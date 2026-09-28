એક પણ બોલ રમ્યા વિના ભારતીય ટીમ પહોચી સેમિફાઇનલમાં, પાકિસ્તાને પણ મારી એન્ટ્રી
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ રદ કરવામાં આવી છે. ભારતે અફઘાનિસ્તાન કરતા પોતાના સારા ICC રેન્કિંગને કારણે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
Published : September 28, 2026 at 2:03 PM IST
ASIAN GAMES 2026: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એશિયન ગેમ્સ 2026 ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. આ સાથે, અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ એશિયન ગેમ્સમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. ભારતીય ટીમ મેદાન પર પગ મૂક્યા વિના સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી ચૂકી છે. જ્યારે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ ટોસ વિના પણ બહાર થઈ ગઈ હતી. વાસ્તવમાં, જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં યોજાઈ રહેલી એશિયન ગેમ્સ 2026 માં આજે એટલે કે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે પુરુષ ક્રિકેટ ઇવેન્ટનો ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ રમવાનો હતો. આ મેચ સવારે 10:00 વાગ્યાથી રમવાની હતી, પરંતુ આજે મેચ થઈ શકી નહીં અને વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી. આ સાથે, ટીમ ઇન્ડિયા એશિયન ગેમ્સ 2026 ની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી ચૂકી છે.
આ આધાર પર ભારતે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ICC T20 રેન્કિંગમાં નંબર વન સ્થાન ધરાવે છે. દરમિયાન, અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ ICC રેન્કિંગમાં 10મા ક્રમે છે. ભારે વરસાદને કારણે ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ રદ કરવામાં આવી ત્યારે, રેન્કિંગમાં ઉપરના ક્રમે રહેલી ટીમને સીધી સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આ સ્થિતિમાં, ભારત અફઘાનિસ્તાન કરતા ઉપરના ક્રમે હતું અને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.
🚨 Match Abandoned 🚨— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
The #INDvAFG Asian Games 2026 Quarter-Final has been called off due to rain. #TeamIndia advance to the semi-final by virtue of higher seeding. #AsianGames
ભારતની સાથે પાકિસ્તાન પણ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની આજની મેચ સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી. તે પહેલાં, પાકિસ્તાન અને હોંગકોંગ, ચીન વચ્ચેની મેચ નિશિનના કોરોગી સ્પોર્ટ્સ પાર્ક ખાતે યોજાવાની હતી. સવારે 7 વાગ્યે શરૂ થવાની આ ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ ભારે વરસાદને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ, જે સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી, ભારે વરસાદને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.
ભારત-અફઘાનિસ્તાન મેચ પણ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. આજે આ મેદાન પર રમાનારી બંને ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી અને પાકિસ્તાન અને ભારતની ટીમો સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશી હતી જ્યારે હોંગકોંગ અને અફઘાનિસ્તાનની ટીમો એશિયન ગેમ્સ 2026માંથી બહાર થઈ ગઈ હતી.
સેમિફાઇનલમાં ભારત કઈ ટીમનો સામનો કરશે?
હવે, એશિયન ગેમ્સ 2026 ના સેમિફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયા કઈ ટીમનો સામનો કરશે? આ પ્રશ્ન ચાહકોના મનમાં ઉભો છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સેમિફાઇનલમાં કોનો સામનો કરશે. આ નિર્ણય 29 સપ્ટેમ્બરે લેવામાં આવશે. એશિયન ગેમ્સ 2026 ના વધુ બે ક્વાર્ટરફાઇનલ આવતીકાલે, મંગળવારે રમાશે. ક્વાર્ટરફાઇનલ 3 શ્રીલંકા અને નેપાળ વચ્ચે રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચના વિજેતા સાથે રમશે. તેથી, તે સ્પષ્ટ છે કે ભારતને સેમિફાઇનલમાં શ્રીલંકા સામે રમવું પડી શકે છે.
🚨 INDIA THROUGH TO THE SEMI FINALS OF ASIAN GAMES 2026. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 28, 2026
- India Vs Afghanistan called off due to heavy rain. 🌧️ pic.twitter.com/nWy9gVSPLu
શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમ શ્રીલંકા અને નેપાળ બંને કરતા ઘણી આગળ છે, અને તેમને હરાવવાથી સેમિફાઇનલમાં સ્થાન સુરક્ષિત થઈ જશે, ત્યારબાદ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે સેમિફાઇનલ રમાશે. ચોથા ક્વાર્ટરફાઇનલમાં બાંગ્લાદેશ અને મલેશિયા વચ્ચે મેચ થશે, જેમાં વિજેતા ટીમ પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. તેથી, બીજી સેમિફાઇનલ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે થવાની ધારણા છે.
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