Asian Games 2026: ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમે જીત્યો ગોલ્ડ, ઓલિમ્પિક્સ 2028 માટે કર્યું ક્વોલિફાઇ
ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમે સારૂ પ્રદર્શન કરતા ફાઇનલમાં મલેશિયાને 4-1થી હરાવ્યું હતું.
Published : October 3, 2026 at 6:43 PM IST
Asian Games 2026 Hockey: ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમે પ્રથમ વખત એશિયન ગેમ્સમાં પોતાનો ગોલ્ડ મેડલ બચાવવામાં સફળ રહી હતી. ભારતે ફાઇનલમાં મલેશિયાને 5-1થી હરાવ્યું હતું. સાથે જ, આ જીત સાથે ભારતીય ટીમે લોસ એન્જલસ 2028 ઓલિમ્પિક માટે જગ્યા પાક્કી કરી લીધી છે.
ફાઇનલ મેચમાં હરમનપ્રીત સિંહ (11), જુગરાજ સિંહ (23) અને હાર્દિક સિંહ (42)એ ગોલ ફટકાર્યો હતો. બે ગોલ પેનલ્ટી કોર્નરથી અને એક ગોલ પેનલ્ટી સ્ટ્રોક થયો હતો. ભારતીય ટીમને કેટલાક પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યા હતા.
𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡’𝗦 𝗛𝗢𝗖𝗞𝗘𝗬 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗦 𝗔𝗦𝗜𝗔𝗡 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
India defeat Malaysia 5-1 in the Asian Games 2026 final to successfully defend their crown and create history by winning consecutive Asian Games gold medals… pic.twitter.com/ZaBzKMGyJw
મલેશિયન ટીમ કાઉન્ટર એટેક કરવા અને ઝડપથી આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરતી હતી. પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં જોરદાર ટક્કર જોવા મળી હતી કારણ કે મલેશિયા ઝડપથી એટેક કરતું હતું. સ્કોર 1-1ની બરાબર હતો પરંતુ બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારતીય ટીમે ઝડપ પકડતા મેચનો અંત પાંચ ગોલ સાથે કર્યો હતો.
આ પહેલા શુક્રવારે ભારતીય મેન્સ હોકી ટીમે એશિયન ગેમ્સમાં 44 વર્ષ બાદ ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. તેણે ફાઇનલમાં ચીનને 1-0થી હરાવ્યું હતું.
ગોલ્ડ જીત્યા બાદ ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમ પર પૈસાનો વરસાદ
ગોલ્ડ જીત્યા બાદ ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમ પર પૈસાનો વરસાદ થયો છે. હૉકી ઇન્ડિયાએ દરેક ખેલાડીને 11 લાખ અને સપોર્ટ સ્ટાફને 5.5 લાખ રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી છે.
𝗔 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗪𝗔𝗥𝗗 𝗙𝗢𝗥 𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
Hockey India announces a cash reward for the Indian Men’s Team and support staff following their historic Asian Games 2026 campaign and successful title defence. 🏑🏆
A reward for the hard work, determination… pic.twitter.com/9zKJ07SZFh
ગોલ્ડ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા હૉકી ટીમ પર પૈસાનો વરસાદ
ભારતીય મહિલા હૉકી ટીમે ફાઇનલમાં ચીનને હરાવીને 42 વર્ષ બાદ એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. ગોલ્ડ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા હૉકી ટીમ પર પૈસાનો વરસાદ થયો હતો.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ અથવા કોઇ પણ મેડલ જીતવા પર કોઇ કેશ પ્રાઇઝ મળતી નથી. એથલીટોને તેમના પ્રદર્શન માટે માત્ર મેડલ મળે છે. જોકે, ભારતીય મહિલા હૉકી ટીમને કેશ પ્રાઇઝ આપવામાં આવી હતી તેનું કારણ હૉકી ઇન્ડિયા છે.
હૉકી ઇન્ડિયાએ દરેક ખેલાડી માટે 11 લાખ રૂપિયાનું કેશ ઇનામની જાહેરાત કરી છે. સાથે જ, ટીમના સફળ અભિયાનમાં પોતાની ભૂમિકા માટે સપોર્ટ સ્ટાફના દરેક સભ્ય 5.5 લાખ રૂપિયા આપવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
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