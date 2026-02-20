ETV Bharat / sports

ભારતની મહિલા A ટીમે શ્રીલંકાને હરાવીને ફાઇનલમાં મારી એન્ટ્રી, પાકિસ્તાન સામે શકે છે મુકાબલો

ભારત A મહિલા ટીમે શ્રીલંકાને 5 વિકેટથી હરાવીને એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ની ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.

રાધા યાદવ
રાધા યાદવ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
IND W vs SRI W: મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સની મેચો હાલમાં થાઇલેન્ડના બેંગકોકમાં રમાઈ રહી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં, ભારતીય મહિલા ટીમે સેમિફાઇનલ મેચમાં પણ પોતાનું મજબૂત પ્રદર્શન જાળવી રાખ્યું હતું અને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ટીમ ઇન્ડિયાનો સામનો સેમિફાઇનલમાં શ્રીલંકાની મહિલા ટીમ સામે થયો હતો, જ્યાં ભારતીય ટીમે એકતરફી રીતે મેચ જીતી હતી. સેમિફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાની જીતમાં બોલરો અને બેટ્સમેન બંનેએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ મેચમાં ભારતે શ્રીલંકાને 5 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

ભારતીય બોલરો એ દેખાડ્યો દમ

ભારત A મહિલા ટીમે સેમિફાઇનલ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. શ્રીલંકાની A ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ શ્રીલંકાની મહિલા બેટ્સમેનોને ભારતીય બોલરો સામે રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. આખી શ્રીલંકન ટીમ 19.4 ઓવરમાં ફક્ત 118 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. શ્રીલંકા તરફથી સંજના કવિંદીએ 35 બોલમાં ધીમા 31 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા.

શશિની ગિમ્હાનીએ પણ 17 બોલમાં ઝડપી 22 રન બનાવ્યા. હંસિમા કરુણારત્નેએ 14 રન અને સત્યા સંદીપાનીએ 15 રનનું યોગદાન આપ્યું. ભારતની બોલિંગ પ્રભાવશાળી રહી, જેમાં કેપ્ટન રાધા યાદવે 3.4 ઓવરમાં 19 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. પ્રેમા રાવતે 4 ઓવરમાં માત્ર 9 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. તનુજા કંવરે પણ 2 વિકેટ લીધી.

વૃંદા દિનેશનું શાનદાર પ્રદર્શન

119 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ભારતીય મહિલા ટીમે શરૂઆતથી જ ઝડપી ગતિએ રન બનાવ્યા. ભારતીય ટીમે 30 રનમાં પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ વૃંદા દિનેશ અને અનુષ્કા શર્માએ 24 બોલમાં 47 રનની ભાગીદારી કરી. વૃંદા દિનેશએ ફરી એકવાર આ ઇનિંગમાં ટીમ માટે સારું પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. તેણીએ 20 બોલમાં 42 રન બનાવીને ટીમ ઇન્ડિયાની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. ટીમ ઇન્ડિયાએ 13.3 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 22 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચમાં પાકિસ્તાન અથવા બાંગ્લાદેશનો સામનો કરી શકે છે. બંને ટીમો વચ્ચે સેમિફાઇનલ મેચ હજુ બાકી છે. બીજી સેમિફાઇનલ પણ આજે 20 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે.

