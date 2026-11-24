વૈભવ સૂર્યવંશીએ ભારતને એકલા હાથે જીતાડ્યું, UAEને 7 વિકેટથી સેમિફાઇનલમાં મારી એન્ટ્રી
ભારતીય ટીમે એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 માં ટીમ ઇન્ડિયાએ UAE પર સાત વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. આ જીત સાથે, ભારતે સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે.
Published : November 24, 2026 at 7:24 PM IST
IND A vs UAE A: એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 માં, ગ્રુપ B ની એક મહત્વપૂર્ણ મેચ ભારત A અને UAE A વચ્ચે રમાઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચમાં શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. ભારતે UAE ને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ટીમ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી ચૂકી છે. પહેલા બેટિંગ કરતા UAE ની ટીમે 249 રન બનાવ્યા હતા. ભારતે ફક્ત ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને સરળતાથી લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું હતું. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયાએ ફક્ત 14.2 ઓવરમાં જીત મેળવી લીધી. તેનું કારણ યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી હતા. તેમણે 204 રનની ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો.
વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રભાવશાળી ઇનિંગ
નેપાળ અને પાકિસ્તાન સામે નિષ્ફળ રહેલા વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ વખતે ટીમને આક્રમક શરૂઆત અપાવી. તેણે પહેલી જ ઓવરમાં ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. અભિષેક શર્મા અને વૈભવે પ્રથમ વિકેટ માટે 68 રનની ભાગીદારી કરી. વૈભવે માત્ર 16 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. તેણે અભિષેકને કોઈ તક આપી નહીં. અભિષેક આ વખતે મોટી ઇનિંગ રમી શક્યો નહીં. તે 5 બોલમાં 12 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. પ્રભસિમરન પણ પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, ત્રણ રન બનાવીને આઉટ થયો. જોકે, વૈભવને કોઈ પણ વાતની ચિંતા નહોતી. તેણે ઝડપી ગતિએ છગ્ગા મારવાનું ચાલુ રાખ્યું.
𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐚𝐢𝐛𝐡𝐚𝐯 𝐒𝐨𝐨𝐫𝐲𝐚𝐯𝐚𝐧𝐬𝐡𝐢 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐞𝐧𝐬𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐢𝐧 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝟏𝟓 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬 😳 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #INDvUAE #ACC https://t.co/Dy1sOXo2IE— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 24, 2026
વૈભવે 28 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. ત્યારબાદ 52 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારીને તેણે ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે 53 બોલમાં 204 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. રિંકુ સિંહે આખરે સિક્સર ફટકારીને ટીમ ઇન્ડિયાનો વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો. તેણે 19 બોલમાં અણનમ 27 રન બનાવ્યા. ભારતીય ટીમ સેમિફાઇનલમાં પણ પ્રવેશ કરી ચૂકી છે. આ મેચ ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ હતી. વૈભવની ઇનિંગે ભારતને એકતરફી જીત અપાવી.
We've run out of adjectives! 😅 ONE WORD for this performance? ✍️👇 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/skUZCGJtFy— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
UAE ટીમે 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 249 રન બનાવ્યા. હરપ્રીતે શાનદાર સદી ફટકારી. તેણે 130 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. હરપ્રીતે 144 બોલનો સામનો કર્યો. તેના સિવાય બીજો કોઈ બેટ્સમેન મોટી ઇનિંગ રમી શક્યો નહીં. શહદાદે 46 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા. એથન ડિસોઝા 37 બોલમાં 25 રન બનાવીને આઉટ થયો. આ વખતે ઇબરાર પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહીં. ઝાહિદ પણ સાત રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. UAE તરફથી અન્ય કોઈ બેટ્સમેન હરપ્રીતને ટેકો આપ્યો નહીં. તે એકલો જ ભારત સામે દિવાલની જેમ ઉભો રહ્યો. ટીમ ઇન્ડિયાના બોલરોએ આ વખતે સારું પ્રદર્શન કર્યું. અરશદ ખાને સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી.
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