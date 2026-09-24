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Asian Games 2026: ભારતે હોકીમાં પ્રભુત્વ જાળવી રાખ્યું, 8 ગોલ કરી દક્ષિણ કોરિયાને પણ કચડી નાખ્યું

ભારતીય હોકી ટીમે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં અત્યાર સુધી અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. ભારતે દરેક મેચ મોટા અંતરથી જીતી છે.

ભારતે હોકીમાં પ્રભુત્વ જાળવી રાખ્યું
ભારતે હોકીમાં પ્રભુત્વ જાળવી રાખ્યું (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 4:36 PM IST

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Asian Games 2026: ભારતીય હોકી ટીમનું એશિયન ગેમ્સ 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન ચાલુ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ કોરિયાને 8-2 ના માર્જિનથી હરાવ્યું. આ પહેલા, ભારતીય ટીમે બધી ટીમોને નોંધપાત્ર માર્જિનથી હરાવી છે. દક્ષિણ કોરિયા સામેની મેચમાં, ફોરવર્ડ અભિષેક (14મી અને 38મી મિનિટ) અને દિલપ્રીત સિંહ (26મી અને 32મી મિનિટ) એ બે-બે ગોલ કર્યા. શિલાનંદ લાકરા (4થી), સુખજીત સિંહ (9મી), કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ (11મી) અને રાજિન્દર સિંહ (60મી) એ એક-એક ગોલ કર્યો.

કોરિયા માટે કિમ જેહો (42મી મિનિટ) અને કિમ યોંગબોક (52મી મિનિટ) એ ગોલ કર્યા. ભારતે અગાઉ ઇન્ડોનેશિયાને 13-1 અને શ્રીલંકાને 16-1 થી હરાવ્યું હતું. ભારત હવે 26 સપ્ટેમ્બરે જાપાનનો સામનો કરશે. આગળ, ભારત બાંગ્લાદેશ સામે રમશે. જાપાન, તે જ ટીમ જેણે ગયા એશિયન ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો, તે પણ યજમાન દેશ છે. તેથી, ટીમ ઈન્ડિયાએ સાવધ રહેવું પડશે.

કોરિયા એક મજબૂત ટીમ માનવામાં આવી રહી હતી

ભારતની ટુર્નામેન્ટમાં મજબૂત શરૂઆત પછી, એવું કહેવામાં આવતું હતું કે ફક્ત દક્ષિણ કોરિયા જ ભારતને પડકાર આપી શકે છે. જોકે, મેચ દરમિયાન આવું નહોતું થયું. ભારત એકતરફી રીતે જીત્યું હતું, અને હવે ટીમ ઇન્ડિયા હોકી ગોલ્ડ મેડલ જીતવાનો સૌથી મજબૂત દાવેદાર છે. ભારતનો સેમિફાઇનલ સુધીનો પ્રવાસ સરળ રહેશે, પરંતુ નોકઆઉટ મેચો પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે.

હોકીમાં 12 ટીમો વચ્ચે સ્પર્ધા

એશિયન ગેમ્સ 2026 માં કુલ 12 હોકી ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. તેમને બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે. દરેક મેડલના વિજેતાઓનો નિર્ણય આ ચાર ટીમો વચ્ચેની મેચો દ્વારા કરવામાં આવશે. ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ગોલ્ડ મેડલ જીતવાથી ભારત 2028 લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિક માટે સીધો ક્વોલિફાય થશે. હવે, ભારત માટે સૌથી મોટો પડકાર જાપાની ટીમ હશે.

64 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો?

ભારત અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચે છ ગોલનો તફાવત જોવા મળ્યો હતો. ગોલના તફાવતની દ્રષ્ટિએ એશિયન ગેમ્સમાં પુરુષોની હોકીમાં દક્ષિણ કોરિયા સામે ભારતની આ સૌથી મોટી જીત છે. અગાઉ, ભારતે 1962ની એશિયન ગેમ્સમાં કોરિયાને 5–0થી હરાવ્યું હતું, જેમાં જીતનો તફાવત પાંચ ગોલનો હતો.

હવે, દક્ષિણ કોરિયા સામે 8–2થી મળેલી જીત સાથે આ તફાવત છ ગોલનો રહ્યો છે, જેનાથી 1962માં બનેલો 64 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. ભારતે હજુ પૂલ તબક્કામાં જાપાન અને બાંગ્લાદેશનો સામનો કરવાનો બાકી છે; આ મેચો અનુક્રમે 26 અને 28 સપ્ટેમ્બરે યોજાવાની છે.

વધુમાં, આ પહેલીવાર હતું જ્યારે ભારત અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચેની પુરુષ હોકી મેચમાં કુલ નવ કે તેથી વધુ ગોલ થયા હોય. અગાઉ, ભારતે દક્ષિણ કોરિયાને બે વાર 5–3ના સ્કોરથી હરાવ્યું હતું એટલે કે તે મેચોમાં કુલ આઠ ગોલ થયા હતા, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ આંકડો હતો.

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INDIAN HOCKEY TEAM BEAT SOUTH KOREA
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