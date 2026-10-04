જાપાનમાં પૂર્ણ થયો એશિયન ખેલાડીઓનો મહાકુંભ, જાણો 2030માં એશિયન ગેમ્સ ક્યાં રમાશે
એશિયન ગેમ્સ 2026 પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ભારત 21 ગોલ્ડ સહિત 85 મેડલ સાથે એકંદરે ચોથા સ્થાને રહ્યું.
Published : October 4, 2026 at 5:47 PM IST
ASIAN GAMES 2026: જાપાનના આઈચી નાગોયામાં 20મી એશિયન ગેમ્સનું સમાપન થયું છે. આજે સમાપન સમારોહ દરમિયાન કતારની રાજધાની દોહાને સત્તાવાર એશિયન ગેમ્સનો ધ્વજ સોંપવામાં આવ્યો હતો. દોહાને ઔપચારિક રીતે 21મી એશિયન ગેમ્સના યજમાન અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. ઓલિમ્પિક કાઉન્સિલ ઓફ એશિયાએ 16 ડિસેમ્બર, 2020 ના રોજ મસ્કતમાં યોજાયેલી જનરલ એસેમ્બલીમાં દોહાને 2030 એશિયન ગેમ્સનું આયોજન કરવાનો અધિકાર આપ્યો હતો. આ કતારની બીજી એશિયન ગેમ્સ છે. અગાઉ, દોહાએ 2006 માં મેગા ઇવેન્ટનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું હતું.
નાગોયામાં મીડિયા સાથે વાત કરતા, દોહા 2030 આયોજન સમિતિના સીઈઓ અહેમદ અબ્દુલ્લા અલ-બુઆઈનૈને તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે, તમામ સ્પર્ધા સ્થળો પહેલાથી જ તૈયાર છે. નવા સ્થળો બનાવવાની જરૂર રહેશે નહીં. કતાર 2006 એશિયન ગેમ્સ અને 2022 ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે બનાવવામાં આવેલી આધુનિક સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરશે. તેમણે કહ્યું, "અમારી પાસે તમામ માળખાગત સુવિધાઓ તૈયાર છે. આપણે ફક્ત હાલના સ્થળોનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે." આગામી એશિયન ગેમ્સનું કામચલાઉ સમયપત્રક 4 થી 19 નવેમ્બર 2030 સુધીનું છે.
🇮🇳 SHOOTER NEERU DHANDA LEADS INDIA AT THE CLOSING CEREMONY The Asian Games Gold medallist Neeru proudly carries the Indian Tricolour as India’s flag-bearer at the Aichi-Nagoya Asian Games Closing Ceremony. ❤️ https://t.co/P1PArjyfB4— The Khel India (@TheKhelIndia) October 4, 2026
કેલેન્ડર અંગે OCA અને IOC વચ્ચે ચર્ચા ચાલી રહી છે. શક્ય છે કે આગામી એશિયન ગેમ્સ 2030 થી 2031 માં ખસેડી શકાય, જેથી તે 2032 ના બ્રિસ્બેન ઓલિમ્પિક પહેલા યોજાઈ શકે અને ઓલિમ્પિક ક્વોલિફિકેશનને સરળ બનાવી શકાય. કતારે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે તે 2030 અથવા 2031 માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. આ એશિયન ગેમ્સ અરબી દ્વીપકલ્પમાં બે વર્ષના કાર્યક્રમનો ભાગ હશે. 2034 એશિયન ગેમ્સ સાઉદી અરેબિયાની રાજધાની રિયાધમાં યોજાવાની છે.
કતાર મુખ્ય રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં રસ દાખવવાનું ચાલુ રાખે છે. તેના આધુનિક સ્ટેડિયમ, ઉત્તમ માળખાગત સુવિધાઓ અને મેગા-ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરવાનો અનુભવ દોહા 2030 ને યાદગાર ઇવેન્ટ બનાવવામાં મદદ કરશે. હવે, આગામી ચાર વર્ષમાં, કતાર એશિયન એથ્લેટ્સ માટે વધુ એક પ્રભાવશાળી પ્લેટફોર્મ બનાવશે.
🚨IT’S OFFICIAL NOW, FOLKS! INDIAN TEAM HAS FINISHED 4TH IN THE MEDAL TALLY AT THE ASIAN GAMES 2026! 21 GOLD 🥇 27 SILVER 🥈 37 BRONZE Total - 85 Medals 🎖️ Uzbekistan finished 9th today in their last event - Equestrian (Individual Jumping). https://t.co/sqlQsShgcS— The Khel India (@TheKhelIndia) October 4, 2026
ભારત આગામી એશિયન ગેમ્સમાં મેડલની સદી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે. 2023 માં, ભારતીય ખેલાડીઓએ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું, 28 ગોલ્ડ સહિત 100 થી વધુ મેડલ જીત્યા. જો કે, આ વખતે ભારતે ફક્ત 85 મેડલ જીત્યા, જેમાં 21 ગોલ્ડનો સમાવેશ થાય છે. સૌથી નિરાશાજનક પાસું એ છે કે 2023 માં ભારતે જે 28 ઇવેન્ટ્સમાં ગોલ્ડ જીત્યો હતો, તેમાંથી તે 20 માં ગોલ્ડ જીતવામાં નિષ્ફળ ગયું. હવે, ભારત તેના ખોવાયેલા ગોલ્ડ મેડલ પાછા મેળવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે.
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