ETV Bharat / sports

ભારતની મેડલ યાદીમાં વધારો! જાણો દેશે અત્યાર સુધી કેટલા મેડલ જીત્યા છે?

ભારતની એશિયન ગેમ્સની મેડલ ટેલીમાં ટોચના 10માં સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહ્યું છે. હિમાંશુએ શૂટિંગમાં ભારત માટે મેડલ જીત્યો, જ્યારે સુચિકાએ માર્શલ આર્ટ્સમાં મેડલ હાંસલ કર્યો.

ભારતની મેડલ યાદીમાં વધારો!
ભારતની મેડલ યાદીમાં વધારો! (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026: આજે 2026 એશિયન ગેમ્સનો ત્રીજો દિવસ છે. આજે 21 સપ્ટેમ્બર (સોમવાર) ભારતના મેડલ ટેલમાં વધારો થયો છે. ગઈકાલ, 20 સપ્ટેમ્બર સુધી, ભારત પાસે ફક્ત બે મેડલ હતા, પરંતુ હવે કુલ છ છે. આ સાથે, ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026 મેડલ ટેબલમાં ટોચના 10 માં સ્થાન મેળવ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે અત્યાર સુધી કયા ખેલાડીઓએ ભારત માટે કઈ રમતમાં મેડલ જીત્યા છે.

સુચિકા તરિયાલે ઇતિહાસ રચ્યો

સુચિકા તરિયાલે સોમવારે 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ભારત માટે ઇતિહાસ રચ્યો. સુચિકા મિશ્ર માર્શલ આર્ટ્સ (MMA) માં મેડલ જીતનાર દેશની પ્રથમ ખેલાડી બની. સુચિકાએ પરંપરાગત 60 કિગ્રા ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. જોકે, તેનું ઐતિહાસિક અભિયાન સેમિફાઇનલમાં સમાપ્ત થયું, જ્યાં તેને સિંગાપોરની હુઈ હૂન ટીઓ સામે સાંકડી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

ભારતની સ્ટાર એથ્લીટ આ મુકાબલો થોડા અંતરથી હારી ગઈ. આનાથી ગોલ્ડ મેડલ મુકાબલામાં પહોંચવાની તેની આશા ખતમ થઈ ગઈ અને તેને બ્રોન્ઝ મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો. 36 વર્ષીય આ ખેલાડી આઈચી-નાગોયાથી ઐતિહાસિક મેડલ સાથે પરત ફરી, જે ખંડીય મંચ પર ભારતીય MMA માટે એક મોટી સિદ્ધિ હતી. સુચિકા રવિવારે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મોંગોલિયાના અલ્તાનખીમેગ બૈગલમા સામે સેમિફાઇનલમાં પહોંચી હતી. તેણીએ 2-0થી જીત મેળવી.

ભારતીય શૂટર હિમાંશુ ધિલ્લોને એશિયન ગેમ્સ 2026માં ધમાલ મચાવી છે, જેનાથી ભારતની યાદીમાં વધુ એક સિલ્વર મેડલ ઉમેર્યો છે. સોમવારે 2026 એશિયન ગેમ્સમાં પુરુષોની 10 મીટર એર રાઇફલ ઇવેન્ટમાં ભારતે બે મેડલ જીત્યા. હિમાંશુ ધિલ્લોને સિલ્વર મેડલ અને રુદ્રાક્ષ પાટીલે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો, જેનાથી ભારતની મેડલ ટેલીમાં વધારો થયો. હિમાંશુએ કુલ 252.4 પોઈન્ટ બનાવીને બીજા સ્થાને રહ્યો, જ્યારે રુદ્રાક્ષ 230.9 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યો. ચીનના વર્તમાન ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન શેંગ લિહાઓએ 254.2 ના ગેમ્સ રેકોર્ડ સ્કોર સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.

હિમાંશુ શરૂઆતમાં 104.8 પોઈન્ટ સાથે આગળ હતો. એલિમિનેશન રાઉન્ડ શરૂ થયો ત્યારે પણ, ભારતીય એથ્લેટ્સ ટોચના બે સ્થાનો પર રહ્યા. રુદ્રાક્ષ લીડ પર રહ્યો, જ્યારે હિમાંશુએ 10.9 પોઈન્ટ મેળવ્યા, પરંતુ બંને આખરે પ્રથમ સ્થાનથી પાછળ રહી ગયા.

આ ખેલાડીઓએ પણ મેડલ મેળવ્યા

ભારતે અગાઉ 10 મીટર એર રાઈફલ મહિલા વ્યક્તિગતમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. દેશે 10 મીટર એર રાઈફલ મહિલા ટીમમાં પણ સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. 10 મીટર એર રાઈફલ પુરુષોની ટીમે પણ સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. અત્યાર સુધી, ઈલાવેનિલ વાલારિવન, સોનમ મસ્કર અને વિદર્શ વિનોદ જેવા ખેલાડીઓએ પણ ભારત માટે મેડલ જીત્યા છે.

નંદેશગોલ્ડસિલ્વરબ્રોન્ઝ કુલ
1ચીન146323
2જાપાન68721
3દક્ષિણ કોરિયા43916
4કઝાકિસ્તાન4037
5થાઈલેન્ડ3104
6હાંગકાંગ1225
7મકાઉ1203
8મ્યાનમાર1113
9કુવૈત1012
10ભારત0426

આ પણ વાંચો:

  1. Asian Games 2026: હોકીમાં ભારતની ધમાકેદાર શરુઆત, ઇન્ડોનેશિયાને 13-1થી હરાવ્યું
  2. ભારતે પહેલા દિવસે બે સિલ્વર મેડલ જીત્યા, સુચિકા તારિયાલે પણ મેડલ પાક્કો કર્યો

TAGGED:

SUCHIKA TARIYAL BRONZE
એશિયન ગેમ્સની મેડલ ટેલી
એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રદર્શન
સુચિકા તરિયાલ
ASIAN GAMES 2026 INDIA MEDAL TALLY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.