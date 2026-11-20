આજે ટીમ ઈન્ડિયા ઉતરશે મેદાનમાં, વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા જોવા મળશે
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજથી રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ 2026 માં પોતાનું અભિયાન શરૂ કરવા જઈ રહી છે, જેમાં વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા જોવા મળશે.
Published : November 20, 2026 at 1:51 PM IST
IND A VS NEP A: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજે રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ 2026 માં તેના અભિયાનની શરૂઆત કરવા માટે તૈયાર છે. ટુર્નામેન્ટનો ચોથો મેચ ભારત A અને નેપાળ વચ્ચે રમાશે. બધાની નજર ફરી એકવાર 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે, જે મોટી ઇનિંગ રમશે તેવી અપેક્ષા છે. તિલક વર્મા ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. વૈભવ અને અભિષેક શર્માની ઓપનિંગ જોડી જોવા મળશે, જેના માટે ચાહકો ખૂબ ઉત્સાહિત હશે. તો, આ લેખમાં, ચાલો જાણીએ કે મેચ કયા સમયે શરૂ થશે અને તમે તેને કયા ચેનલ પર લાઇવ જોઈ શકો છો.
આજે મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
આજનો ભારત A અને નેપાળ વચ્ચેનો રોમાંચક મુકાબલો દોહાના વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 1:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન બપોરે 3:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
The battle for Asian supremacy continues as India take on Nepal! 🏏🔥 Catch the #DPWorldAsiaCupRisingStars Men’s 2026 LIVE tomorrow at 10 AM, exclusively on #SonyMAXUK Watch on Sky 714 | Virgin Media 806 | BT TV 391 #INDvNEP #AsiaCupRisingStars #AsianCricket #UnitedKingdom https://t.co/BdUeO13BEE— Sony Pictures Networks UK (@SonyTVUK) November 20, 2026
મેચ ક્યારે અને ક્યાં જોવી?
ક્રિકેટ ચાહકો તેમના ઘરેથી ભારત A અને નેપાળ વચ્ચેની મેચ જોઈ શકે છે. લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે, જ્યારે ટેલિકાસ્ટ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર થશે.
વૈભવ સૂર્યવંશી અભિષેક શર્મા સાથે ઓપનિંગ કરશે
ભારતના હાલના બે સૌથી ખતરનાક ઓપનર આજે એકસાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા જોવા મળશે. દોહામાં રમાનારી રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ 2026માં નેપાળ સામે ભારત માટે વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા ઓપનિંગ કરવા માટે તૈયાર છે. રિંકુ સિંહ અને તિલક વર્મા જેવા બેટ્સમેન પણ આજે એક્શનમાં હશે.
ભારતના રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ 2026 શેડ્યૂલ
- 20 નવેમ્બર, 2026: ભારત A વિરુદ્ધ નેપાળ (વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દોહા - બપોરે 3:30 વાગ્યે)
- 22 નવેમ્બર, 2026: ભારત A વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન A (વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દોહા - બપોરે 3:30 વાગ્યે)
- 24 નવેમ્બર, 2026: ભારત A વિરુદ્ધ UAE (દોહા યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી - સવારે 11:30 વાગ્યે)
- 26 નવેમ્બર, 2026: પ્રથમ સેમિ-ફાઇનલ (વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દોહા - બપોરે 3:30 વાગ્યે)
- 27 નવેમ્બર, 2026: બીજો સેમિ-ફાઇનલ (વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દોહા - બપોરે 3:30 વાગ્યે)
- 29 નવેમ્બર, 2026: ફાઇનલ (વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દોહા - બપોરે 3:30 વાગ્યે)
રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે બંને ટીમ:
ભારતની A ટીમઃ અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, તિલક વર્મા (કેપ્ટન), આયુષ બદોની, રિંકુ સિંહ, કુમાર કુશગ્રા (વિકેટકીપર), શાહબાઝ અહેમદ, સૂર્યાંશ શેડગે, વિપ્રજ નિગમ, હર્ષિત રાણા, પ્રિન્સ યાદવ, તનુષ કોટિયન, હર્ષ દુબે, પ્રભસિમરન સિંહ, અરશદ ખાન.
નેપાળ A ટીમઃ કુશલ ભુર્તેલ, દેવ ખનાલ, ઈશાન પાંડે, દીપક ડુમરે (વિકેટકીપર), અર્જુન કુમાલ, સોમપાલ કામી, નંદન યાદવ, સંદીપ જોરા, પવન સર્રફ, સંદીપ લામિછાને (કેપ્ટન), લલિત રાજબોંગશી, લોકેશ બામ, રાશિદ ખાન, બસીર અહેમદ, અભિશેક ગૌતમ.
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