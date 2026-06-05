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એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે 10 ટીમો થઈ ક્વોલિફાય, ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 24 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન રમાશે

એશિયન ગેમ્સ 2026 સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં યોજાશે. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ક્રિકેટ મેચ પણ રમાશે.

Asian games 2026
Asian games 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 1:09 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: નેપાળ, મલેશિયા, હોંગકોંગ અને ઓમાનની ક્રિકેટ ટીમો એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. આ ટુર્નામેન્ટ આ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં જાપાનમાં યોજાવાની છે. સિંગાપોરમાં રમાયેલી ક્વોલિફાઇંગ મેચોમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરીને, નેપાળ અને મલેશિયાએ તેમના ગ્રુપ (ગ્રુપ A) માં ટોચના બે સ્થાનો મેળવ્યા, જ્યારે હોંગકોંગ અને ઓમાનએ બીજા ગ્રુપ (ગ્રુપ B) માં પણ આવું જ પ્રદર્શન કર્યું, જેનાથી એશિયન ગેમ્સમાં તેમનું સ્થાન નિશ્ચિત થયું.

નેપાળની ટીમનું ક્વોલિફાઇંગ મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન

નેપાળ ટીમે ક્વોલિફાઇંગ દરમિયાન અવિશ્વસનીય રીતે મજબૂત રમત દર્શાવી. તેઓએ તેમની પહેલી મેચમાં ચીનને 221 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. આ રમતમાં, નેપાળે માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને 313 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો, જેમાં ઓપનર કુશલ ભૂર્ટેલે માત્ર 43 બોલમાં 129 રન બનાવ્યા. આ સ્કોર સાથે, નેપાળ પુરુષોના T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એકમાત્ર ટીમ બની ગઈ જેણે એકથી વધુ વખત 300 થી વધુ રન બનાવ્યા છે.

નેપાળે મલેશિયાને મોટા અંતરથી હરાવ્યું

પોતાની બીજી મેચમાં, નેપાળે મલેશિયાને 167 રનથી હરાવ્યું. તે મેચમાં, કુશલ ભૂર્તેલએ વધુ એક શાનદાર સદી ફટકારી, ટીમને 275 રનના વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચાડી. કતારની ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જતાં, નેપાળે બંને મેચ જીતીને પોતાના ગ્રુપમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. દરમિયાન, મલેશિયાએ પણ ચીનને હરાવીને એશિયન ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાય કર્યું. ગ્રુપ બીમાં, હોંગકોંગ અને ઓમાને અનુક્રમે બહેરીન અને સિંગાપોરને હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. આ બંને ટીમો હવે નેપાળ અને મલેશિયા ગ્રુપ A માંથી ક્વોલિફાયર સામે મેચ રમશે, જોકે પરિણામો તેમના ક્વોલિફિકેશન સ્ટેટસને અસર કરશે નહીં.

ટુર્નામેન્ટ 24 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે

આ ચાર ટીમોના ઉમેરા પહેલા એશિયન ગેમ્સ 2026 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ માટે 6 ટીમોની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી હતી. છ ટીમોના આ પ્રારંભિક ગ્રુપમાં ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન અને યજમાન રાષ્ટ્ર જાપાનનો સમાવેશ થાય છે. 2026 એશિયન ગેમ્સ 2026માં પુરુષોની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 24 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન યોજાવાની છે, જ્યારે મહિલા ટુર્નામેન્ટ 17 થી 22 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાશે. થાઈલેન્ડ, મલેશિયા અને ચીનની ટીમો પહેલાથી જ મહિલા ટુર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે.

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