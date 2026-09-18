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એશિયન ગેમ્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ BCCIની જર્સી કેમ ન પહેરી? જાણો તેની પાછળનો નિયમ

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ 2026ની એશિયન ગેમ્સમાં BCCIની જર્સી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરી ન હતી, જેનાથી ક્રિકેટ ચાહકોને આશ્ચર્ય થયું હતું.

એશિયન ગેમ્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ BCCIની જર્સી કેમ ન પહેરી?
એશિયન ગેમ્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ BCCIની જર્સી કેમ ન પહેરી? (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 3:20 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026માં, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે તેની પ્રથમ મેચ જાપાન સામે રમી, જે ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચ હતી. આ મેચમાં જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ મેદાનમાં ઉતરી ત્યારે ચાહકોને તેમની જાણીતી સત્તાવાર BCCI જર્સી જોવા મળી ન હતી. ભારતીય ખેલાડીઓ દ્વિપક્ષીય શ્રેણી અથવા ICC ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન વાદળી રંગના અને સ્પોન્સર લોગોના ડ્રેસ પહેરીને જોવા મળે છે, એશિયન ગેમ્સમાં આવું કંઈ જોવા મળ્યું ન હતું. વાસ્તવમાં એશિયન ગેમ્સમાં તેનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે.

શું છે ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સીમાં બદલવા પાછળનું કારણ?

વાસ્તવમાં, ICCની સ્પર્ધાઓ કે દ્વિપક્ષીય ક્રિકેટ શ્રેણીઓ દરમિયાન ખેલાડીઓ સીધા 'બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા' (BCCI)નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જોકે, એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય દળ એક સંયુક્ત ટીમ તરીકે ભાગ લે છે; તેમાં ક્રિકેટ ટીમ અલગથી નહીં, પરંતુ વિશાળ ભારતીય દળના એક ભાગ તરીકે હિસ્સો લે છે. પરિણામે, તમામ ભારતીય ખેલાડીઓ 'ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન' (IOA)ના નેજા હેઠળ સ્પર્ધા કરે છે, જેનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિગત રમત સંઘોની ઓળખને બદલે રાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સંસ્થાને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે.

તમામ રમતો માટે ગણવેશ (કિટ) અંગેના નિયમો

આંતરરાષ્ટ્રીય બહુ-રમતગમત સ્પર્ધાઓનો એક મૂળભૂત સિદ્ધાંત 'એકરૂપતા' છે. પછી તે એથ્લેટિક્સ હોય, કુસ્તી, બેડમિન્ટન, હોકી કે ક્રિકેટ—દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા દરેક ખેલાડી માટે અધિકૃત ગણવેશ (કિટ) અંગેના પ્રમાણિત નિયમો નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર ખેલાડીઓના સમૂહમાં એકરૂપતા જાળવવા માટે, તમામ ખેલાડીઓએ IOA (ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘ) દ્વારા નિર્દિષ્ટ ડિઝાઇન, રંગો અને કાપડ ધરાવતી અધિકૃત રાષ્ટ્રીય કિટ પહેરવી ફરજિયાત છે.

બીજી તરફ, BCCIની જર્સી પર વ્યાવસાયિક પ્રાયોજકો અને કિટ ઉત્પાદકના લોગો સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. ઓલિમ્પિક કાઉન્સિલ ઓફ એશિયા (OCA) અને IOCના નિયમો હેઠળ, જર્સી પર કોઈ ખાનગી બોર્ડના વ્યાવસાયિક પ્રાયોજકોનું પ્રદર્શન કરવા પર સખત પ્રતિબંધ છે. રમતો દરમિયાન વ્યાપક વ્યાવસાયિક પ્રચારની મંજૂરી ન હોવાથી, BCCIની જર્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી.

જાપાન સામે શાનદાર જીત

એશિયન ગેમ્સ 2026 ની ચોથી અને અંતિમ ક્વાર્ટર ફાઇનલ ભારત અને જાપાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. હરમનપ્રીત કૌરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા જાપાને 19.5 ઓવરમાં 57 રનમાં બધી વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જવાબમાં, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ફક્ત 5 ઓવરમાં 8 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. આ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે, જ્યાં તેનો સામનો બાંગ્લાદેશ મહિલા ક્રિકેટ ટીમ સામે થશે.

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ASIAN GAMES 2026 CRICKET MARCH
ટીમ ઈન્ડિયાએ જર્સી કેમ ન પહેરી
એશિયન ગેમ્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી
ભારત અને જાપાન મેચ
WHY TEAM INDIA NOT WEAR BCCI JERSEY

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