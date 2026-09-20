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ભારતે પહેલા દિવસે બે સિલ્વર મેડલ જીત્યા, સુચિકા તારિયાલે પણ મેડલ પાક્કો કર્યો

ભારતીય ખેલાડીઓ એશિયન ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં શૂટિંગ સ્પર્ધાઓમાં બે સિલ્વર મેડલ જીતવામાં સફળ રહ્યા છે.

ભારતે પહેલા દિવસે બે સિલ્વર મેડલ જીત્યા
ભારતે પહેલા દિવસે બે સિલ્વર મેડલ જીત્યા (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 7:40 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: ભારતીય ખેલાડીઓએ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં શાનદાર શરૂઆત કરી, દેશને ગૌરવ અપાવ્યું. ભારતે ચાલુ ટુર્નામેન્ટના પહેલા દિવસે શૂટિંગમાં બે સિલ્વર મેડલ જીત્યા, જેમાં સ્ટાર શૂટર ઇલાવેનિલ વાલારિવનનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન હતું. ઇલાવેનિલે, સોનમ મસ્કર અને વિધર્ષા વિનોદ સાથે મળીને, મહિલાઓની 10 મીટર એર રાઇફલ ટીમ ઇવેન્ટમાં ભારતનો પહેલો સિલ્વર મેડલ જીત્યો. ત્યારબાદ તેણીએ વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરીને બીજો સિલ્વર મેડલ જીત્યો.

ભારતીય ટીમનું હોકીમાં શાનદાર પ્રદર્શન

શૂટિંગ ઉપરાંત, ભારતીય ખેલાડીઓએ અન્ય રમતોમાં પણ પ્રભુત્વ મેળવ્યું. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે એકતરફી સેમિફાઇનલ મેચમાં બાંગ્લાદેશને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો, જેનાથી ભારતને ઓછામાં ઓછો સિલ્વર મેડલ મળ્યો. આ સાથે, હોકીમાં, ભારતીય મહિલા ટીમે ઉઝબેકિસ્તાનને 19-0 થી હરાવીને શાનદાર વિજય મેળવ્યો અને પુરુષોની ટીમે ઇન્ડોનેશિયાને 13-1 ના માર્જિનથી હરાવ્યું. મિક્સ્ડ માર્શલ આર્ટ્સ (MMA) માં, સુચિકા તરિયાલે સેમિફાઇનલમાં પહોંચીને ભારત માટે બીજો મેડલ મેળવ્યો, જ્યારે બેડમિન્ટનમાં, પીવી સિંધુની આગેવાની હેઠળની મહિલા ટીમે કઝાકિસ્તાનને હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. એકંદરે, એશિયન ગેમ્સનો પ્રથમ દિવસ ભારતીય ખેલાડીઓ માટે સફળતા અને આશાઓથી ભરેલો રહ્યો.

ઇલાવેનિલ વાલારિવાને પણ વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો
ઇલાવેનિલ વાલારિવાને પણ વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો (IANS)
ઇલાવેનિલ વાલારિવન
ઇલાવેનિલ વાલારિવન (IANS)

ભારતીય ટીમને ટેકબોલમાં નિરાશાનો સામનો કરવો પડ્યો

એશિયન ગેમ્સ 2026 માં 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ ટેકબોલ ઇવેન્ટમાં મેડલની આશા રાખતી ભારતીય ટીમને નોંધપાત્ર નિરાશાનો સામનો કરવો પડ્યો. ટેકબોલની ક્વિન્સી ડિસોઝા મહિલા સિંગલ્સ અને મિક્સ ડબલ્સ કેટેગરીમાં બ્રોન્ઝ મેડલ સુધી પહોંચી હતી, પરંતુ બંને મેચ હારી ગઈ હતી. ટેકબોલમાં, ક્વિન્સી ડિસોઝા મહિલા સિંગલ્સમાં હારી ગઈ. બ્રોન્ઝ મેડલ મેચમાં ક્વિન્સી ડિસોઝાએ જાપાની ખેલાડી સામે મજબૂત શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ તે તેને ટકાવી રાખવામાં અસમર્થ રહી. યુઇના સકામોટોએ તેણીને 12-11, 12-11 થી હરાવી.

એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં આજે બે સેમિફાઇનલ મેચ રમાઈ હતી. શ્રીલંકાએ પહેલી સેમિફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું હતું. ભારતે બીજી સેમિફાઇનલમાં બાંગ્લાદેશને 114 રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ભારતીય ટીમ હવે 22 સપ્ટેમ્બરે ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં શ્રીલંકા સામે ટકરાશે. બ્રોન્ઝ મેડલ માટે પાકિસ્તાનનો મુકાબલો બાંગ્લાદેશ સામે થશે.

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  2. ભારતીય મહિલા ટીમ ગોલ્ડ મેડલથી એક ડગલું દૂર, બાંગ્લાદેશને હરાવી ફાઇનલમાં પહોંચી

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