અનાહત સિંહે એશિયન ગેમ્સમાં ઇતિહાસ રચ્યો, મહિલા સિંગલ્સ સ્ક્વોશમાં સિલ્વર મેડલ જીતનાર પ્રથમ ખેલાડી બની
ભારતીય સ્ક્વોશ ખેલાડી અનાહત સિંહને એશિયન ગેમ્સમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો. તે ફાઇનલમાં હારી ગઈ, જેના કારણે તેનું ગોલ્ડ મેડલ જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું.
Published : September 27, 2026 at 3:37 PM IST
ASIAN GAMES 2026: જાપાનના આઈચી નાગોયામાં ચાલી રહેલી એશિયન ગેમ્સ 2026 માં, ભારતની 18 વર્ષીય યુવા સ્ક્વોશ ખેલાડી અનાહત સિંહ મહિલા સિંગલ્સ ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં મલેશિયન ખેલાડી શિવસાંગરી સુબ્રમણ્યમ સામે 4-11, 4-11, 7-11 થી હારી ગઈ, જેનાથી તેણી સિલ્વર મેડલ જીતવામાં સફળ રહી. અનાહતની ફાઇનલ સુધીની સફર ખૂબ જ પ્રભાવશાળી રહી જેમાં તેણીએ વિશ્વની ઘણી શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓને હરાવી પરંતુ ગોલ્ડ મેડલ જીતવાનું ચૂકી ગઈ. જોકે, આ છતાં, અનાહત સિંહ એશિયન ગેમ્સના ઇતિહાસમાં સ્ક્વોશની સિંગલ્સ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા ખેલાડી બનીને ઇતિહાસ રચવામાં સફળ રહી.
અનાહત સિંહનું અંતિમ પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું
સેમિફાઇનલમાં અનાહતે વિશ્વની નંબર 6 ખેલાડી સાતોમી વાતાનાબેને હરાવીને પોતાનું કૌશલ્ય બતાવ્યું હતું. ફાઇનલમાં પણ તેની પાસેથી મજબૂત પ્રદર્શનની અપેક્ષા હતી. મલેશિયાની શિવસાંગરીએ પહેલા સેટમાં 6-3ની લીડ મેળવી હતી. ત્યારબાદ અનાહત દબાણમાં આવી ગઈ. શિવસાંગરીએ શરૂઆતથી જ પોતાનો અનુભવ અને ક્લાસ દર્શાવ્યો. તેણીએ પહેલી ગેમ 11-4થી જીતી લીધી. બીજી ગેમમાં પણ અનાહત 6-2થી પાછળ પડી ગઈ. શિવસાંગરીએ શાનદાર રમત બતાવી, બીજો સેટ 11-4થી પોતાના નામે કર્યો. અનાહત પણ ત્રીજી ગેમમાં નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ રહી, શરૂઆતમાં જ 4-0થી પાછળ રહી ગઈ. શિવસાંગરીએ આ મેચમાં ચેમ્પિયન જેવું પ્રદર્શન કર્યું, ત્રીજો સેટ 11-7થી જીતીને ગોલ્ડ જીત્યો.
News Alert! India's squash star Anahat Singh ends with silver at Asian Games after losing to Sivasangari Subramaniam in women's singles final. pic.twitter.com/kqKZFHGwb9— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2026
અભય સિંહ પણ હારી ગયા
સ્ક્વોશમાં બે ગોલ્ડ મેડલ મેચ હતી. ભારતે બંનેમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. કોઈ પણ ખેલાડી ગોલ્ડ જીતી શક્યો નહીં. અભય સિંહને સ્ક્વોશમાં સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો. ફાઈનલમાં તેનો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન મલેશિયાના એનજી ઈઆન યેવ સામે 11-9, 11-5 અને 11-5થી પરાજય થયો. અભયે પહેલા સેટમાં એનજીને પડકાર ફેંક્યો, પરંતુ બીજા અને ત્રીજા સેટમાં તે ખાસ કંઈ કરી શક્યો નહીં.
SILVER MEDALIST IN SQUASH SINGLES FOR INDIA AT ASIAN GAMES 2026!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 27, 2026
- Anahat Singh & Abhay Singh 🥈🥈 pic.twitter.com/UNExZD9vdD
અભયના પ્રદર્શનથી ખબર પડી કે ભવિષ્યમાં તે મહાન સિદ્ધિઓ માટે તૈયાર છે. જો તેણે ગોલ્ડ જીત્યો હોત, તો તેણે નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી હોત. તેણે સેમિફાઇનલમાં પાકિસ્તાનના મુહમ્મદ ઇરફાનને સીધી રમતોમાં 3-0થી હરાવ્યો. ફાઇનલમાં તેની પાસેથી પણ આવા જ પ્રદર્શનની અપેક્ષા હતી. અભયે પાકિસ્તાની ખેલાડીને કોઈ તક આપી ન હતી. તેણે શરૂઆતથી જ પોતાની આક્રમકતાથી ઇરફાન પર દબાણ બનાવ્યું. ભારતે બંનેમાં ચાર ગોલ્ડ મેડલ જીતી લીધા છે. ગઈકાલે, પુરુષો અને મહિલા ટીમોએ કબડ્ડીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા.
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