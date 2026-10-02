IND vs PAK ફાઇનલ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? જાણો લાઈવ સ્ટ્રીમિંગની સંપૂર્ણ માહિતી
એશિયન ગેમ્સ 2026ની ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો મુકાબલો કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સાથે થશે. બંને ટીમો વચ્ચેની આ હાઈવોલ્ટેજ મેચ 3 ઓક્ટોબરે નિસિનમાં રમાશે.
Published : October 2, 2026 at 5:15 PM IST
IND vs PAK: એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેન્સ ક્રિકેટની ફાઇનલ મેચ રમાવાની છે. બંને ટીમો 3 ઓક્ટોબરે ગોલ્ડ મેડલ માટે સામસામે ટકરાશે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારતે સેમિફાઇનલમાં શ્રીલંકાને 124 રનના વિશાળ માર્જિનથી હરાવીને ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી છે, જ્યારે પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશને 6-વિકેટથી હરાવીને ટાઇટલ મેચની ટિકિટ બુક કરી છે. હવે શ્રેયસ અય્યરની કપ્તાનીવાળી ટીમ ઈન્ડિયાની નજર પાકિસ્તાનને હરાવીને સતત બીજી વખત ગોલ્ડ મેડલ જીતવા પર હશે.
આવી સ્થિતિમાં ક્રિકેટ ચાહકો ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રોમાંચક મેચ જોવા જઈ રહ્યા છે. ગોલ્ડ માટે બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધાની અપેક્ષા છે. આ પહેલા, અમે તમને ભારત-પાકિસ્તાન ગોલ્ડ મેડલ મેચના સમય અને લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપીએ, જેથી તમે આ મેચનો રોમાંચ ચૂકી ન શકો.
🚨 𝐈𝐓 𝐃𝐎𝐄𝐒𝐍'𝐓 𝐆𝐄𝐓 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐀𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐒 🚨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 1, 2026
The greatest sports rivalry etched in the hearts of over a billion people, each beating faster for the taste of 𝐆𝐨𝐥𝐝 🥇
Watch Pakistan vs India in the Men’s Cricket Gold Medal Match on Saturday, 3rd October,… pic.twitter.com/dMa2jixxQp
ભારત-પાકિસ્તાન એશિયન ગેમ્સની ફાઈનલ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયન ગેમ્સ 2026 પુરૂષ ક્રિકેટની અંતિમ એટલે કે ગોલ્ડ મેડલ મેચ શનિવાર, 3 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચેની આ હાઈવોલ્ટેજ મેચ નિશિન, જાપાનના કોરોગી સ્પોર્ટ્સ પાર્ક ખાતે યોજાશે.
IND vs PAK ગોલ્ડ મેડલ મેચ કયા સમયે શરૂ થશે?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ગોલ્ડ મેડલ મેચ ભારતીય સમય અનુસાર સવારે 10:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચ સ્થાનિક સમય અનુસાર બપોરે 1.30 વાગ્યાથી રમાશે. તે જ સમયે, ટોસ આના અડધા કલાક પહેલા એટલે કે સવારે 9:30 વાગ્યે થશે. ભારતની કમાન શ્રેયસ અય્યર સંભાળશે, જ્યારે પાકિસ્તાનની કમાન સાહિબજાદા ફરહાનના હાથમાં છે.
ટીવી પર IND vs PAK ફાઇનલ લાઇવ ક્યાં જોવી?
ભારત વિ પાકિસ્તાન એશિયન ગેમ્સ 2026 ની ફાઇનલ મેચનું જીવંત પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે. હિન્દીમાં મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ 3 પર ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે, જ્યારે તમિલ, તેલુગુ અને કન્નડમાં તે સોની સ્પોર્ટ્સ 4 પર ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે. આ સિવાય આ મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર પણ ઉપલબ્ધ હશે. ભારતીય ચાહકો ટીવી પર ડીડી સ્પોર્ટ્સ ચેનલ દ્વારા ઘરે બેઠા લાઈવ મેચનો આનંદ માણી શકે છે.
IND vs PAK મેચ મોબાઈલ અને લેપટોપ પર લાઈવ ક્યાં જોવી?
જો તમે ભારત-પાકિસ્તાનની ગોલ્ડ મેડલ મેચ મોબાઈલ, લેપટોપ, ટેબલેટ અને સ્માર્ટ ટીવી પર જોવા માંગતા હોવ તો તેનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ SonyLIV પર ઉપલબ્ધ રહેશે. ચાહકો Sony Liv એપ અને વેબસાઈટ દ્વારા લાઈવ મેચનો આનંદ માણી શકે છે.
ભારત-પાકિસ્તાન T20 વચ્ચે રેકોર્ડ
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 17 T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચ રમાઈ છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો દબદબો જોવા મળ્યો છે. જેમાં ભારતે 14 મેચ જીતી છે જ્યારે પાકિસ્તાનને 3 મેચમાં સફળતા મળી છે.
બંને ટીમો
ભારત: શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન, ઈશાન કિશન, તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, જસપ્રિત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, શિવમ દુબે, યશ ઠાકુર વિપ્રજ નિગમ.
પાકિસ્તાન: સાહિબજાદા ફરહાન (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ, અબરાર અહેમદ, અહેમદ દાનિયાલ, અકીફ જાવેદ, અલી રઝા, અરાફાત મિન્હાસ, હૈદર અલી, હસન નવાઝ, માઝ સદાકત, સાદ મસૂદ, સેમ અયુબ, સુફયાન મોકીમ, ઉસ્માન ખાન અને મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર.
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