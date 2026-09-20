એશિયન ગેમ્સમાં 2026માં ભારતની શાનદાર શરૂઆત, મહિલા હોકી ટીમે ઉઝબેકિસ્તાનને 19-0થી હરાવ્યું
એશિયન ગેમ્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ શાનદાર શરૂઆત કરી. ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે ઉઝબેકિસ્તાન પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું, મેચ 19-0થી જીતી.
Published : September 20, 2026 at 2:00 PM IST
ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે એશિયન ગેમ્સમાં શાનદાર શરૂઆત કરી. પૂલ B માં તેમનો સામનો ઉઝબેકિસ્તાન સામે થયો. બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો કાકામિગહારાના ગિફુ પ્રીફેક્ચરલ ગ્રીન સ્ટેડિયમ ખાતે થયો. ભારત માટે દીપિકા સેહરાવતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, એકલા આઠ ગોલ કર્યા. ટીમ ઇન્ડિયાએ 19-0 થી વ્યાપક વિજય નોંધાવ્યો, એશિયન ગેમ્સ 2026 માં પોતાની છાપ છોડી અને પોતાની મજબૂત મેડલ દાવેદારી દર્શાવી.
ભારતીય મહિલા ટીમની ધમાકેદાર જીત
ટીમ ઇન્ડિયાએ ઉઝબેકિસ્તાન સામેની શરૂઆતની પૂલ B મેચમાં સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવ્યું. દીપિકા સેહરાવતના આઠ ગોલ ઉપરાંત, ઇશિકા ચૌધરીએ ત્રણ ગોલ કર્યા, જ્યારે લાલરેમસિયામી અને નવનીત કૌરે પણ બે ગોલ કર્યા. બલજીત કૌર, નેહા ગોયલ, લાલથંથલુઆંગી અને સાક્ષી રાણાએ એક-એક ગોલ કર્યો. ભારતે કુલ 19 ગોલ કર્યા, જ્યારે ઉઝબેકિસ્તાન જવાબમાં એક પણ ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું. મેચ દરમિયાન ભારતનો બોલ પર 62% કબજો હતો. આ મેચ સાથે, અનુભવી ગોલકીપર સવિતા પુનિયા ભારત માટે સૌથી વધુ કેપ્સ ધરાવતી ખેલાડી બની ગઈ. તેણી વંદના કટારિયા સાથે નંબર વન માટે સંયુક્ત છે.
𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 20, 2026
The Indian Women’s Team begins its Asian Games 2026 campaign with a 19-0 win over Uzbekistan, led by Deepika’s whopping 8 goals. 🏑💙
𝗢𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗼𝗻𝗲! India face Indonesia tomorrow. 🇮🇳🏑#HockeyIndia… pic.twitter.com/XcZzsS1BOV
દીપિકા સેહરાવતે ઇતિહાસ રચ્યો
એશિયન ગેમ્સ 2026 ના પૂલ બી ના શરૂઆતના મેચમાં, દીપિકા સેહરાવતે ઇતિહાસ રચ્યો. તેણીએ એક જ મેચમાં આઠ ગોલ કર્યા, જે એશિયન ગેમ્સમાં એક જ મેચમાં મહિલા ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બની. એ નોંધનીય છે કે તે આઠ ગોલમાંથી છ પેનલ્ટી કોર્નરથી આવ્યા હતા.
ભારતનો આગામી મુકાબલો ક્યારે થશે?
ભારતીય મહિલા હોકી ટીમ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ઇન્ડોનેશિયા સામે ટકરાશે. આ ટીમ ઇન્ડિયાનો પૂલ B માં બીજો મુકાબલો હશે. બંને ટીમો 21 સપ્ટેમ્બરે એકબીજા સામે ટકરાશે, અને ચાહકો સવારે 9:30 વાગ્યે શરૂ થતી મેચ જોઈ શકશે. આ ગ્રુપમાં ભારત, ઇન્ડોનેશિયા, જાપાન, થાઇલેન્ડ અને સિંગાપોરનો સમાવેશ થાય છે.
ટીમ ઇન્ડિયાની નજર LA ઓલિમ્પિક્સ પર છે
FIH મહિલા હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 ટીમ ઇન્ડિયા માટે યાદગાર સાબિત થયો. તેઓ ટુર્નામેન્ટમાં પાંચમા સ્થાને રહ્યા, જે મહિલા હોકી વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધીનું તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે. ભારતીય ટીમે આ આત્મવિશ્વાસ સાથે એશિયન ગેમ્સમાં પ્રવેશ કર્યો અને નાગોયામાં મજબૂત શરૂઆત કરી. ભારતીય ટીમ ગોલ્ડ મેડલ પર નજર રાખશે, કારણ કે આનાથી તેઓ સીધા LA 2028 ઓલિમ્પિક્સ માટે ક્વોલિફાય થશે.
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