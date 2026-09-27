56 વર્ષની રાહનો આવ્યો અંત! સર્વેશ કુશારે હાઈ જમ્પમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો
એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતીય એથ્લેટિક્સ માટે રવિવારનો દિવસ ખૂબ જ સારો રહ્યો. સર્વેશ કુશારેએ પુરુષોની ઊંચી કૂદમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો.
Published : September 27, 2026 at 8:16 PM IST
ASIAN GAMES 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026માં રવિવાર ભારતીય એથ્લેટિક્સ માટે યાદગાર દિવસ હતો. મહારાષ્ટ્રના સર્વેશ કુશારે પુરુષોની હાઈ જમ્પમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને લાંબી રાહનો અંત લાવ્યો. ભારતે 56 વર્ષ પછી એશિયન ગેમ્સમાં પુરુષોની હાઈ જમ્પ ઇવેન્ટમાં મેડલ જીત્યો છે. આ પહેલા ભીમ સિંહે 1970 બેંગકોક એશિયન ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.
31 વર્ષીય ભારતીય ખેલાડીએ ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ ચાઇનીઝ તાઇપેઈના ફુ ચાઓ-હુઆન સામે સામાન્ય અંતરે હારી ગયો. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 માં સિલ્વર મેડલ જીતનાર સર્વેશે સ્પર્ધાના મોટા ભાગ માટે સ્પર્ધાનું નેતૃત્વ કર્યું અને ગોલ્ડ માટે મજબૂત દાવેદાર હતો. જોકે, તે પોતાના પહેલા પ્રયાસમાં 2.25 મીટરનો બાર ક્લિયર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. બીજી તરફ, ફુ ચાઓ-હુઆને પોતાના પહેલા પ્રયાસમાં 2.25 મીટર ક્લિયર કરીને લીડ મેળવી.
પહેલા પ્રયાસમાં 2.25 મીટર કૂદકો માર્યો
સર્વેશે હાર ન માની અને બીજા પ્રયાસમાં 2.25 મીટર સફળતાપૂર્વક ક્લિયર કર્યું. જોકે, ત્યાં સુધીમાં તે બીજા સ્થાને સરકી ગયો હતો. તે ગોલ્ડ માટે પડકાર ફેંકી શક્યો નહીં અને તેને સિલ્વરથી સંતોષ માનવો પડ્યો. મહારાષ્ટ્રના દેવરગાંવના સર્વેશે આ સર્વેશનો પહેલો એશિયન ગેમ્સ મેડલ છે.
SARVESH KUSHARE WINS THE SILVER MEDAL IN HIGH JUMP AT ASIAN GAMES! 🥈 pic.twitter.com/C7O0dM7ChO— The Khel India (@TheKhelIndia) September 27, 2026
સર્વેશ પહેલા, ભારતની એન્સી સોજને રવિવારે મહિલાઓની લાંબી કૂદમાં પણ સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. એન્ક્સીએ લાંબા સમય સુધી લીડ જાળવી રાખી હતી, પરંતુ ચીનની હુઆંગ યિંગિંગે તેના છેલ્લા પ્રયાસમાં 6.55 મીટરનો કૂદકો મારીને સફળતા મેળવી હતી. એન્ક્સીનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ 6.53 મીટર હતો.
ભારતની શૈલી સિંહ પણ મહિલાઓની લાંબી કૂદમાં મેડલ માટે સ્પર્ધામાં હતી. તેણી લાંબા સમય સુધી ત્રીજા સ્થાને રહી હતી, પરંતુ ચીનની ટેન મેંગીએ તેના છેલ્લા પ્રયાસમાં 6.46 મીટરનો કૂદકો મારીને તેને પાછળ છોડી દીધી હતી. શૈલી 6.42 મીટરના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ સાથે ચોથા સ્થાને રહી. ચીને આ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ બંને મેડલ જીત્યા હતા.
A LEAP INTO HISTORY! 🇮🇳🥈— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 27, 2026
Sarvesh Kushare clears 2.25m to win a historic Silver in the Men’s High Jump at #AsianGames2026, ending India’s 56-year wait for a medal in this event!#Cheer4Bharat pic.twitter.com/G2lxnLi9W7
હરિતા ભદ્રાએ બ્રોન્ઝ જીત્યો
ભારતીય એથ્લેટિક્સ માટે દિવસનો બીજો મેડલ મહિલાઓની 200 મીટર દોડમાં આવ્યો. હરિતા ભદ્રાએ 23.20 સેકન્ડના સમય સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. તેણીએ જાપાનની એડો અબીગૈરુફુકાને 23.21 સેકન્ડના સમય સાથે પાછળ છોડી દીધી. સિંગાપોરની શાંતિ પરેરાએ 22.78 સેકન્ડના સીઝનના શ્રેષ્ઠ સમય સાથે ગોલ્ડ જીત્યો, જ્યારે ચીનની ચેન યુજીએ 22.93 સેકન્ડના સમય સાથે સિલ્વર જીત્યો. ફાઇનલમાં ભારતની બીજી દોડવીર ઉન્નતી અયપ્પા બોલેન્ડ 23.48 સેકન્ડના સમય સાથે છઠ્ઠા સ્થાને રહી.
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