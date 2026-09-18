IND vs JAP T20I: માત્ર 5 ઓવરમાં મેચ સમાપ્ત, એશિયન ગેમ્સમાં ભારતે જાપાનને 8 વિકેટથી હરાવ્યું
એશિયન ગેમ્સમાં ભારત અને જાપાન વચ્ચે રમાયેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ જાપાનને આઠ વિકેટથી હરાવ્યું હતું. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયા સેમિફાઈનલમાં પહોંચી ગઈ છે.
Published : September 18, 2026 at 1:30 PM IST
JPN W vs IND W: એશિયન ગેમ્સ 2026 ની ચોથી અને અંતિમ ક્વાર્ટર ફાઇનલ ભારત અને જાપાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. હરમનપ્રીત કૌરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા જાપાને 19.5 ઓવરમાં 57 રનમાં બધી વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જવાબમાં, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ફક્ત 5 ઓવરમાં 8 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. આ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે, જ્યાં તેનો સામનો બાંગ્લાદેશ મહિલા ક્રિકેટ ટીમ સામે થશે.
જાપાનના બેટ્સમેનોએ કર્યા નિરાશ
ટોસ હાર્યા બાદ, પ્રથમ બેટિંગ કરતા જાપાને ધીમી પરંતુ સારી શરૂઆત કરી. ટીમે પાવરપ્લેમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવી ન હતી. ઓપનર અયાકા કાટો-સ્ટેફોર્ડે તેની ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી, 25 રન બનાવ્યા. હારુના ઇવાસાકીએ પણ મહત્વપૂર્ણ 10 રન બનાવ્યા. તેના સિવાય, અન્ય કોઈ જાપાની બેટ્સમેન ડબલ ફિગર સુધી પહોંચી શક્યો નહીં. જેના કારણે જાપાની ટીમ 19.5 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ માત્ર 57 રન જ બનાવી શકી.
India breeze past hosts Japan to book their place in the Asian Games semi-finals 🔥 📝: https://t.co/Dq0RWs2aM0 https://t.co/s7Nj6rDsob— ICC (@ICC) September 18, 2026
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે, શ્રી ચારાનીએ શાનદાર બોલિંગ કરી, ચાર વિકેટ લીધી. શેફાલી વર્માએ પણ બોલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, બે વિકેટ લીધી. શ્રેયંકા પાટિલ અને દીપ્તિ શર્માએ એક-એક વિકેટ લીધી. વધુમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઉત્તમ ફિલ્ડિંગનું પ્રદર્શન કર્યું, જેના પરિણામે બે રન-આઉટ થયા. આ જ કારણ હતું કે જાપાન પ્રથમ ઇનિંગ પછી મેચમાંથી બહાર થઈ ગયું.
𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 👏👏 A convincing 8️⃣-wicket win for #TeamIndia in the quarter-final to seal a spot in the final four 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/MIoR07Vyms #AsianGames https://t.co/UANuW4ThHW— BCCI Women (@BCCIWomen) September 18, 2026
58 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત પણ સારી રહી ન હતી. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે માત્ર 24 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જી. કમલિની પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શકી ન હતી અને ભારતી ફૂલમાલી માત્ર છ રન જ બનાવી શકી હતી. જોકે, સ્ટાર બેટ્સમેન શેફાલી વર્માએ માત્ર 15 બોલમાં 40 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગમાં શેફાલીએ 266.67 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી હતી, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિચા ઘોષે પણ શેફાલી વર્માને અણનમ 12 રનનો સાથ આપ્યો. આનાથી ટીમ ઈન્ડિયાએ ફક્ત પાંચ ઓવરમાં જ બે વિકેટ ગુમાવીને મેચ જીતી લીધી. આ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયન ગેમ્સ 2026 ના સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. સેમિફાઇનલ મેચ 20 સપ્ટેમ્બરે રમાશે, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયા જીતીને મેડલ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
આ પણ વાંચો: