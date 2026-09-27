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2026 એશિયન ગેમ્સમાં ભારત માટે વધુ એક મેડલ નિશ્ચિત! બોક્સર અંકુશ પંઘાલ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો

ભારતીય બોક્સર અંકુશ પંઘાલે 2026 એશિયન ગેમ્સમાં પોતાનો શાનદાર દેખાવ ચાલુ રાખ્યો છે. તે 80 કિગ્રા વર્ગના સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયો છે.

અંકુશ પંઘાલ
અંકુશ પંઘાલ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 3:11 PM IST

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એશિયન ગેમ્સ 2026: 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન ચાલુ છે. ભારતીય બોક્સર અંકુશ પંઘાલે ભારત માટે વધુ એક મેડલ નિશ્ચિત કર્યો છે. તેણે પુરુષોની 80 કિગ્રા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં તાજિકિસ્તાનના નેક્રુઝ સલીમોવને 5-0થી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. આનાથી 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનો પહેલો બોક્સિંગ મેડલ પણ સુનિશ્ચિત થયો છે.

અંકુશ પંઘાલે ક્વાર્ટર ફાઇનલ 5-0થી જીતી લીધી

રવિવારે (27 સપ્ટેમ્બર) આઈચી-નાગોયા એશિયન ગેમ્સના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં અંકુશ પંઘાલે શરૂઆતથી જ ઝડપી અને આક્રમક રમત દર્શાવી. તાજિકિસ્તાનના નેક્રુઝ સલીમોવે કાઉન્ટર-પંચ અને ડિફેન્સ દ્વારા લડાઈમાં ટકી રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ અંકુશની ગતિ અને પંચિંગ સામે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. ખાસ કરીને ભારતીય બોક્સરે પોતાના જમણા હૂકનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરીને પહેલો રાઉન્ડ 5-0થી જીત્યો.

અંકુશે બીજા રાઉન્ડમાં પણ પોતાની આક્રમકતા ચાલુ રાખી. તેણે ડાબા હૂકથી શરૂઆત કરી અને ચોક્કસ મુક્કા માર્યા. સલીમોવે શક્તિશાળી અપરકટ લેન્ડ કર્યો, પરંતુ અંકુશે તરત જ કાઉન્ટર-પંચથી કાઉન્ટર-પંચ કર્યો. ભારતીય બોક્સરે બીજો રાઉન્ડ 5-0થી જીત્યો. ત્યારબાદ સલીમોવે ત્રીજા રાઉન્ડમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણે અંકુશને પછાડવા માટે આક્રમક હુમલો કર્યો, પરંતુ ભારતીય બોક્સરે ઉત્તમ બચાવ દર્શાવ્યો. સલીમોવે આ રાઉન્ડ ૪-૧થી જીત્યો, છતાં પહેલા બે રાઉન્ડમાં અંકુશની લીડ એટલી મજબૂત હતી કે તેણે સર્વસંમતિથી ૫-૦થી મેચ જીતી લીધી.

સેમિફાઇનલ 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે

અંકુશ પંઘાલ હવે 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ સેમિફાઇનલમાં ઉઝબેકિસ્તાનના ફઝલિદ્દીન એર્કિનબોએવ સામે ટકરાશે. એર્કિનબોએવ 75 કિગ્રા વજન વર્ગનો વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન છે. અંકુશ હવે સેમિફાઇનલ જીતવા, ફાઇનલમાં આગળ વધવા અને ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ સુરક્ષિત કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે.

તેણે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે

અંકુશ પંઘાલ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારતીય બોક્સિંગમાં ઉભરતા સ્ટાર રહ્યા છે. હરિયાણામાં જન્મેલા અંકુશે 11 વર્ષની ઉંમરે બોક્સિંગ શરૂ કર્યું હતું. તેમણે 2025 વર્લ્ડ બોક્સિંગ કપની ફાઇનલમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. ગયા મહિને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પુરુષોની 80 કિગ્રા કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને તેમણે પોતાની પ્રતિષ્ઠાને વધુ મજબૂત બનાવી હતી.

અન્ય રમતોમાં ભારતનું પ્રદર્શન

ફેન્સીંગમાં, ભારતીય મહિલા સેબર ટીમ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ઉઝબેકિસ્તાન સામે 45-35થી હારી ગઈ હતી, જેનાથી ફેન્સીંગમાં ભારતનો પડકાર સમાપ્ત થયો હતો. મુરલી શ્રીશંકર અને ડેવિડ પટ્ટુરાજ સોલોમન લાંબા કૂદના ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયા હતા. શ્રીશંકરનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ 7.84 મીટર અને સોલોમનનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ 7.62 મીટર હતો. વિથ્યા રામરાજ અને અનુ રાઘવન પણ મહિલાઓની 400 મીટર હર્ડલ્સમાં ફાઇનલમાં પહોંચ્યા હતા. વિથ્યાએ સીઝનનો શ્રેષ્ઠ સમય ૫૫.૭૩ સેકન્ડનો બનાવ્યો, જ્યારે અનુએ ૫૫.૮૪ સેકન્ડનો વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ સમય કાઢ્યો.

ભારતે એશિયન ગેમ્સમાં અત્યાર સુધીમાં 30 મેડલ જીત્યા છે, જેમાં ચાર ગોલ્ડ, 12 સિલ્વર અને 14 બ્રોન્ઝનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય મહિલા કબડ્ડીની જીત બાદ, પુરુષોની ટીમે ઈરાનને 40-34 થી હરાવીને સતત બીજો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. જોશના ચિનપ્પા અને વેલાવન સેન્થિલકુમારે સ્ક્વોશમાં બ્રોન્ઝ જીત્યો, જ્યારે સાવન બરવાલે મેરેથોનમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો.

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એશિયન ગેમ્સ 2026માં અંકુશ પંઘાલ
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