન કર્યા પછી, યશવીરે અંતિમ થ્રોમાં પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો. તેના અંતિમ ત્રણ થ્રો અનુક્રમે 84.31 મીટર અને 85.14 મીટર હતા, પરંતુ વાસ્તવિક ધમાકો તેના છઠ્ઠા અને અંતિમ પ્રયાસમાં થયો. આ અંતિમ પ્રયાસમાં, તેણે 85.72 મીટરના અંતર સુધી ભાલા ફેંક્યો, જેનાથી માત્ર રજત ચંદ્રક જ નહીં પરંતુ તેના કારકિર્દીનો શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન પણ મેળવ્યો.
DOUBLE PODIUM FOR INDIA IN JAVELIN! 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 28, 2026
Yashvir Singh comes up with a Personal Best of 85.72m to win 🥈, while Rohit Yadav throws 84.35m to take 🥉.
🥈 Yashvir Singh - 85.72m PB
🥉 Rohit Yadav - 84.35m
TWO INDIANS & TWO MEDALS FOR INDIA! pic.twitter.com/5SSsE3aKZj
રોહિત યાદવે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો
ભારતના અન્ય મજબૂત થ્રોઅર, રોહિત યાદવે પણ ફાઇનલમાં આક્રમક રમત રમી. તેણે ફાઇનલના અડધા ભાગ સુધી લીડ જાળવી રાખી. રોહિતે સમગ્ર મેચ દરમિયાન ઉત્તમ સાતત્ય દર્શાવ્યું, તેના ચાર થ્રો 82-મીટરના આંકને પાર કર્યા. અંતે, રોહિત યાદવે 84.35 મીટરના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. આમ, ભારતે એક જ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ બંને મેડલ મેળવ્યા.
શ્રીલંકાના રોમેશ પથિરાજે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, અરશદ નદીમ ચૂકી ગયો
વિશ્વના નંબર 1 ભાલા ફેંકનાર અને ફોર્મમાં ચાલી રહેલા શ્રીલંકાના રોમેશ પથિરાજે સ્પર્ધામાં મજબૂત દાવેદાર તરીકે પ્રવેશ કર્યો. તેણે 88.55 મીટરના જોરદાર થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીતીને પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું. દરમિયાન, પાકિસ્તાનનો સ્ટાર એથ્લીટ અરશદ નદીમ આ વખતે પોડિયમ મેડલ ચૂકી ગયો અને ખાલી હાથે પાછો ફર્યો.
Double Podium in Javelin! 🥈🥉— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 28, 2026
Congratulations to Yash Vir Singh and Rohit Yadav on winning the Silver and Bronze medals respectively in the Men’s Javelin Throw at the #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/CNvQQpz0qw
અન્ય એથ્લેટ્સનું શાનદાર પ્રદર્શન
એશિયન ગેમ્સની ભાલા ફેંક સ્પર્ધામાં અન્ય એથ્લેટ્સ પણ પ્રભાવશાળી ફોર્મમાં જોવા મળ્યા હતા. જાપાનના યુતા સાકિયામાએ 78.74 મીટરના થ્રો સાથે પાંચમું સ્થાન મેળવ્યું હતું. રુમેશ પાથિરાગેના દેશબંધુ સુમેધા રાનાસિંઘેએ 78.08 મીટરનો થ્રો નોંધાવીને છઠ્ઠું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. બીજી તરફ, ઉઝબેકિસ્તાનના સરવર ઇસ્મોઇલોવે 75.80 મીટરના થ્રો સાથે સાતમું સ્થાન હાંસલ કર્યું હતું. ત્યારબાદ પાકિસ્તાનના મુહમ્મદ યાસિર, જાપાનના રિન સુઝુકી, કઝાકિસ્તાનના એલેક્સી ખાલિસ્તોવ અને કોરિયાના તાઈપોંગનો ક્રમ રહ્યો હતો.
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