ભારતીય મહિલા ટીમે કોરિયાને 2-0થી હરાવીને એશિયાડની ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું
ભારતીય મહિલા હોકી ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં 44 વર્ષના ગોલ્ડ મેડલના દુકાળનો અંત લાવવાની કગાર પર છે. ભારતે એકતરફી સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ કોરિયાને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
Published : September 30, 2026 at 5:50 PM IST
ASIAN GAMES 2026: ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ કોરિયાને 2-0 થી હરાવીને એશિયન ગેમ્સના ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ભારતીય ટીમે તેનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું છે અને હવે તે ગોલ્ડ મેડલ જીતવાથી એક ડગલું દૂર છે. ભારત 2 ઓક્ટોબરના રોજ ટાઇટલ મેચમાં ચીનનો સામનો કરશે. ભારતીય મહિલા ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ માટે 44 વર્ષની રાહ જોયાનો અંત લાવવાની દિશામાં એક ડગલું નજીક છે અને તે હાંસલ કરવાની દિશામાં એક ડગલું આગળ વધી ગઈ છે.
ભારતીય મહિલા ટીમે અત્યાર સુધી સારું પ્રદર્શન કર્યું છે અને અપરાજિત છે. સેમિફાઇનલમાં, પહેલા બે ક્વાર્ટરમાં કોઈ પણ ટીમે એક પણ ગોલ કર્યો ન હતો. જોકે, બીજા ક્વાર્ટરમાં ઇશિકાએ ભારતને લીડ અપાવી. તેણે પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરીને ભારતને 1-0થી આગળ કરી દીધું. ચાર મિનિટ પછી, સુનેલિતા ટોપોએ ફિલ્ડ ગોલ કરીને લીડ બમણી કરી. કોરિયા અંત સુધી ગોલ રહિત રહ્યું, અને ભારત સરળતાથી મેચ જીતી ગયું.
INDIA WOMEN’S TEAM ARE INTO THE HOCKEY FINALS AT ASIAN GAMES 2026!🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
- India defeated South Korea 2-0 in Semis!
LET’S GO FOR THE GOLD GIRLS! 🥇 pic.twitter.com/LVkMIy04Lt
મુશ્કેલ શરૂઆત
ભારત અને કોરિયા વચ્ચે શરૂઆતમાં જ કઠિન સ્પર્ધા થઈ. ભારતે શરૂઆતની થોડી મિનિટોમાં પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યા પરંતુ તેમને ગોલમાં ફેરવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન કોરિયાનો બચાવ પ્રભાવશાળી રહ્યો. ભારતે કોરિયાના ડિફેન્સને ભેદવાનો અને ગોલમાં ફેરવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે સફળ ન થયો. ભારતે પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં કુલ નવ પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યા, પરંતુ એક પણ ગોલમાં ફેરવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. પ્રથમ ક્વાર્ટર ગોલરહિત ડ્રોમાં સમાપ્ત થયું. બીજો ક્વાર્ટર ચાલુ રહ્યો, અને પ્રથમ હાફ દરમિયાન મેચ બરાબર રહી.
ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ભારતની સરસાઈ
ભારત અને કોરિયા વચ્ચેની મેચ ખૂબ જ રસાકસીભરી રહી હતી. રમત દરમિયાન, રેફરીએ ૩૦મી મિનિટે બલજીત કૌરને ગ્રીન કાર્ડ બતાવ્યું હતું. ભારત પર સરસાઈ મેળવવાનું દબાણ વધી રહ્યું હતું. ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ભારતને પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યો અને ફોરવર્ડ ઈશિકાએ જરા પણ વિલંબ કર્યા વિના 44મી મિનિટે તેને ગોલમાં ફેરવી નાખ્યો, જેનાથી ભારતને 1-0ની સરસાઈ મળી. કોરિયા વાપસી કરે તે પહેલાં જ, સુનેલિતા ટોપ્પોએ 48મી મિનિટે ફિલ્ડ ગોલ કરીને ભારતની સરસાઈ બમણી કરી દીધી.
ભારતની પ્રારંભિક-11:
બિચુ દેવી ખરીબમ (ગોલકીપર), સલીમા ટેટે (કેપ્ટન), નવનીત કૌર, બલજીત કૌર, દીપિકા, લાલરેમસિયામી, સાક્ષી રાણા, નેહા, જ્યોતિ, સુશીલા ચાનુ, ઈશિકા ચૌધરી.
અવેજી: નિક્કી પ્રધાન, સવિતા (ગોલકીપર), ઈશિકા, શિલ્પી દબાસ, રુતુજા દાદાસો પિસલ, સુનેલિતા ટોપ્પો, લલથાન્તલુઆંગી.
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