આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો, શું બંને ટીમો હાથ મિલાવશે?
આજે એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025 ના છઠ્ઠા મેચમાં ભારત પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે.
Published : November 16, 2025 at 6:11 PM IST
Ind A vs Pak A Live Streaming: એસીસી મેન્સ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025 કતારની રાજધાની દોહામાં રમાઈ રહ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ક્રિકેટ ચાહકો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મોટી ટક્કર જોવા માટે તૈયાર છે. 16 નવેમ્બરે ટુર્નામેન્ટના છઠ્ઠા મેચમાં ભારત એનો સામનો પાકિસ્તાન એ સામે થશે. આ મેચ દોહાના વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે.
ભારત A નો પ્રથમ મેચમાં પ્રભાવશાળી વિજય
આ પહેલા, ભારતીય ટીમે તેમની પ્રથમ મેચમાં યુએઈને 148 રનથી હરાવીને ટુર્નામેન્ટની મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. 14 નવેમ્બરના રોજ તે મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે 4 વિકેટે 297 રન બનાવ્યા હતા, જે પુરુષોના ટી20 ક્રિકેટમાં સંયુક્ત પાંચમા ક્રમનો સૌથી મોટો સ્કોર હતો. વૈભવ સૂર્યવંશીએ મેચમાં એક અસાધારણ ઇનિંગ રમી. તેણે માત્ર 42 બોલમાં 342.85 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 144 રન બનાવ્યા. જેમાં 11 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય ચાહકો આજની મેચમાં વૈભવ પાસેથી આવી જ ઇનિંગ્સની અપેક્ષા રાખશે.
Carnage came easy for our Baby Boss. Tomorrow, he’s coming for Pakistan. 😤— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 15, 2025
Watch Vaibhav Sooryavanshi in action in the #DPWorldAsiaCupRisingStars at 8 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV pic.twitter.com/ACWLxlmzdA
આ મોટી જીત સાથે, વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જીતેશ શર્માના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ટીમ ગ્રુપ B માં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે. પાકિસ્તાન, જોકે સમાન પોઈન્ટ (2) સાથે બીજા સ્થાને છે, તેનો નેટ રન-રેટ (+2,000) ભારત (+7,400) કરતા ઓછો છે. જો ભારત આજની મેચમાં પાકિસ્તાનને હરાવે છે, તો તે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની નજીક જશે.
ભારત A વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન A લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ
ભારત A વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન A મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોની સ્પોર્ટ્સ ટેન 1 SD અને HD પર કરવામાં આવશે, જ્યારે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.
The stage is young. The clash is timeless. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 16, 2025
India A faces Pakistan A tonight, 8 PM, LIVE on Sony Sports Network & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldAsiaCupRisingStars2025 pic.twitter.com/WMMrY3QP2x
ભારત A વિ પાકિસ્તાન A ટીમો
ભારત A ટીમ: વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રિયાંશ આર્ય, નમન ધીર, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), નેહલ વાઢેરા, રમનદીપ સિંહ, આશુતોષ શર્મા, હર્ષ દુબે, યશ ઠાકુર, ગુર્જપાનીત સિંહ, સૂર્યાંશ શેડગે, યુદ્ધવીર સિંહ ચરક, અભિષેક પોરેલ, સુયશ શર્મા, વિજય કુમાર વૈશ્યક.
પાકિસ્તાન A ટીમ: મોહમ્મદ નઈમ, માઝ સદાકત, યાસિર ખાન, મોહમ્મદ ફૈક, ઈરફાન ખાન (કેપ્ટન), સાદ મસૂદ, ગાઝી ઘોરી (વિકેટકીપર), મુબાસીર ખાન, ઉબેદ શાહ, અહેમદ દાનિયાલ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, ખુર્રમ શહઝાદ, મોહમ્મદ શહજાદ, શાહિદ અઝીઝ, સુફયાન મુકેમ, મુહમ્મદ મિર્ઝા.
