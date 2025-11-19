એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025: ભારત A એ ગ્રુપ મેચમાં ઓમાનને 6 વિકેટથી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો
આ જીત સાથે, ભારત A એ ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે અને હવે તેનો મુકાબલો ગ્રુપ A ની ટોચની ટીમ સામે થશે.
Published : November 19, 2025 at 1:09 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025 માં પાકિસ્તાન A સામે હાર્યા બાદ, ભારત A એ તેમના ગ્રુપ મેચમાં ઓમાનને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ભારતીય ટીમે મંગળવાર, 18 નવેમ્બરના રોજ દોહામાં રમાયેલી મેચ છ વિકેટથી જીતી હતી. આ જીતથી નોકઆઉટ તબક્કાની મેચો પહેલા ભારત Aનો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
વૈભવ સૂર્યવંશી સસ્તામાં આઉટ થયો હતો
ભારત A સ્પિનરો માટે અનુકૂળ પીચ પર 136 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરી રહ્યો હતો. પોતાની સતત આક્રમક ઇનિંગ્સથી ધમાલ મચાવનાર વૈભવ સૂર્યવંશી ઇનિંગ્સની શરૂઆતમાં જ આઉટ થઈ ગયો હતો. તે 13 બોલમાં માત્ર 12 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. પ્રિયાંશ આર્ય પણ 10 રન બનાવીને આઉટ થયો, જેનાથી ભારત 28/2 પર છોડી ગયું.
ત્યારબાદ નામંધિર અને હર્ષ દુબેએ ત્રીજી વિકેટ માટે 31 રન ઉમેર્યા. નામંધિર 30 રન બનાવીને આઉટ થયો. હર્ષે ટીમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી, ટીમને છ વિકેટથી જીત અપાવી. હર્ષ દુબેએ 44 બોલમાં અણનમ 53 રન બનાવ્યા.
Harsh Dubey's splendid knock and a collective bowling effort has powered India 'A' into the semis 🇮🇳#DPWorldAsiaCupRisingStars2025 #INDvOMAN #ACC pic.twitter.com/3UoavNOs8m— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 18, 2025
સ્પિનરો દ્વારા શાનદાર બોલિંગ
આ પહેલા, ભારતીય બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓમાનને 135/7 સુધી રોકી દીધું. ગુર્જપનીત સિંહ અને સુયશ શર્માએ બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે વિજયકુમાર વૈશાખ, હર્ષ દુબે અને નામંધિરએ એક-એક વિકેટ લીધી. ઓમાન માટે, વસીમ અલીએ 45 બોલમાં અણનમ 54 રન બનાવ્યા.
ત્રણ ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચી
આ જીત સાથે, ભારત A એ ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે અને હવે તેનો મુકાબલો ગ્રુપ A ની ટોચની ટીમ સામે થશે. ગ્રુપ B માંથી પાકિસ્તાને પણ સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે.
ગ્રુપ A માં, બાંગ્લાદેશ A બે મેચમાંથી બે જીત સાથે ગ્રુપમાં આગળ છે. શ્રીલંકા A અને અફઘાનિસ્તાન A એ અત્યાર સુધીની બે મેચમાંથી એક જીત સાથે બે-બે પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. આમ, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકા A ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની શક્યતા છે.
આ પણ વાંચો: