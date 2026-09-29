ગુલવીર સિંહે ઈતિહાસ રચ્યો, એક જ એશિયન ગેમ્સમાં ત્રણ મેડલ જીત્યા
ભારતીય દોડવીર ગુલવીર સિંહે એશિયન ગેમ્સમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે, જે એક જ એશિયન ગેમ્સમાં ટ્રેક ઇવેન્ટમાં ત્રણ મેડલ જીતનાર બીજા ભારતીય ખેલાડી બન્યા છે.
Published : September 29, 2026 at 5:58 PM IST
ASIAN GAMES 2026: જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં હાલમાં યોજાઈ રહેલી એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતીય લાંબા અંતરના દોડવીર ગુલવીર સિંહે ઈતિહાસ રચ્યો છે. મંગળવાર, 29 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ પુરુષોની 5000 મીટરની સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ગુલવીર સિંહે આ ગેમ્સમાં મેડલની હેટ્રિક પૂરી કરી હતી. આમ કરીને તેમણે એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે અગાઉ કોઈ પણ ભારતીય પુરુષ દોડવીર કરી શક્યા ન હતા. આ ઐતિહાસિક સફળતા સાથે, ગુલવીર સિંહ એશિયન ગેમ્સની એક જ આવૃત્તિમાં ટ્રેક ઈવેન્ટ્સમાં ત્રણ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય પુરુષ દોડવીર બન્યા છે. આ એક પ્રતિષ્ઠિત રેકોર્ડ છે જે અગાઉ દિગ્ગજ ભારતીય મહિલા દોડવીર પી.ટી. ઉષાના નામે હતો.
ગુલવીર સિંહે એક જ એશિયન ગેમ્સમાં ત્રણ મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો
ગુલવીર સિંહે પુરુષોની 5,000 મીટર દોડમાં માત્ર 13 મિનિટ અને 32.75 સેકન્ડનો સમય નોંધાવીને ઐતિહાસિક બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. બહેરીનના બિરહાનુ બાલેવે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જ્યારે જાપાનના ટોમોનોરી યામાગુચીએ સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો. અત્યંત રસાકસીભરી આ દોડમાં, ગુલવીરે અંતિમ લેપ (ચક્કર) દરમિયાન અદભૂત ગતિ સાથે આગળ વધીને આ મેડલ હાંસલ કર્યો.
GULVEER SINGH COMPLETES HATTRICK OF MEDALS AT THE ASIAN GAMES 2026!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
🥈 Men’s 10,000m
🥈 Men’s 1500m
🥉 Men’s 5000m
WHAT AN INCREDIBLE ATHLETE! 🫡🥹 pic.twitter.com/btQJHzInNi
આ જીત સાથે, ગુલવીરે વર્તમાન એશિયન ગેમ્સમાં મેડલની હેટ્રિક પૂરી કરી છે; અગાઉ તેણે 10,000 મીટર અને 1,500 મીટરની સ્પર્ધાઓમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યા હતા. હવે તે એશિયન ગેમ્સના ઈતિહાસમાં એક જ સંસ્કરણમાં ત્રણ અલગ-અલગ દોડની સ્પર્ધાઓમાં મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય પુરુષ દોડવીર બની ગયો છે.
GULVEER SINGH WINS THE BRONZE IN 5000M AT ASIAN GAMES 2026! 🥉🥹 pic.twitter.com/Acj0k3aoLS— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
પીટી ઉષાના 40 વર્ષ જૂના રેકોર્ડની બરાબરી
આ ઐતિહાસિક જીત સાથે, ગુલવીર સિંહ એશિયન ગેમ્સના ઇતિહાસમાં એક જ સિઝનમાં ત્રણ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય પુરુષ દોડવીર બન્યા છે. તેમના પહેલા, એક જ એશિયન ગેમ્સમાં ટ્રેક ઇવેન્ટમાં ત્રણ કે તેથી વધુ મેડલ જીતવાનો આ નોંધપાત્ર રેકોર્ડ ફક્ત "પાયોલી એક્સપ્રેસ", પીટી ઉષા પાસે હતો. સુપ્રસિદ્ધ મહિલા દોડવીર, પીટી ઉષાએ 1986ના સિઓલ એશિયન ગેમ્સમાં એકલા હાથે ચાર ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો, જેનાથી સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનું ગૌરવ વધ્યું હતું. હવે, બરાબર 40 વર્ષ પછી, ગુલવીર સિંહે પીટી ઉષાના ઐતિહાસિક ક્લબમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જે દરેક ભારતીયના હૃદયને ગર્વથી ભરી દે છે.
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