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ભારતે તીરંદાજીમાં લગાવી ગોલ્ડન હેટ્રિક, ચીનને હરાવી જીત્યો વધુ એક ગોલ્ડ

એશિયન ગેમ્સમાં આજનો દિવસ તીરંદાજી માટે યાદગાર દિવસ સાબિત થયો. ભારતે મહિલા અને મિશ્ર ઇવેન્ટ્સમાં તેમજ પુરુષોની કમ્પાઉન્ડ ફાઇનલમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.

ભારતે તીરંદાજીમાં લગાવી ગોલ્ડન હેટ્રિક
ભારતે તીરંદાજીમાં લગાવી ગોલ્ડન હેટ્રિક (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 3:07 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતે તીરંદાજી મહિલા ટીમ પછી, પુરુષોની ટીમે પણ કમ્પાઉન્ડ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. ભારતીય પુરુષોની ટીમનો સામનો ફાઇનલ મેચમાં ચીન સામે થયો હતો. તેઓ ત્રીજી ગેમમાં એક પોઈન્ટ પાછળ હતા, પરંતુ ચોથી અને અંતિમ ગેમમાં લીડ મેળવીને 238-237ના સ્કોર સાથે ઇવેન્ટ જીતી લીધી. આ તીરંદાજી ઇવેન્ટમાં ત્રીજો ગોલ્ડ મેડલ છે. ગોલ્ડ મેડલની કુલ સંખ્યા હવે 10 થઈ ગઈ છે, અને હજુ થોડી વધુ તીરંદાજી ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલની અપેક્ષા રાખી શકાય છે.

ટ્રેપ મિક્સ્ડ ટીમમાં ગોલ્ડ

શૂટિંગ સ્પર્ધાના ટ્રેપ મિક્સ્ડ ટીમ ઇવેન્ટમાં નીરુ ધાંડા અને કિનાન ચેનાઈની ભારતીય જોડીએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેમણે ફાઇનલમાં 34 પોઇન્ટ મેળવ્યા. કતારના મોહમ્મદ અલ રુમૈહી અને રે બેસિલે 32 પોઇન્ટ સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો, જ્યારે ચીનના ક્વિ યિંગ અને સુન યુનોંગને 23 પોઇન્ટ સાથે બ્રોન્ઝથી સંતોષ માનવો પડ્યો. એશિયન ગેમ્સમાં આ નીરુનો બીજો ગોલ્ડ મેડલ છે. તેણી મંગળવારે મહિલા ટ્રેપ વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં પ્રથમ સ્થાને રહી હતી. આનાથી તેણીના એશિયન ગેમ્સ અભિયાનનો મજબૂત અંત આવ્યો. અગાઉ, તેણીએ મહિલા ટ્રેપ ટીમ ઇવેન્ટમાં ભારત માટે સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો, જેનાથી તેણીના કુલ મેડલ ત્રણ થયા હતા.

ભારતીય કમ્પાઉન્ડ મિક્સ્ડ ટીમે ગોલ્ડ જીત્યો

મહિલા કમ્પાઉન્ડ ટીમના ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા બાદ, ભારતીય કમ્પાઉન્ડ મિક્સ્ડ ટીમે પણ ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. સાહિલ રાજેશ જાધવ અને ચિકિતા તનીપતિની ભારતીય મિક્સ્ડ કમ્પાઉન્ડ ટીમે શૂટ-ઓફમાં દક્ષિણ કોરિયાને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. આ સાથે, તેઓએ 2028 ઓલિમ્પિક માટે ક્વોટા પણ સુરક્ષિત કર્યો. અગાઉ, જાધવ અને તાનીપાર્થીએ થાઇલેન્ડને 156-155 થી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.

ભારતીય મહિલા કમ્પાઉન્ડ તીરંદાજી ટીમે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો

ચિકિતા તાનીપાર્થી, પ્રીતિકા પ્રદીપ અને જ્યોતિ સુરેખા વેન્નમની બનેલી ભારતીય કમ્પાઉન્ડ તીરંદાજી ટીમે ચીનને 238-234 થી હરાવીને સફળતાપૂર્વક પોતાનો ગોલ્ડ મેડલ જાળવી રાખ્યો. ભારતે 2018 માં આ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર અને 2014 માં બ્રોન્ઝ જીત્યો હતો. ચીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાએ ચાઇનીઝ તાઈપેઈને હરાવીને બ્રોન્ઝ જીત્યો હતો. ભારતીય મહિલા કમ્પાઉન્ડ ટીમે 2023 માં હાંગઝોઉમાં યોજાયેલી એશિયન ગેમ્સમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ભારતીય કમ્પાઉન્ડ તીરંદાજી ટીમે 238 પોઈન્ટ મેળવીને દક્ષિણ કોરિયાના ઇંચિયોન 2014 માં સ્થાપિત વિશ્વ રેકોર્ડની પણ બરાબરી કરી હતી.

બોક્સિંગમાં બે મેડલ

ભારત બોક્સિંગ સ્પર્ધામાં પહેલાથી જ બે મેડલ જીતી ચૂક્યું છે. આજે, પ્રિયા ઘંઘાસ મહિલા 60 કિગ્રા સેમિફાઇનલમાં ચીનની ભૂતપૂર્વ વિશ્વ ચેમ્પિયન યાંગ ચેંગ્યુ સામે હારી ગઈ હતી અને બ્રોન્ઝ મેડલ સાથે સમાધાન કર્યું હતું. અગાઉ, નરિન્દર બરવાલ 90 કિગ્રાથી વધુ વજન વર્ગની સેમિફાઇનલમાં કઝાકિસ્તાનના એબેક ઓરલબે સામે હારી ગયા હતા, જેના કારણે તેમને બ્રોન્ઝ મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો હતો. નોંધપાત્ર રીતે, ભારતે બોક્સિંગમાં છ મેડલ મેળવ્યા છે, જે 2023ના હાંગઝોઉમાં જીતેલા પાંચ મેડલના રેકોર્ડને તોડી નાખે છે.

ભારતે હવે વર્તમાન આવૃત્તિમાં 10 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. કુલ મળીને, ભારતનો મેડલ ટેલી હવે 58 છે, જેમાં 10 ગોલ્ડ, 21 સિલ્વર અને 27 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે.

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એશિયન ગેમ્સમાં તીરંદાજી
તીરંદાજી પુરુષો કમ્પાઉન્ડ ઇવેન્ટ
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