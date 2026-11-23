પાકિસ્તાન સામેની હાર પછી, ભારત હવે કોનો સામનો કરશે? તારીખ અને સમય નોંધ લો
ભારત એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ની બીજી મેચમાં પાકિસ્તાન સામે 48 રનથી હારી ગયું. ચાલો જાણીએ કે ભારતીય ટીમ હવે કોનો સામનો કરશે.
Published : November 23, 2026 at 3:23 PM IST
ASIA CUP RISING STARS 2026: એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 માં ભારત A ટીમની શરૂઆત સારી રહી નથી. ટીમ ઇન્ડિયાએ પહેલી મેચમાં નેપાળને ખરાબ રીતે હરાવ્યું હતું. બીજી મેચમાં પાકિસ્તાન સામે 48 રનથી હારી ગયું. ભારતીય ટીમના બોલરો અને બેટ્સમેન બંને પાકિસ્તાન સામે નિષ્ફળ ગયા. જો બેટ્સમેનોએ થોડી વધુ તાકાત બતાવી હોત તો ટીમ જીતી શકી હોત. હવે ભારતે આગામી મેચો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે, ટીમે આગામી મેચમાં શાનદાર જીત મેળવવી પડશે. ચાલો તમને જણાવીએ કે ભારતનો આગામી મેચ ક્યારે અને કોની સામે હશે.
ભારત કઈ ટીમનો સામનો કરશે?
ભારતીય ટીમ ગ્રુપ Bનો ભાગ છે, જેમાં પાકિસ્તાન, નેપાળ અને UAE પણ શામેલ છે. પાકિસ્તાન ચાર પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં ટોચ પર છે અને સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. હવે, બધાની નજર ટીમ ઇન્ડિયા પર છે. ભારત તેની બે મેચમાંથી એક હારી ગયું છે. જોકે, ભારતનો નેટ રન રેટ ઘણો સારો છે. ટીમ ઇન્ડિયાનો આગામી મુકાબલો UAE સામે થશે. બંને ટીમો દોહામાં યુનિવર્સિટી ઓફ દોહા ફોર સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી (UDST) ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ટકરાશે. મેચ 24 નવેમ્બરના રોજ સવારે 11:30 વાગ્યે શરૂ થશે. અડધા કલાક પહેલા, બંને ટીમોના કેપ્ટન ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. જો ટીમ ઇન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માંગતી હોય, તો તેણે કોઈપણ કિંમતે આ મેચમાં મોટી જીત મેળવવી પડશે.
A 48-run defeat for India A in our second match of the campaign. The focus shifts to the contest against UAE. Scorecard ▶️ https://t.co/BivgtrsAFB #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/XLcetfkeqN— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
તમે લાઈવ મેચ ક્યાં જોઈ શકો છો?
ભારત A અને UAE A વચ્ચેની મહત્વપૂર્ણ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ 2026 મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ટીવી ચેનલો પર લાઈવ જોઈ શકાય છે. મેચની કોમેન્ટ્રી અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં ઉપલબ્ધ હશે. ચાહકો સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ દ્વારા પણ બંને દેશો વચ્ચેની મેચ જોઈ શકે છે.
બધાની નજર મોટા ખેલાડીઓ પર રહેશે
અભિષેક શર્મા પાકિસ્તાન સામે ઝડપી 70 રન બનાવીને ફોર્મમાં પાછો ફર્યો. જોકે, વૈભવ સૂર્યવંશી માટે ચિંતાનો વિષય છે. તે શરૂઆતની બંને મેચમાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. તેણે એક પણ રન બનાવ્યા નથી. તે મજબૂત શરૂઆત આપવામાં નિષ્ફળ ગયો છે. આયુષ બદોનીએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી. વધુમાં, ટીમના ઉપ-કપ્તાન અને મધ્યમ ક્રમ માટે જવાબદાર રિંકુ સિંહ વિશે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. તેણે બંને મેચમાં કોઈ રન બનાવ્યા નથી. આ ખેલાડીઓ યુએઈ સામે સારું પ્રદર્શન કરશે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે.
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