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Asian Games 2026: ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમે જીત્યો ગોલ્ડ, ઓલિમ્પિક્સ 2028 માટે કર્યું ક્વોલિફાઇ

ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમે સારૂ પ્રદર્શન કરતા ફાઇનલમાં મલેશિયાને 4-1થી હરાવ્યું હતું.

ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમ
ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 6:43 PM IST

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Asian Games 2026 Hockey: ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમે પ્રથમ વખત એશિયન ગેમ્સમાં પોતાનો ગોલ્ડ મેડલ બચાવવામાં સફળ રહી હતી. ભારતે ફાઇનલમાં મલેશિયાને 5-1થી હરાવ્યું હતું. સાથે જ, આ જીત સાથે ભારતીય ટીમે લોસ એન્જલસ 2028 ઓલિમ્પિક માટે જગ્યા પાક્કી કરી લીધી છે.

ફાઇનલ મેચમાં હરમનપ્રીત સિંહ (11), જુગરાજ સિંહ (23) અને હાર્દિક સિંહ (42)એ ગોલ ફટકાર્યો હતો. બે ગોલ પેનલ્ટી કોર્નરથી અને એક ગોલ પેનલ્ટી સ્ટ્રોક થયો હતો. ભારતીય ટીમને કેટલાક પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યા હતા.

મલેશિયન ટીમ કાઉન્ટર એટેક કરવા અને ઝડપથી આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરતી હતી. પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં જોરદાર ટક્કર જોવા મળી હતી કારણ કે મલેશિયા ઝડપથી એટેક કરતું હતું. સ્કોર 1-1ની બરાબર હતો પરંતુ બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારતીય ટીમે ઝડપ પકડતા મેચનો અંત પાંચ ગોલ સાથે કર્યો હતો.

આ પહેલા શુક્રવારે ભારતીય મેન્સ હોકી ટીમે એશિયન ગેમ્સમાં 44 વર્ષ બાદ ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. તેણે ફાઇનલમાં ચીનને 1-0થી હરાવ્યું હતું.

ગોલ્ડ જીત્યા બાદ ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમ પર પૈસાનો વરસાદ

ગોલ્ડ જીત્યા બાદ ભારતીય મેન્સ હૉકી ટીમ પર પૈસાનો વરસાદ થયો છે. હૉકી ઇન્ડિયાએ દરેક ખેલાડીને 11 લાખ અને સપોર્ટ સ્ટાફને 5.5 લાખ રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી છે.

ગોલ્ડ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા હૉકી ટીમ પર પૈસાનો વરસાદ

ભારતીય મહિલા હૉકી ટીમે ફાઇનલમાં ચીનને હરાવીને 42 વર્ષ બાદ એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. ગોલ્ડ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા હૉકી ટીમ પર પૈસાનો વરસાદ થયો હતો.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ અથવા કોઇ પણ મેડલ જીતવા પર કોઇ કેશ પ્રાઇઝ મળતી નથી. એથલીટોને તેમના પ્રદર્શન માટે માત્ર મેડલ મળે છે. જોકે, ભારતીય મહિલા હૉકી ટીમને કેશ પ્રાઇઝ આપવામાં આવી હતી તેનું કારણ હૉકી ઇન્ડિયા છે.

હૉકી ઇન્ડિયાએ દરેક ખેલાડી માટે 11 લાખ રૂપિયાનું કેશ ઇનામની જાહેરાત કરી છે. સાથે જ, ટીમના સફળ અભિયાનમાં પોતાની ભૂમિકા માટે સપોર્ટ સ્ટાફના દરેક સભ્ય 5.5 લાખ રૂપિયા આપવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

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ASIAN GAMES HOCKEY
INDIAN MEN HOCKEY TEAM WINS GOLD
ASIAN GAMES 2026
2028 OLYMPICS
INDIAN MEN HOCKEY TEAM WINS GOLD

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