ભારતની મહિલા A ટીમે શ્રીલંકાને હરાવીને ફાઇનલમાં મારી એન્ટ્રી, પાકિસ્તાન સામે શકે છે મુકાબલો
ભારત A મહિલા ટીમે શ્રીલંકાને 5 વિકેટથી હરાવીને એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ની ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.
Published : February 20, 2026 at 1:19 PM IST
IND W vs SRI W: મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સની મેચો હાલમાં થાઇલેન્ડના બેંગકોકમાં રમાઈ રહી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં, ભારતીય મહિલા ટીમે સેમિફાઇનલ મેચમાં પણ પોતાનું મજબૂત પ્રદર્શન જાળવી રાખ્યું હતું અને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ટીમ ઇન્ડિયાનો સામનો સેમિફાઇનલમાં શ્રીલંકાની મહિલા ટીમ સામે થયો હતો, જ્યાં ભારતીય ટીમે એકતરફી રીતે મેચ જીતી હતી. સેમિફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાની જીતમાં બોલરો અને બેટ્સમેન બંનેએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ મેચમાં ભારતે શ્રીલંકાને 5 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.
ભારતીય બોલરો એ દેખાડ્યો દમ
ભારત A મહિલા ટીમે સેમિફાઇનલ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. શ્રીલંકાની A ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ શ્રીલંકાની મહિલા બેટ્સમેનોને ભારતીય બોલરો સામે રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. આખી શ્રીલંકન ટીમ 19.4 ઓવરમાં ફક્ત 118 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. શ્રીલંકા તરફથી સંજના કવિંદીએ 35 બોલમાં ધીમા 31 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા.
𝐅𝐥𝐚𝐰𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 ⭐— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 20, 2026
Now, one last job to finish 🏆#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #ACC pic.twitter.com/YLMacxPMAr
શશિની ગિમ્હાનીએ પણ 17 બોલમાં ઝડપી 22 રન બનાવ્યા. હંસિમા કરુણારત્નેએ 14 રન અને સત્યા સંદીપાનીએ 15 રનનું યોગદાન આપ્યું. ભારતની બોલિંગ પ્રભાવશાળી રહી, જેમાં કેપ્ટન રાધા યાદવે 3.4 ઓવરમાં 19 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. પ્રેમા રાવતે 4 ઓવરમાં માત્ર 9 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. તનુજા કંવરે પણ 2 વિકેટ લીધી.
A complete all-round performance powers India into the Grand Finale of the #DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 🇮🇳#INDWvSLW #ACC pic.twitter.com/5dY0r30MlD— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 20, 2026
વૃંદા દિનેશનું શાનદાર પ્રદર્શન
119 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ભારતીય મહિલા ટીમે શરૂઆતથી જ ઝડપી ગતિએ રન બનાવ્યા. ભારતીય ટીમે 30 રનમાં પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ વૃંદા દિનેશ અને અનુષ્કા શર્માએ 24 બોલમાં 47 રનની ભાગીદારી કરી. વૃંદા દિનેશએ ફરી એકવાર આ ઇનિંગમાં ટીમ માટે સારું પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. તેણીએ 20 બોલમાં 42 રન બનાવીને ટીમ ઇન્ડિયાની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. ટીમ ઇન્ડિયાએ 13.3 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 22 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચમાં પાકિસ્તાન અથવા બાંગ્લાદેશનો સામનો કરી શકે છે. બંને ટીમો વચ્ચે સેમિફાઇનલ મેચ હજુ બાકી છે. બીજી સેમિફાઇનલ પણ આજે 20 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે.
