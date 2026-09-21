એશિયન ગેમ્સ 2026: ભારતીય મહિલા ટેબલ ટેનિસ ટીમે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું, ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં કર્યો પ્રવેશ
હાંગઝોઉમાં યોજાયેલી ગત આવૃત્તિમાં મહિલા ડબલ્સ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર સુતીર્થા મુખર્જીએ ભારતને શાનદાર જીત અપાવી.
By IANS
Published : September 21, 2026 at 10:51 AM IST
ટોયોટા: સોમવારે એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય મહિલા ટેબલ ટેનિસ ટીમે પાકિસ્તાન પર 3 0 થી શાનદાર વિજય નોંધાવ્યો. ટીમે ગ્રુપ F માં તેની ત્રણેય મેચ જીતીને ગ્રુપમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું અને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
હાંગઝોઉમાં છેલ્લી એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા ડબલ્સ ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર સુતિર્થા મુખર્જીએ પ્રારંભમાં જ ભારતની સ્થિતિ મજબુત બનાવી દીધી છે. તેણીએ અલીના ખાનને માત્ર 10 મિનિટમાં 11 3, 11 3, 11 4 થી હરાવી. એશિયન ગેમ્સમાં ડેબ્યૂ કરતી સિન્ડ્રેલા દાસે ત્યારબાદ કલસુમ ખાનને 3 0 (11 6, 11 7, 11 5) થી હરાવી. અંતે, શ્રીજા અકુલાએ ફાતિમા ખાનને 3 0 (11 4, 11 4, 11 5) થી હરાવીને વિજય મેળવ્યો.
રવિવારે, પુરુષોની ટીમે ઇન્ડોનેશિયા સામેની તેમની પહેલી ગ્રુપ F મેચ 3 0 થી જીતી. સત્યાન જ્ઞાનશેખરને મુહમ્મદ નેગારાને 3 0થી, માનવ ઠક્કરે મુહમ્મદ જુનિન્દ્રને 3 2થી અને માનુષ શાહે અફાન પ્રતામાને 3 0થી હરાવીને ભારતને 3 0થી વિજય અપાવ્યો. જોકે, પુરુષ ટીમ પાછળથી ઈરાન સામે 0 3થી પોતાનો બીજો મુકાબલો હારી ગઈ.
માનુષ શાહ, માનવ ઠક્કર અને હરમીત દેસાઈ બધા પોતપોતાની મેચ હારી ગયા. ભારતીય પુરુષ ટીમે પોતાની બીજી ગ્રુપ મેચ હારી ગઈ અને હવે તે પાકિસ્તાન સામે પોતાની અંતિમ ગ્રુપ મેચ રમશે. ટેબલ ટેનિસમાં પુરુષો અને મહિલા સિંગલ્સ, ડબલ્સ, ટીમ ઇવેન્ટ્સ અને મિક્સ ડબલ્સમાં કુલ સાત ગોલ્ડ મેડલ દાવ પર છે.
કાર્યક્રમ ટીમ ઇવેન્ટથી શરૂ થાય છે, ત્યારબાદ વ્યક્તિગત સ્પર્ધાઓ થાય છે. અંતિમ મેડલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે યોજાવાની છે. ભારતે એશિયન ગેમ્સમાં અત્યાર સુધી ટેબલ ટેનિસમાં ત્રણ મેડલ જીત્યા છે, જે બધા બ્રોન્ઝ છે. જકાર્તા 2018માં એક મોટી સફળતા મળી, જ્યારે ભારતીય પુરુષ ટીમે એશિયન ગેમ્સમાં દેશનો પહેલો ટેબલ ટેનિસ મેડલ જીત્યો.
ત્યારબાદ શરથ કમલ અને મનિકા બત્રાએ મિક્સ ડબલ્સમાં બીજો બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. 2023ના હાંગઝોઉમાં, સુતીર્થા મુખર્જી અને આયહિકા મુખર્જીએ મહિલા ડબલ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો, જે આ ઇવેન્ટમાં ભારતનો પહેલો એશિયન ગેમ્સ મેડલ હતો. સુતીર્થા આઈચી નાગોયા 2026માં ભારતીય મહિલા ટીમનો ભાગ છે.
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