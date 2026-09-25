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ભારતે એશિયન ગેમ્સમાં બીજો ગોલ્ડ જીત્યો, કમલજીત-સુરુચીએ 10 મીટર એર પિસ્તોલ મિક્સ્ડ ઇવેન્ટમાં મેડલ જીત્યો

ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026માં પોતાનો બીજો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. સુરુચી સિંહ અને કમલજીતે 10 મીટર એર પિસ્તોલ મિક્સ્ડ ઇવેન્ટની ફાઇનલમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.

કકમલજીત-સુરુચીએ 10 મીટર એર પિસ્તોલ મિક્સ્ડ ઇવેન્ટમાં મેડલ જીત્યો
કકમલજીત-સુરુચીએ 10 મીટર એર પિસ્તોલ મિક્સ્ડ ઇવેન્ટમાં મેડલ જીત્યો (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 1:03 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026નો છઠ્ઠો દિવસ ભારત માટે મોટા સમાચાર લઈને આવ્યો. આજે, 25 સપ્ટેમ્બર, ભારતે એશિયન ગેમ્સમાં પોતાનો બીજો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. સુરુચી સિંહ અને કમલજીતે 2026 એશિયન ગેમ્સમાં દેશનો બીજો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. સુરુચી અને કમલજીતે 10 મીટર એર પિસ્તોલ મિક્સ્ડ ટીમ ઇવેન્ટની ફાઇનલમાં ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. આ સાથે, ભારતના કુલ મેડલની સંખ્યા 19 પર પહોંચી ગઈ છે. અત્યાર સુધીમાં, ભારતે બે ગોલ્ડ મેડલ, આઠ સિલ્વર મેડલ અને નવ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા છે.

ભારતે દક્ષિણ કોરિયાને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો

ભારતીય શૂટર્સ સુરુચી સિંહ અને કમલજીતે 484.6 પોઈન્ટનો અંતિમ સ્કોર હાંસલ કર્યો, જેમાં દક્ષિણ કોરિયાએ 478.0 પોઈન્ટનો સ્કોર કર્યો. દક્ષિણ કોરિયાની જોડીએ આ ઈવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો, જ્યારે ઈરાને 415.8 પોઈન્ટ સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.

દક્ષિણ કોરિયાની સુહ્યોન હોંગ અને ગ્યુન ચૂએ આ ઈવેન્ટમાં 478.0 પોઈન્ટ સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો, જ્યારે ઈરાનના વાહિદ ગોલખંડન અને હાનિયેહ રોસ્તામિયનએ 415.8 પોઈન્ટ સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. ઈન્ડોનેશિયાના ડાર્મોયો એ. અને પ્રબોવો એમ. 349.4 પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને રહ્યા.

ભારતીય જોડીએ રેકોર્ડ બનાવ્યો

સુરુચી ઇન્દર સિંહ અને કમલજીત એશિયન ગેમ્સમાં 10-મીટર એર પિસ્તોલ મિક્સ્ડ ટીમ ઇવેન્ટમાં રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન કર્યું. તેમણે 484.6 નો એશિયન રેકોર્ડ સ્કોર બનાવ્યો. ભારતીય જોડીએ ફાઇનલમાં ભારે દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ તેમણે હિંમત બતાવી અને સતત પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું.

સુરુચી અને કમલજીતનો પ્રભાવશાળી સ્કોર આખરે કોરિયા રિપબ્લિકને હરાવવા માટે પૂરતો હતો. આ ફાઇનલ ઇવેન્ટમાં ઇલેક્ટ્રોનિક સ્કોરબોર્ડ પર ફાઇનલ સ્કોર દેખાયા પછી, 484.6 નો એશિયન રેકોર્ડ ભારતનો ગોલ્ડ મેડલ સુનિશ્ચિત કરી ગયો. સુરુચી અને કમલજીતના 484.6-પોઇન્ટના પ્રયાસે એશિયન રેકોર્ડ બુકમાં ફરીથી પ્રવેશ કર્યો.

અગાઉ, ભારતીય જોડીએ 587 (29 આંતરિક 10 સેકન્ડ) ના સ્કોર સાથે એશિયન ગેમ્સ ક્વોલિફિકેશન રેકોર્ડ તોડ્યો હતો, જે 2023 માં હાંગઝોઉમાં અન્ય ભારતીય જોડી, સરબજોત સિંહ અને દિવ્યા સુબ્બારાજુ દ્વારા બનાવેલા 577 ના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો હતો. કમલજીત અને સુરુચીની ક્વોલિફિકેશન ટેલીએ 2021 માં સૌરભ ચૌધરી અને મનુ ભાકર દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ એશિયન રેકોર્ડની પણ બરાબરી કરી હતી.

હવે, ઘણા ભારતીય નેતાઓ અને રાજકારણીઓ આ ખેલાડીઓને સુવર્ણ ચંદ્રક જીતવા બદલ સતત અભિનંદન આપી રહ્યા છે. સુરુચિ અને કમલજીતની સિદ્ધિએ દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે.

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TAGGED:

એશિયન ગેમ્સ 2026
સુરુચી સિંહ અને કમલજીત
એર પિસ્તોલ મિક્સ્ડ ઇવેન્ટ
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