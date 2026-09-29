જો ટીમ ઈન્ડિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચેની સેમિફાઇનલ મેચ રદ થાય તો શું થશે? ફાઇનલની ટિકિટ કોને મળશે?
એશિયન ગેમ્સ 2026માં ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી મેચની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં શ્રીલંકા સામે ટકરાશે.
Published : September 29, 2026 at 1:54 PM IST
Asian Games 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ટીમ ઇન્ડિયાની સેમિ ફાઇનલ મેચની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. ટીમ ઇન્ડિયાની અફઘાનિસ્તાન સામેની મહત્વપૂર્ણ ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. આ પછી, ટીમ ઇન્ડિયા તેના શ્રેષ્ઠ ICC T20I રેન્કિંગને કારણે સેમિ ફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો. હવે, તેના પ્રતિસ્પર્ધીનું નામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ટીમ ઇન્ડિયા બે દિવસ પછી ભૂતપૂર્વ T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા શ્રીલંકા સામે ટકરાશે. શ્રીલંકાની ટીમે પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલ રમ્યા વિના સેમિ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
ક્વાર્ટર ફાઇનલ મુકાબલો શ્રીલંકા અને નેપાળ વચ્ચે રમવાનો હતો. જોકે, વરસાદને કારણે આ મેચ રમી શકી નહીં. ટોસ થયો ન હતો અને એક પણ બોલ ફેંક્યા વિના મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. શ્રીલંકાની ટીમ ICC T20I રેન્કિંગમાં નેપાળથી આગળ છે, જેના કારણે તેઓએ સેમિ ફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો.
Sri Lanka qualify for the semi-finals - where they will face India - of the men's competition at the Asian Games by virtue of being ranked higher than Nepal pic.twitter.com/OVX8UU2HZ2— Cricinfo (@cricinfo) September 29, 2026
નેપાળે ગ્રુપ સ્ટેજમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું અને શ્રીલંકા માટે ખતરો ઉભો કરી શક્યું હોત. જોકે, ખરાબ હવામાને એશિયન ગેમ્સ ક્રિકેટ ઇવેન્ટમાં તેમની સફરનો અંત લાવ્યો છે. ટીમ ઇન્ડિયા અને શ્રીલંકા હવે એશિયન ગેમ્સ 2026ની બીજી સેમિફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. આ મેચ 1 ઓક્ટોબરે નિશિનના કોરોગી સ્પોર્ટ્સ પાર્ક ખાતે રમાશે.
મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ટીમ ઇન્ડિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચે એશિયન ગેમ્સ 2026 ની સેમિફાઇનલ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 10:00 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન સવારે 9:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. વરસાદે એશિયન ગેમ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચની મજા બગાડી નાખી છે. આશા છે કે, સેમિફાઇનલ મેચ વરસાદ રહિત રહેશે અને ચાહકોને કેટલીક રોમાંચક રમત જોવા મળશે. ટીમ ઇન્ડિયા શ્રીલંકાને હરાવીને 2026 ની એશિયન ગેમ્સમાં બીજો મેડલ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
ASIAN GAMES 2026 MEN’S CRICKET SEMI-FINALS! 🇵🇰🇧🇩🇮🇳🇱🇰— GH Sports (@GHSports_) September 29, 2026
After all four quarter-finals were washed out in Nisshin, higher-seeded teams advance to the semi-finals!
• Semi-Final 1: PAK vs BAN 🇵🇰🇧🇩
• Semi-Final 2: IND vs SL 🇮🇳🇱🇰#AsianGames2026 #pakistancricket #indiancricket… pic.twitter.com/T9O8DhcXIl
જો સેમિફાઇનલ મેચ પણ રદ થાય તો શું?
સાદો અને સીધો જવાબ એ છે કે જો ટીમ ઇન્ડિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચે 1 ઓક્ટોબરે યોજાનારી સેમિફાઇનલ મેચ પણ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો ટીમ ઇન્ડિયાને રમ્યા વિના સીધી ફાઇનલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. નિયમો અનુસાર, મેચ રદ થવાની સ્થિતિમાં, ઉચ્ચ રેન્કિંગ ધરાવતી ટીમને ફાઇનલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. કારણ કે ટીમ ઇન્ડિયાનું T20 રેન્કિંગ શ્રીલંકા કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઊંચું છે, તેથી સેમિફાઇનલ રદ થયા પછી ટીમ ઇન્ડિયા સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે. બીજી તરફ, શ્રીલંકાની ટીમે બ્રોન્ઝ મેડલ માટે રમવું પડશે.
ફાઇનલમાં પહોંચવાથી, ટીમ ઇન્ડિયાને સિલ્વર મેડલ મળવાની મળવાની ખાતરી પાક્કી થઈ જશે. જો ફાઇનલ મેચ રમાય અને ટીમ ઇન્ડિયા જીતી જાય, તો ટીમ ઇન્ડિયા ગોલ્ડ મેડલ મળશે. જો ટીમ ઇન્ડિયા ફાઇનલ મેચ હારી જાય, તો તેને સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડશે.
ભારત અને શ્રીલંકાની ટીમ
ટીમ ઈન્ડિયા: શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), સંજુ સેમસન (વિકેટકિપર), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રિત બુમરાહ, વોશિંગ્ટન સુંદર, યશ ઠાકુર, વિપ્રજ નિગમ.
શ્રીલંકા: સહાન અરાચિગે (કેપ્ટન), અશેન બંદારા, લસિથ ક્રુસપુલે, સોહન ડી લિવેરા, નિરોશન ડિકવેલા (વિકેટકિપર), બિનુરા ફર્નાન્ડો, નુવાનિડુ ફર્નાન્ડો, થરિન્દુ રત્નાયકે, દુષણ હેમંથા, સિનેથ જયવર્દને, ચમિકા કરુણારત્ને, ગરુકા સંકેથ, વાનુજા સહન, નુવાન તુષારા, વિજયકાંત વ્સાસકાંત.
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