આજે એશા સિંહ અને પિંકી બલહારાએ મેડલ જીત્યા, જાણો અત્યાર સુધી કોણે કેટલા મેડલ જીત્યા
એશિયન ગેમ્સ 2026 ના 10મા દિવસે, ઈશા સિંહ અને પિંકી બલહારાએ ભારત માટે મેડલ જીત્યા. ચાલો જાણીએ કે ભારતે અત્યાર સુધીમાં કેટલા મેડલ જીત્યા છે.
Published : September 28, 2026 at 1:23 PM IST
ASIAN GAMES 2026: આજે, એશિયન ગેમ્સ 2026 ના 10મા દિવસે, ભારતે ફરી એકવાર મેડલ મેળવ્યો છે. એશા સિંહ અને પિંકી બલહારાએ આ દિવસે ભારત માટે પહેલો મેડલ મેળવ્યો. સ્ટાર ભારતીય બોક્સર લવલીના બોર્ગોહેને પણ સેમિફાઇનલમાં આગળ વધીને દેશ માટે બીજો મેડલ મેળવ્યો છે. ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ પણ એશિયન ગેમ્સ 2026 ના સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે, જેનાથી ભારતને લગભગ બીજો મેડલ મળવાની ખાતરી થઈ ગઈ છે. તો ચાલો જાણીએ કે 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ભારતની મેડલ ગણતરી અત્યાર સુધી કેટલી છે.
એશા અને પિંકીએ ભારત માટે મેડલ જીત્યા
એશા સિંહે આજે શૂટિંગમાં ભારત માટે મેડલ જીત્યો. 21 વર્ષીય હૈદરાબાદની શૂટર એશા સિંહે મહિલાઓની 25 મીટર પિસ્તોલ ઇવેન્ટમાં બીજા સ્થાને રહીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો. પિંકી બલહારાએ મહિલાઓની -78 કિગ્રા કુરાશ ઇવેન્ટમાં પણ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. તેણીએ ફાઇનલમાં ત્રીજા સ્થાને રહીને ભારતને બ્રોન્ઝ મેડલ અપાવ્યો. આ સાથે, પિંકી આ રમતમાં બે મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બની.
ESHA SINGH WINS THE SILVER MEDAL IN WOMEN 25M PISTOL AT ASIAN GAMES! 🥈 pic.twitter.com/NMk5HyPud5— The Khel India (@TheKhelIndia) September 28, 2026
એશા સિંહે ફાઇનલમાં 38 હિટ સાથે સ્થાન મેળવ્યું, અને ચીનની ઝિયાઓ જિયારુઇક્સુઆનની બરાબરી કરી, જેણે શૂટ-ઓફ જીતીને આખરે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. બંને શૂટરોએ 2023માં લિયુ રુઇ દ્વારા બનાવેલા ગેમ્સ રેકોર્ડની પણ બરાબરી કરી. એશાએ ઘણા એલિમિનેશન રાઉન્ડમાં પોતાની હિંમત જાળવી રાખી અને પછી અંતિમ ટાઇ-બ્રેકરમાં 2-3થી હાર બાદ સિલ્વર મેડલ માટે સમાધાન કર્યું.
ભારતની પિંકી બલહારાએ કુરાશના -78 કિગ્રા વર્ગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. એશિયન ગેમ્સ 2026 માં સેમિફાઇનલ મેચમાં તે દક્ષિણ કોરિયાની મો સુમિન સામે 0-5 થી હારી ગઈ, જેના કારણે તે ગોલ્ડ મેડલ મેચમાંથી બહાર થઈ ગઈ. તેણીએ અગાઉ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં દક્ષિણ કોરિયન ખેલાડી લિમને 3-0 થી હરાવી હતી.
BRONZE FOR PINCKY BALHARA!🥉— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 28, 2026
Pincky Balhara wins India’s first-ever Kurash medal at the Aichi-Nagoya Asian Games, securing bronze in the Women’s -78kg event after her semifinal defeat.
Way to go, girl! 👏#Cheer4Bharat #AsianGames2026 pic.twitter.com/lBKGAQSNKA
ભારતની અત્યાર સુધીની મેડલ સંખ્યા
ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં કુલ 39 મેડલ જીત્યા છે. આમાંથી ફક્ત ચાર ગોલ્ડ મેડલ છે, જ્યારે ભારતને 17 સિલ્વર મેડલ મળ્યા છે. એશિયન ગેમ્સ 2026 ના 10મા દિવસ સુધીમાં, દેશે કુલ 18 બ્રોન્ઝ મેડલ પણ જીત્યા છે. ભારતની મેડલ સંખ્યા વધવાની તૈયારીમાં છે, કારણ કે ભારત ઘણી વધુ મેડલ ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે.
MEDAL ASSURED FOR LOVLINA!🔥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 28, 2026
Lovlina Borgohain defeats Korea’s Suyeon Seong 5-0 by unanimous decision in the Women’s 75kg Quarterfinal at #AsianGames2026
Into the Semifinals & a medal assured for India!
Next Bout | 30 September | 10:45 AM IST#Cheer4Bharat pic.twitter.com/VkgDwHGU5I
લવલીનાએ પણ મેડલ કન્ફર્મ કર્યો છે
ભારતની સ્ટાર બોક્સર, લવલીના બોર્ગોહેને એશિયન ગેમ્સ 2026 ના મહિલા 75 કિગ્રા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં કોરિયાની સિયોંગ સુયેઓન સામે 5-0 થી શાનદાર વિજય મેળવીને સેમિફાઇનલમાં ભારતનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું છે. આ દરમિયાન, ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ એશિયન ગેમ્સના પુરુષ ક્રિકેટ ઇવેન્ટના સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે, જેનાથી ભારતને વધુ એક મેડલ મળવાની ખાતરી થઈ ગઈ છે. ભારત એશિયન ગેમ્સમાં તેની ક્રિકેટ ટીમ પાસેથી ગોલ્ડ મેડલની આશા રાખી રહ્યું છે.
એશિયન ગેમ્સ 2026 મેડલ ટેલી
|દેશ
|ગોલ્ડ
|સિલ્વર
|બ્રોન્ઝ
|કુલ
|ચીન
|125
|51
|44
|220
|જાપાન
|39
|64
|61
|164
|દક્ષિણ કોરિયા
|21
|26
|43
|90
|ઉઝબેકિસ્તાન
|11
|17
|12
|40
|કઝાકિસ્તાન
|9
|11
|23
|43
|થાઇલેન્ડ
|9
|7
|11
|27
|બહરીન
|8
|2
|3
|13
|ઈરાન
|7
|14
|9
|30
|ઉત્તર કોરિયા
|7
|5
|5
|17
|મલેશિયા
|6
|2
|9
|17
|હોંગકોંગ, ચીન
|5
|12
|17
|34
|ભારત
|4
|17
|18
|39
|ચીની તાઇપે
|3
|7
|21
|31
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