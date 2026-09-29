એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતે પાંચમો ગોલ્ડ જીત્યો, નીરુ ઢાંડાએ થોડા કલાકોમાં જ બે મેડલ જીતી ઇતિહાસ રચ્યો
નીરુ ઢાંડાએ એશિયન ગેમ્સ 2026માં મહિલા ટ્રેપ ઇવેન્ટમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ જીતાવ્યો છે. એશિયન ગેમ્સ 2026માં આ ભારતનો પાંચમો ગોલ્ડ મેડલ છે.
Published : September 29, 2026 at 1:05 PM IST
Asian Games 2026: નીરુ ઢાંડાએ એશિયન ગેમ્સ 2026માં મહિલા ટ્રેપ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. નીરુ એશિયન ગેમ્સ ચેમ્પિયન બની છે. આજે, એટલે કે 29 સપ્ટેમ્બર (મંગળવારે) તેણે 28/30 શૂટિંગ કરીને 4 શોટથી એશિયન રેકોર્ડ તોડ્યો. અગાઉનો એશિયન રેકોર્ડ 24નો હતો, જેને નીરુએ તોડી નાખ્યો છે. આ સાથે, તેણે એશિયન ગેમ્સમાં ટ્રેપ ગોલ્ડ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા બનીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ સાથે, નીરુ એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતની પ્રથમ વ્યક્તિગત ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા બની છે.
નીરુએ એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
આજે, ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026માં પોતાનો પાંચમો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. પોતાની પહેલી એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી નીરુ ઢાંડાએ ઇતિહાસ રચ્યો. તેણીએ ફાઇનલમાં 28 ના એશિયન રેકોર્ડ સ્કોર સાથે મહિલા ટ્રેપ વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. આનાથી નીરુ આ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા ટ્રેપ શૂટર બની ગઈ છે.
118 ના સ્કોર સાથે ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો
નીરુએ ક્વોલિફિકેશનમાં 118 ના સ્કોર સાથે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું, જેનાથી તેણી ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી શકી. ત્યારબાદ તેણીએ 28 ના સ્કોર સાથે એશિયન રેકોર્ડ બનાવ્યો, અને એશિયન ગેમ્સના ઇતિહાસમાં ટ્રેપ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા બની. ફાઇનલમાં નીરુની પહેલી મિસ તેના નવમા શોટ પર હતી, જેના કારણે તે થોડા સમય માટે ત્રીજા સ્થાને રહી ગઈ.
Can’t believe still!!!!!!! 🤩🥹— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
India didn’t win an Individual Gold in Pistol or Rifle, But in the TRAP event! 🥇
THANK YOU, NEERU DHANDA! 🙇🇮🇳 pic.twitter.com/aBG58A8qnL
તે પછી, તેણીએ ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નહીં. તેણીએ ત્રીજી અને ચોથી શ્રેણીમાં પરફેક્ટ હિટ્સ સાથે ઝડપી વાપસી કરી, 20 માંથી 19 હિટ્સ સાથે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. નીરુની બીજી મિસ પાંચમી શ્રેણીમાં આવી. આ શોટ ચૂકી જવા છતાં, તેણીએ પોતાનું ગોલ્ડ મેડલ સ્થાન જાળવી રાખ્યું. પરફેક્ટ પાંચ હિટ્સ સાથે, તેણીએ એક નોંધપાત્ર ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. નીરુ 30 માંથી ફક્ત બે શોટ ચૂકી ગઈ.
First Individual Gold Medalist for India at Asian Games 2026! 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
- Neeru Dhanda wins the GOLD!!!!!!! 🥇 pic.twitter.com/jk1HjLduPg
ભારતે પાંચમો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતનો મેડલ ટેલી હવે 47 થયો છે, જેમાં પાંચ ગોલ્ડ મેડલ, 21 સિલ્વર મેડલ અને 21 બ્રોન્ઝ મેડલ છે. આજે ભારતનો પાંચમો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. અગાઉ, મહિલા ક્રિકેટ ટીમ, પુરુષો અને મહિલા કબડ્ડી ટીમો અને શૂટિંગ ટીમે ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા. હવે, નીરુ એશિયન ગેમ્સ 2026માં વ્યક્તિગત ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બની છે.
થોડા કલાકોમાં બીજો મેડલ
થોડા કલાકોમાં આ નીરુનો બીજો મેડલ છે. આજે અગાઉ, તેણીએ ટીમ ઇવેન્ટમાં ભારત માટે સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. નીરુ ઢાંડા, આશિમા અહલાવત અને મનીષા કીરની ભારતીય ત્રિપુટીએ 29 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ મહિલા ટ્રેપ ટીમ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. ભારતીય ટીમે 125-શોટ ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડના ત્રણ દિવસ પછી કુલ 328નો સ્કોર કરીને સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો હતો.
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